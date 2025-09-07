Polacy wygrali kolejny mecz, Gortat od razu przemówił. Otwarcie o Ponitce

Po niezłej fazie grupowej reprezentacja Polski przystąpiła do walki w fazie pucharowej Eurobasketu. Rywalem w tym spotkaniu okazała się być Bośnia i Hercegowina, która zajęła w swojej grupie trzecią lokatę.

Rywalizacja była bardzo zacięta i nie do końca układała się po myśli Polski. Rywale wykorzystali nieco słabszy początek w wykonaniu naszych zawodników i wygrali pierwszą kwartę 23:14, a całą połowę 44:40. Druga część spotkania była jednak już zdecydowanie lepsza. W ten sposób Polska po małym thrillerze wygrała 80:72 i awansowała do ćwierćfinału.

Świetne zawody rozegrał Jordan Loyd, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku z 28 punktami na koncie. Do tego kapitalny mecz zanotował Mateusz Ponitka. Kapitan drużyny zakończył mecz z 19 punktami, 10 zbiórkami i dwoma asystami. Stanowił o sile zespołu w kluczowych momentach i nie brał się brać gry na siebie.

Jego postawa została doceniona przez dziennikarzy i ekspertów, a także przez Marcina Gortata, byłego reprezentanta kraju i zawodnika najlepszej ligi świata, NBA. 41-latek podczas transmisji na żywo na kanale PostPrime od razu pogratulował drużynie, szczególnie wyróżniając właśnie Ponitkę.

Wielkie gratulacje dla całej drużyny. Fantastyczna postawa dwóch naszych liderów. Myślę, że Mateusz Ponitka zagrał fenomenalne zawody. Nie wiem, na czym biegał, ale praktycznie nie zszedł z parkietu i po prostu zdecydował, że dzisiaj on tego meczu nie przegra

Gortat pewny, to zadecydowało o wyniku

Co więcej, dawny środkowy wskazał, co było kluczowe do osiągnięcia tego wyniku. Jego zdaniem była to gra na tablicach, która mocno go zaskoczyła.

- Bardzo dobra gra. Największym zaskoczeniem jest kompletna dominacja na tablicach i to najbardziej zadecydowało o wyniku - dodał.

W ćwierćfinale Eurobasketu Polacy zmierzą się z Turcją. Spotkanie to odbędzie się już we wtorek.

Marcin Gortat Adrian Slazok/REPORTER East News

Mateusz Ponitka w starciu z rywalem z Bośni FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL Newspix/East News