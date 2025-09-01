FAndrzej Klemba: Reprezentacja Polski wygrała wszystkie trzy spotkania mistrzostw Europy. Jest pan zaskoczony?

Cezary Trybański: Zdecydowanie, bo po tym jak wyglądały przygotowania do tej imprezy i rozegrane sparingi niewiele wskazywało, że może tak to wyglądać. Wśród kibiców pojawiły się opinie, żeby zwolnić trenera, bo nie udźwignie imprezy. Szkoleniowiec udzielił wywiadu, że na razie przygotowywał zespół fizycznie, a nie skupiał się na przeciwnikach. Zapewniał, że na Eurobasket zespół będzie gotowy na rywali pod każdym względem. I pierwsze trzy mecze pokazały, że zrobił to świetnie.

Oczywiście zwycięstwa z Izraelem i Islandią były wymęczone, ale jednak zakończyły się dla nas pozytywnie.

Już po eliminacjach do Eurobasketu, w których Polska przegrała pięć z sześciu spotkań, pojawiły się głosy, by zwolnić Igora Milicicia. Chyba się wybronił?

- W kwalifikacjach próbował różnych ustawień, chciał odmłodzić zespół, ściągał młodych zawodników, robił rotacje i szukał najlepszych rozwiązań na ten Eurobasket. Mistrzostwa pokazały jednak, że słusznie sięgnął po doświadczonego Kamila Łączyńskiego. Mógł polegać na nim, że jak wejdzie na boisko, to uspokoi sytuację. Zresztą Kamil przyznał, że trener wprost powiedział, jakie będą jego zadania. Wejdzie z ławki, ogarnie sytuację i obaj się na to zgodzili.

Mamy bilans 3-0 głównie dzięki temu, że świetnie rzuca Jordan Loyd. Radosław Hyży żartował, że paszport się nie zmarnował.

- Nie unikniemy pewnych kontrowersji, czy to dobry ruch, czy nie, ale nie pod względem sportowym. W Katowicach byłem zaczepiany przez islandzkich kibiców, którzy zarzucali, że kupiliśmy sobie zawodnika. Tłumaczyłem im, że każda drużyna miała taką możliwość i z tego skorzystaliśmy. I rzeczywiście trafiliśmy dobrze. Nie da się ukryć, że bez Jordana te dwa ostatnie spotkania mogłyby zupełnie inaczej wyglądać.

Bez Loyda i Mateusza Ponitki chyba w ogóle nie mielibyśmy czego szukać na tym Eurobaskecie?

- Jak Słowenii zabralibyśmy Lukę Donicicia, to by tak samo mogło być. Każdy zespół na Eurobaskecie pozbawiony jednego czy dwóch zawodników miałby spore problemy.

Dzięki tym trzem zwycięstwom i porażce Francji otworzyła się szansa nawet na pierwsze miejsce w grupie. Okazało się, że Francuzi nie są poza zasięgiem.

- Izrael pokazał, że jednak są do ugryzienia. Na koniec fazy grupowej przekonamy się, czy to Francja miała gorszy dzień, czy Izrael jest tak dobry. Może się bowiem okazać, że trzy drużyny będą miały taką samą liczbę zwycięstw.

I wtedy będą liczyły się małe punkty. Jeśli wysoko przegramy z Francją, może okazać się, że mimo pięciu zwycięstw zajmiemy dopiero trzecie miejsce w grupie.

- To prawda. Lepiej jednak nie patrzeć na tabelę, tylko po prostu robić swoje. Wygrać kolejny mecz i iść do przodu. Jak pokonamy Francję, to już będziemy mieli spokój.

Islandzki center zdobył więcej punktów niż nasze dwie wieże - Aleksander Balcerowski i Dominik Olejniczak. Za małe wsparcie gracze obwodu mają pod koszem?

- Ten mecz im nie wyszedł. Po drużynie widać było zmęczenie tym dwoma pierwszymi wyczerpującymi spotkaniami. Z Islandią prowadzili już 16 punktami i pojawiło się rozluźnienie. Plusem jest to, że mimo słabej dyspozycji poradziliśmy sobie z przeciwnikiem. Dobrze, że to się stało w tym meczu. Francja czy Izrael wykorzystaliby naszą słabość.

Co jest największym plusem i największym minusem kadry?

- Plusem oczywiście jest Jordan Loyd. I w ogóle skuteczność zespołu jest naprawdę na wysokim poziomie. A minusem właśnie to, że brakuje nam zbiórek i punktów spod kosza.

A czy nie ma też trochę zbyt małego wsparcia z ławki rezerwowych?

- No tak, widziałem statystyki, ile punktów dają zawodnicy z ławki rezerwowych, no i tutaj jesteśmy w tyle w porównaniu do pozostałych drużyn. Z drugiej jednak strony na przykład Łączyński jest wartością dodatnią. Jego postawa jest super. Wcześniej został odsunięty od kadry, a kiedy trener zadzwonił, schował dumę do kieszeni, pojawił się na imprezie i z Islandią rozdał kilka świetnych podań, rzucił w trudnym momencie bardzo ważną trójkę i dał impuls drużynie, że można się z tego podnieść.

W końcówce meczu z Islandią trochę Polakom pomogli sędziowie, co chwilę m.in. przyznając rzuty wolne

- Trochę tak faktycznie było. Popełnili kilka błędów, ale to się zdarza. Były na naszą korzyść i dobrze to wykorzystaliśmy. Nieraz byliśmy na imprezach, gdzie gwizdki były w przeciwną stronę i przegrywaliśmy. Nie szukałbym tu dziury w całym.

Te decyzje miały jednak wpływ na wynik meczu.

- Tak, zdecydowanie to miało znaczenie, ale równie dobrze mogliśmy stanąć na linii wolnych i nie trafić tych rzutów. Wykorzystaliśmy szansę, która nam się przytrafiła i poszliśmy do przodu.

W 1/8 finału możemy trafić na Hiszpanię, Włochy czy Gruzję…

- W fazie pucharowej nie będzie już przypadkowych drużyny i naprawdę trzeba będzie się wykazać. Jakikolwiek rywal nam się trafi, to będzie dużo trudniej. Nie da się ukryć, że gramy w grupie u siebie i doping w Spodku uskrzydla chłopaków. Wczoraj było trochę ciszej, ale kiedy pojawiły się problemy, był remis, to kibice zrobili swoje.

Doping poniósł chłopaków. Zobaczymy, ilu kibiców poleci do Rygi.

Doping poniósł chłopaków. Zobaczymy, ilu kibiców poleci do Rygi.

Jak daleko dojdą Polacy i kto zdobędzie mistrzostwo Europy?

- Nie wiem, jak daleko Polska zajdzie, ale największym kandydatem do złotego medalu jest Serbia.

Munich Ravens - Stuttgart Surge. Skrót meczu Polsat Sport Polsat Sport