Polacy sprawili sensację, Słoweńcy chcą rewanżu. Wielka bitwa w Spodku

To była jedna z największych sensacji Eurobasketu 2022. W ćwierćfinale Polacy pokonali Słowenię, a ostatecznie zajęli czwarte miejsce. Dla Słoweńców to było jedno z kilku rozczarowań ostatnich lat. Ekipa z wielką gwiazdą Donicicem od 2017 roku nie potrafi zdobyć medalu wielkiej imprezy. Szóste miejsce na wspomnianym Eurobaskecie, rok później siódme w mistrzostwach świata i wreszcie brak kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Paryżu.

Nic więc dziwnego, że przed mistrzostwami Europy mogą czuć się rozdrażnieni i alergicznie reagują na pytania o mecz sprzed trzech lat. - Ani trochę nie wspominam tamtego spotkania. Wiem za to, że czeka nas trudny mecz, bo Polacy są zgrani i od dawna grają na dobrym poziomie. Na dodatek zagramy z nimi na inaugurację w hali, którą doskonale znają. To ich przewaga - stwierdził Doncić.

Słowenia straszy na treningu - 22 trójki z rzędu

Na środowym treningu skutecznością imponował Edo Murić. Były zawodnik m.in Stelemtu Zielona Góra trafił 22 rzuty z rzędu na trzy. - Obym tak rzucał w meczu z Polakami. Mam nadzieję, że to będzie dobry dzień pod tym względem rzucania. Najważniejsze, żeby zagrać swoje w obronie i dobrze rozpocząć mistrzostwa - powiedział Interii.

Podobnie jak Doncić grał trzy lata temu w meczu z Polską i też odganiał wspomnienia. - W ogóle nie wspominamy ani nie rozmawiamy o tym spotkaniu. To przeszłość. Jest też dużo nowych zawodników w naszym zespole. Połowa kadry jest nowa w porównaniu do poprzedniego Eurobasketu. Piszemy nową historię i nie myślimy o tamtym spotkaniu - zapewniał. - Po meczach sparingowych [większość Słowenia przegrała - przyp. red.] uważamy, że lepiej być w pozycji underdoga [drużyny na papierze słabszej] i takie będziemy mieli podejście do każdego spotkana. Spróbujemy grać agresywnie i mocno.

Underdog może zmierzyć się każdym i z każdym wygrać.

Luka Doncić - jeden z najlepszych koszykarzy na świecie

Rzeczywiście trener Słoweńców mocno zmienił kadrę. Z zespołu, który grał w Eurobaskecie 2022 zostało pięciu zawodników, a mistrzostw świata rok później czterech. Z ważnych koszykarzy trener Aleksander Sekulić nie wziął do Polski Vlatko Cancara i Zorana Dragicia, a kontuzja wyeliminowała Josha Nebo.

- Słowenię poprowadzi jeden z najlepszych koszykarzy na świecie. Musimy zmniejszyć opcje rzucania Słowenii z dystansu. To utalentowana drużyna i musimy zagrać naprawdę dobrze w obronie, by ich powstrzymać - przyznaje Igor Milicić, trener reprezentacji Polski. - W moim zespole każdy zagra na maksa. Nasz siłą jest drużyna, jako całość jestem mocni. Jest plan A, B, a nawet C jak zatrzymać Słowenię. Mecz rozstrzygnie się po stronie obrony, niezależnie jak dobrze zagramy w ataku.

Polacy też przed dzisiejszą inauguracją starają się nie wracać do wydarzeń sprzed trzech lat. Kadra biało-czerwonych też znacznie się zmieniła. Tamto spotkanie pamiętają Aleksander Balcerowski, Michał Sokołowski, Mateusz Ponitka, Aleksander Dziewa, Dominik Olejniczak i Michał Michalak, a więc zaledwie połowa obecnej kadry. Jordan Loyd, nadzieja biało-czerwonych w kwestii zdobywania punktów może tylko słuchać opowieści Ponitki, z którym kiedyś grał w jednym klubie, a teraz jest w reprezentacji.

Polska reprezentacja liczy na Jordana

- Znam go od lat. Gdy federacja podjęła decyzję, że staramy się naturalizować właśnie jego, wiedziałem, kogo tu gorąco przyjmiemy. To bardzo koszykarsko inteligentny zawodnik. Wielki talent do zdobywana punktów i wierze, że bardzo ważny puzzel naszej układanki. AJ Slughter dawał przez lata dużo kadrze, ale musieliśmy pójść w trochę innym kierunku - twierdzi Ponitka. - Jego umiejętność znajdywania pozycji do rzutów, robienia czegoś z niczego bardzo nam się przyda. To zawodnik na poziomie Euroligi i mam nadzieję, że wykorzystamy go najlepiej, jak się da.

Oprócz Słowenii i Polski w grupie D są także Belgia, Islandia, Izrael i Francja. I tych ostatnich Grzegorz Bachański, prezes Polskiego Związku Koszykówki wskazuje jako zdecydowanych faworytów. - To zespół bardzo silny fizycznie, a w składzie ma czterech graczy NBA - podkreśla i docenia też Słoweńców. - Doncić to jeden z najwybitniejszych w tej chwili koszykarzy świata, ale być może jego koledzy z drużyny nie dorównują mu poziomem. Nie lekceważymy nikogo, ale zdecydowanie Francja i Słowenia wybijają się tutaj na czoło.

Rywale na pewno pamiętają o tym ćwierćfinale w Berlinie i będą chcieli wziąć rewanż.

Zdaniem prezesa obecność Donicia w kadrze Słowenii ma kluczowe znaczenie. - Choć nie ma w zespole dwóch, trzech kluczowych graczy, to jak powiedział Ponitka taki pojawienie się takiego gracza jak Doncić powoduje, że inni gracze grają o 10-20 procent lepiej. On stanowi naturalną motywację dla innych graczy - przyznaje Bachański.

Siłą Polaków ma być drużyna. - Jedność, zespołowość, walka, ambicja to są takie nasze cechy, które pokazujemy od kilku lat, do tego sporą jakość na kilku pozycjach sprawia, że będziemy też groźni. Bardzo liczyliśmy na Jeremiego Sochana, bo część taktyki rzeczywiście była budowana pod niego, ale cóż, musimy sobie radzić, a tego typu problemy mają również inne reprezentacje. Jesteśmy przygotowani, damy radę - zapewnia prezes PZKosz.

