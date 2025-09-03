We wtorek Polacy przegrali z Francją 76:83. Porażka dla każdego sportowca jest oczywiście bolesna, ale mimo to w mix zone biało-czerwoni byli zadowoleni. Osiągnęli bowiem cel minimum - ulegli wicemistrzom olimpijskim mniej niż ośmioma punktami. W tabeli na prowadzeniu są trzy drużyny z taką samą liczbą punktów - pierwszy jest Izrael, druga Polska, a trzecia Francja.

W takim przypadku zgodnie z przepisami o kolejności w tabeli najpierw decydują bezpośrednie między tymi drużynami. W związku z tym, że każdy ma po jednym zwycięstwie, w grę wchodzą małe punkty. Polska wygrała z Izraelem 66:64, a przegrała z Francją 76:83. Izrael pokonał Francuzów 82:69.

Zwycięska porażka reprezentacji Polski

To oznacza, że najlepszy bilans małych punktów mają Izraelczycy (+ 11) przed Polakami (- 5) i Francuzami (-6). Tak naprawdę jeden punkt decyduje o tym, że to biało-czerwoni są wyżej w tabeli. - W końcówce meczu bardzo nam zależało, by utrzymać te siedem punktów. To ewentualnie może nam dać drugie miejsce - przyznał Igor Milicić, trener Polaków.

- Możemy z podniesioną głową wracać do hotelu. Cel minimum i tak mamy osiągnięty, bo nie przegraliśmy więcej niż ośmioma punktami. I jeżeli wygramy mecz z Belgią, to będziemy na drugim miejscu - dodał Mateusz Ponitka, kapitan Polaków.

W ostatniej kolejce Izrael zmierzy się ze Słowenią, Polska z Belgią a Francja z Islandią. Jeśli czołowa trójka wygra, sytuacja w tabeli zostanie zachowana. Są inne scenariusze. Czy Polska może być jeszcze pierwsza? Tak - musi pokonać Belgów, a Francja przegrać. Czy może spaść na trzecie miejsce? Tak - jeśli poniesie porażkę, a Izrael i Francja wygrają.

Kto kolejnym rywalem Polski na Eurobaskecie? Zagmatwana sytuacja w grupie C

Najbardziej jednak prawdopodobne jest to, że zachowa drugie miejsce. Wtedy rywalem będzie trzeci zespół grupy C. Tam sytuacja jest dużo bardziej zagmatwana. Grecja i Włochy mają po trzy wygrane, a Hiszpania, Gruzja, Bośnia i Hercegowina po dwie. Ostatnia kolejka zapowiada się niezwykle emocjonująco - Grecy grają z Hiszpanami, a Gruzini z Bośniakami. Najłatwiejszego rywala mają Włosi, bo zmierzą się z outsiderem Cyprem.

Zapewne ich pokonają i będą mieli dziewięć punktów. Jeśli Grecja zwycięży Hiszpanię, wygra grupę. Zwycięstwo Hiszpanów sprawi, że będą mieli tyle samo punktów i to mistrzowie Europy będą wyżej. Trzeba jednak jeszcze pamiętać o meczu Bośni z Gruzją, w którym też trudno wskazać faworyta. Obie te drużyny mają bowiem po tyle samo punktów co Hiszpania.

Jest więc kilka rozwiązań:

- zwycięstwo Grecji, zwycięstwo Bośni - 1.Grecja 9 pkt, 2.Włochy 9, 3.Bośnia 8, 4.Gruzja 7, 5.Hiszpania 7;

- zwycięstwo Grecji, zwycięstwo Gruzji - 1.Grecja 9, 2. Włochy 9, 3.Gruzja 8, 4.Hiszpania 7, 5.Bośnia 7;

- porażka Grecji, zwycięstwo Bośni - 1.Włochy 9, 2.Hiszpania 8, 3.Bośnia 8, 4.Grecja 8, 5.Gruzja 7;

- porażka Grecji, zwycięstwo Gruzji - 1.Włochy 9, 2.Grecja 8, 3.Hiszpania 8, 4.Gruzja 8, 5.Bośnia 7;

Jeśli więc Polska będzie druga, to w dwóch przypadkach zmierzy się z Bośnią, ale może trafić też na Gruzję lub Hiszpanię. Jeśli będzie trzecia, zagra z Włochami, ale także w grę wchodzą Hiszpanie i Grecy. W przypadku pierwszej pozycji ewentualni rywale to Gruzja, Hiszpania lub Grecja.

Malwina Smarzek: Bardzo chciałybyśmy to poprawić Polsat Sport Polsat Sport