Polacy w ścisłej czołówce ME. Brak jednak powodu do dumy. Bolesna prawda o podopiecznych Igora Milicicia

Czy koszykarską reprezentację Polski można nazwać jednym z większych zaskoczeń tegorocznych ME? Z jednej strony w ostatnich latach "KoszKadra" udowodniła nam, że potrafi wchodzić w "turniejowy tryb", co skutkowało zajęciem 8. miejsca na MŚ w 2019 roku oraz 4. lokaty w poprzedniej edycji ME. Z drugiej jednak sparingi, które podopieczni trenera Igora Milicicia rozegrali przed startem tegorocznej imprezy, zdecydowanie nie nastrajały kibiców optymizmem, podobnie zresztą jak niespodziewana kontuzja kluczowego gracza kadry - Jeremy'ego Sochana.

Mimo to Polacy zainaugurowali turniej od brawurowego zwycięstwa ze Słowenią, prowadzoną przez supergwiazdę NBA Lukę Doncicia. Później nie było już tak kolorowo, bowiem mecz z Izraelem stał się istną męczarnią dla "KoszKadry", którą uratował ofensywny geniusz najnowszego "nabytku" - Jordana Loyda. Dzień później przyszedł mecz z Islandią, który miał być jednym z łatwiejszych spotkań na tym etapie turnieju. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna i również w tym przypadku Polacy zaserwowali nam prawdziwego "dreszczowca".

Niemniej zwycięska passa dalej trwała, a "Biało-czerwoni" po trzech spotkaniach mogli się pochwalić statusem drużyny niepokonanej, o czym na ówczesnym etapie mogła mówić tylko ścisła czołówka turnieju. Ta wspaniała bańka musiała jednak wreszcie pęknąć. Wydarzyło się to podczas hitowego starcia z Francuzami, którzy to pokonali Polaków wynikiem 83:76, co i tak przy kalibrze "Trójkolorowych" było naprawdę niskim "wymiarem kary". Czy Polacy mieli jednak szansę wygrać to spotkanie i sprawić kolejną niespodziankę? Liczby wskazują na to, że tak.

Polacy mają wiele powodów do obaw. Te statystyki mówią same za siebie

Rzuty osobiste to jeden z podstawowych elementów gry w koszykówkę. Każdy zawodnik musi umieć je wykonywać, ponieważ nierzadko zdarza się, że to właśnie one rozstrzygają losy spotkania. Na obecnym etapie EuroBasketu średnia skuteczności z linii u wszystkich ekip wynosi 70.7%. Polacy są delikatnie poniżej tego progu (69.5%), co daje im jednak dopiero 18. pozycję w całej stawce turniejowej. Nie jest to wynik tragiczny, lecz w wielu kwestiach mocno komplikuje sytuację. W meczu z Francuzami "Biało-czerwoni" trafili 18 z 26 takich prób (69.2%). Gdyby wykorzystali wszystkie przysługujące im rzuty osobiste, wówczas wygraliby mecz z Francuzami 1 "oczkiem". Dodatkowo statystyki Polaków w tej kwestii mocno zawyża Jordan Loyd. Dobrym przykładem jest tutaj nerwowy mecz z Islandią, w którym to "KoszKadra" trafiła łącznie 25 z 34 rzutów wolnych (73.5%). Sam Loyd popisał się fenomenalną statystyką, trafiając 13 z 14 takich rzutów (92.9%). Odejmując rezultat naturalizowanego gracza, pozostali zawodnicy "KoszKadry" wykorzystali w tym spotkaniu tylko 12 z 20 rzutów wolnych (60%).

Dużą bolączką dla trenera Milicicia jest również gra naszych zawodników pod koszem. W statystyce zebranych piłek jego kadra zajmuje dopiero 17. miejsce w całej stawce turniejowej, zbierając średnio 35 piłek na mecz. Nasz podstawowy środkowy - Aleksander Balcerowski - może się pochwalić średnio 5 zbiórkami na mecz, co stawia go na 36 pozycji wśród wszystkich zawodników biorących udział w tegorocznym EuroBaskecie. Z kolei jego zmiennik - Dominik Olejniczak - notuje około 4.3 zbiórki na mecz, grając jednak średnio 7 minut krócej od Balcerowskiego. Turniejowym liderem w zbieraniu piłek jest natomiast islandzki center Tryggvi Hlinason, którego średnia wynosi aż 12 zbiórek na mecz. W starciu z Polakami w jego ręce wpadło 10 piłek, podczas gdy Balcerowski i Olejniczak łącznie uzbierali w tym spotkaniu 11 zbiórek. W przypadku zbierania piłek musimy polegać w głównej mierze na Mateuszu Ponitce, który z wynikiem 7.8 zbiórki na mecz zajmuje 10. miejsce w całej turniejowej stawce.

Dość niepokojąco wygląda również liczba kluczowych podań naszych reprezentantów. Zaliczają oni bowiem 17.5 asysty na mecz, co stawia ich na bardzo odległym 20. miejscu w zestawieniu tegorocznego EuroBasketu. Dla porównania, będący faworytem do końcowego triumfu Serbowie mogą się pochwalić liczbą 26 kluczowych podań w meczu. W naszym przypadku mocno odzwierciedla to opieranie gry na indywidualnościach, które w dużej mierze same kreują sobie sytuacje rzutowe. Tak było chociażby w starciu ze Słoweńcami, w którym "Biało-czerwoni" zanotowali jedynie 14 asyst, podczas gdy ich rywale wykonali kluczowe podanie aż 23 razy.

Jest jednak statystyka, w której "Biało-czerwoni" znajdują się w ścisłej czołówce turnieju, lecz w żadnym wypadku nie jest to powód do dumy. Zawodnicy "KoszKadry" gubią bowiem aż 15.5 piłki w trakcie rozgrywania swoich akcji, co jest 3. najwyższym rezultatem pośród wszystkich ekip. Gorsi w tej kwestii są jedynie reprezentanci Czech (16 strat na mecz) oraz Czarnogóry (18 strat na mecz). Sam trzon naszej kadry w postaci Loyda, Ponitki oraz Balcerowskiego dotychczas tracił około 7.5 piłki w meczu.

Polacy to również zespół, który stosunkowo często fauluje swoich rywali. W tej kategorii, z liczbą 23.5 faulu na mecz, "Biało-czerwoni" znajdują się na 7. miejscu w zestawieniu. Uczciwie trzeba jednak przyznać, że większość ekip z katowickiej grupy "D" słyszy gwizdek sędziego częściej niż zawodnicy trenera Milicicia. Prym w tej statystyce wiodą: Francuzi (26.8 faulu na mecz), Belgowie (25.5 faulu na mecz) oraz Słoweńcy (25.5 faulu na mecz). To potwierdza tylko, że to najbardziej fizycznie grająca grupa całego EuroBasketu.

Z tych statystyk możemy być dumni. Na tle konkurencji robią wrażenie

Muszą istnieć jednak powody, dla których "Biało-czerwoni" radzą sobie w tegorocznym turnieju "powyżej oczekiwań". Istotnie są nimi skuteczności oddawanych rzutów z gry, które w przypadku Polaków bardzo często znajdują drogę do kosza.

Dotychczas nasi zawodnicy oddali łącznie 227 rzutów (bez podziału na rzuty za 2 oraz za 3 punkty). Aż 111 z nich zakończyło się zdobyczami punktowymi, co daje naszym reprezentantom skuteczność na poziomie 48.9%. To 6. wynika spośród wszystkich reprezentacji biorących udział w turnieju. Sam Jordan Loyd trafia do siatki na ponad 52%. Bardzo dobrze wygląda także skuteczność Mateusza Ponitki, który może pochwalić ponad 55% celnych rzutów.

To właśnie precyzja w decyzjach rzutowych jest kluczem do sukcesów kadry Igora Milicicia, która notuje obecnie ponadprzeciętnie udany turniej. Już po meczu z Islandią "Biało-czerwoni" zapewnili sobie awans do rundy pucharowej, a porażka z Francją wcale nie przekreśliła ich szans na zajęcie 1. miejsca w katowickiej grupie "D". O ich ostatecznym położeniu zadecyduje czwartkowy mecz z Belgami, a także rozstrzygnięcia innych rywalizacji.

Mateusz Ponitka Michal Dubiel/REPORTER East News

Jordan Loyd mija Lukę Doncicia Mateusz Birecki/REPORTER East News

Michał Michalak (z lewej) i Aleksander Balcerowski (w środku) AFP

