Polacy rozbudzili nadzieje kibiców, potem stało się to. Blamaż na ME. Francuzi pokazali nam miejsce w szeregu

Po wywalczeniu 8. miejsca na mistrzostwach świata z roku 2019, kibice koszykówki z kraju nad Wisłą mogli czuć ogromną dumę oraz ekscytację w związku ze zbliżającym się EuroBasketem 2022. Na rok przed rozpoczęciem imprezy nowym sternikiem kadry został Igor Milicić, który przed angażem w kadrze znany był z prowadzenia między innymi Anwilu Włocławek.

Na ME Polacy trafili do silnej grupy, w której znalazły się również reprezentacje: Serbii, Finlandii, Czech, Izraela oraz Holandii. Bilans 3:2 pozwolił "Biało-czerwonym" zakończyć tę część rywalizacji na 3. miejscu, co skutkowało awansem do 1/8 fazy pucharowej. W niej to nasi reprezentanci poradzili sobie z Ukrainą, a bohaterami tego spotkania stali się: A.J Slaughter (24 punkty, 5 zbiórek, 4 asysty) oraz Mateusz Ponitka (22 punkty, 9 zbiórek, 6 asyst).

Kolejny etap miał być natomiast ostatnim meczem Polaków na tej imprezie. W ćwierćfinale trafili oni bowiem na Słowenię, prowadzoną przez supergwiazdora NBA Luke Doncicia. W fazie grupowej Słowenia pokonała takie potęgi jak: Niemcy czy Francja, które ostatecznie zakończyły ówczesne ME z medalami. Wszyscy skazywali więc podopiecznych trenera Milicicia na pożarcie. Tymczasem "Biało-czerwoni" świetnie weszli w mecz, sprawiając oponentom masę problemów. Nieprawdopodobna dyspozycja wspomnianego wcześniej Ponitki, który przeszedł wówczas do historii koszykarskich ME, sprawiła, że Polacy sensacyjnie pokonali Doncicia i spółkę, meldując się tym samym w półfinale EuroBasketu.

Turniej marzeń Polaków. Mogli powalczyć o złoto ME. Potem trafili na Francję...

Półfinał ME był rezultatem dalece wykraczającym ponad oczekiwania fanów koszykówki z kraju nad Wisłą. Niestety 16 września 2022 roku podopieczni trenera Igora Milicicia mieli się o tym bardzo dobitnie przekonać.

To właśnie tego dnia przyszło im rozegrać mecz z Francuzami, czyli absolutnie topową reprezentacją koszykarskich rankingów. Nafaszerowana gwiazdami kadra "Trójkolorowych" już przed startem imprezy typowana była jako faworyt do wywalczenia medalu. Polacy mieli się o tym bardzo dobitnie przekonać.

Początek półfinałowego starcia Polaków z Francuzami nie był porywający po obu stronach parkietu. Pierwsza kwarta obfitowała w niewiele punktów, choć już pierwsze minuty pokazywały, iż "Biało-czerwoni" nie będą grzeszyć tego dnia skutecznością. Trafili oni zaledwie 1 z 8 oddanych rzutów za 2 punkty, oraz 2 z 3 prób za 3 punkty. To pozwoliło Francuzom odskoczyć na sześciopunktowe prowadzenie. To znacznie powiększyło się w drugiej kwarcie, którą "Biało-czerwoni" przegrali aż 9:19. Druga połowa spotkania to natomiast dalsze powiększanie się przepaści między drużynami. Francuzi zaliczyli dwie kwarty, w których zdołali przebić barierę 30 "oczek", podczas gdy sukcesywnie rozbijani Polacy nie potrafili dobić do 20 zdobytych punktów. Końcowy wynik tej rywalizacji był jednym z najgorszych w historii reprezentacji Polski. "KoszKadra" przegrała bowiem z "Trójkolorowymi" wynikiem 54:95.

W spotkaniu szalał między innymi Guerschon Yabusele, który kompletnie zdominował strefę podkoszową. Lider Francuzów zakończył mecz z dorobkiem 22 punktów oraz 4 zbiórek. Wyręczył on tym samy Rudy'ego Goberta, dla którego mecz z Polakami nie był najlepszym występem z karierze (6 punktów, 5 zbiórek). Wciąż jednak nie odbiegał on znacznie od najlepszego z "Biało-czerwonych", którym okazał się A.J Slaughter. Rozgrywający zdobył wówczas: 9 punktów, 2 zbiórki oraz 2 asysty. W ferworze boiskowych wydarzeń kompletnie przepadł natomiast Mateusz Ponitka, który po historycznym meczu ze Słowenią zdobył raptem: 7 punktów, 1 zbiórkę oraz 2 asysty. Lider reprezentacji Polski dopuścił się także aż 4 strat. Ten dzień stał się jedną z czarnych kart w historii "KoszKadry" choć samą obecność w półfinale ME uznać należy bezsprzecznie za ogromny sukces podopiecznych trenera Igora Milicicia.

2 września 2025 roku Polacy będą mieli okazję zrewanżować się "Trójkolorowym" za jedną z największych porażek w historii. Francuzi wciąż są jedną z najpotężniejszych nacji świata, choć rywale z kraju nad Wisłą zdążyli już udowodnić swą wartość, wygrywając wszystkie dotychczasowe spotkania grupowe. Są również głodni sukcesu, o czym przed starciem mówił środkowy reprezentacji Dominik Olejniczak.

Kadr z meczy Polska - Francja (półfinał EuroBasketu 2022) DeFodi Images Getty Images

A.J Slaughter w meczu z Francuzami (półfinał EuroBasketu 2022) DeFodi Images Getty Images

Francuzi cieszą się z awansu do finału EuroBasketu DeFodi Images Getty Images

