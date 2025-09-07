Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy wygrali kolejny mecz, Gortat od razu przemówił. Otwarcie o Ponitce

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Bardzo dobrze w 1/8 finału Eurobasketu spisała się reprezentacja Polski. Podopieczni Igora Milicicia po fascynującym spotkaniu pokonali 80:72 Bośnię i Hercegowinę. Zdecydowanym bohaterem meczu był Mateusz Ponitka, który w kluczowych momentach meczu brał odpowiedzialność za grę na swoje barki. Tuż po meczu postawę drużyny, jak i jej kapitana skomentował Marcin Gortat.

Marcin Gortat (L) i Mateusz Ponitka (P)
Marcin Gortat (L) i Mateusz Ponitka (P)Jacek Slomion/ Reporter / NurPhoto / ContributorGetty Images

Po niezłej fazie grupowej reprezentacja Polski przystąpiła do walki w fazie pucharowej Eurobasketu. Rywalem w tym spotkaniu okazała się być Bośnia i Hercegowina, która zajęła w swojej grupie trzecią lokatę.

Rywalizacja była bardzo zacięta i nie do końca układała się po myśli Polski. Rywale wykorzystali nieco słabszy początek w wykonaniu naszych zawodników i wygrali pierwszą kwartę 23:14, a całą połowę 44:40. Druga część spotkania była jednak już zdecydowanie lepsza. W ten sposób Polska po małym thrillerze wygrała 80:72 i awansowała do ćwierćfinału.

Świetne zawody rozegrał Jordan Loyd, który był najskuteczniejszym zawodnikiem na boisku z 28 punktami na koncie. Do tego kapitalny mecz zanotował Mateusz Ponitka. Kapitan drużyny zakończył mecz z 19 punktami, 10 zbiórkami i dwoma asystami. Stanowił o sile zespołu w kluczowych momentach i nie brał się brać gry na siebie.

Zobacz również:

Lukas Podolski przewiduje końcowe wyniki EuroBasketu, ani słowa o Polakach
Eurobasket 2025

Trwał mecz Polaków, nagle taka wiadomość od Podolskiego. Kibice nie będą zadowoleni

Igor Szarek
Igor Szarek

    Jego postawa została doceniona przez dziennikarzy i ekspertów, a także przez Marcina Gortata, byłego reprezentanta kraju i zawodnika najlepszej ligi świata, NBA. 41-latek podczas transmisji na żywo na kanale PostPrime od razu pogratulował drużynie, szczególnie wyróżniając właśnie Ponitkę.

    Wielkie gratulacje dla całej drużyny. Fantastyczna postawa dwóch naszych liderów. Myślę, że Mateusz Ponitka zagrał fenomenalne zawody. Nie wiem, na czym biegał, ale praktycznie nie zszedł z parkietu i po prostu zdecydował, że dzisiaj on tego meczu nie przegra
    powiedział.

    Gortat pewny, to zadecydowało o wyniku

    Co więcej, dawny środkowy wskazał, co było kluczowe do osiągnięcia tego wyniku. Jego zdaniem była to gra na tablicach, która mocno go zaskoczyła.

    - Bardzo dobra gra. Największym zaskoczeniem jest kompletna dominacja na tablicach i to najbardziej zadecydowało o wyniku - dodał.

    W ćwierćfinale Eurobasketu Polacy zmierzą się z Turcją. Spotkanie to odbędzie się już we wtorek.

    Miłosz Majka o młodych polskich siatkarkach: Potencjał jest bardzo duży. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Mateusz Ponitka w walce z Bośniakami
    Eurobasket 2025

    Kapitan Polaków zupełnie się nie hamował. Długa szpila wbita Gortatowi

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba
    Marcin Gortat
    Marcin GortatAdrian Slazok/REPORTEREast News
    Zawodnik reprezentacji Polski w koszykówce z piłką w rękach walczy o przewagę nad obrońcą drużyny przeciwnej na parkiecie podczas meczu, w tle widoczna publiczność oraz kolejni zawodnicy.
    Mateusz Ponitka w starciu z rywalem z BośniFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix/East News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja