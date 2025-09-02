Partner merytoryczny: Eleven Sports

Polacy już nie są liderami na Eurobaskecie. Izrael nie pozostawił złudzeń

Andrzej Klemba

W czwartej kolejce fazy grupowej reprezentacja Izraela łatwo poradziła sobie w katowickim Spodku z Belgią (92: 89) i zmieniła na pierwszym miejscu Polaków. Biało-czerwoni wrócą na fotel lidera, o ile wieczorem pokonają jednego z kandydatów do medali mistrzostw Europy - Francję.

Izrael łatwo pokonał Belgię
Izrael łatwo pokonał BelgięFIBAmateriały prasowe

Belgowie przystąpili do spotkania z nożem na gardle. Mieli tylko jedno zwycięstwo w trzech meczach i ostatnią szansę, by jeszcze zakwalifikować się do fazy pucharowej. Tyle że to rywal był faworytem. Pokonał Islandię i sprawił niespodziankę z Francją. Przegrał jedynie z Polską. W przypadku wygranej wyprzedziłby biało-czerwonych, którzy wieczorem grają z Francją.

    I oni byli zdecydowanym faworytem. Prowadzeni przez Deniego Avdiję (średnio 22 punkty) i Romana Sorkina (17 pkt) są groźni dla każdego, a trener Igor Milicić w nich upatruje czarnego konia rozgrywek. Na dodatek mogą w katowickim Spodku liczyć na sporą grupę kibiców, od której tylko Polacy byli liczniejsi i głośniejsi.

    I przez sześć minut tylko Avdija i Sorkin trafiali dla Izraela. Wspólnie zdobyli 14 punktów, a rywale tylko osiem. A po pierwszej kwarcie wygrywali 23:15. Sorkin nie mylił się z gry, ani z rzutów wolnych i szybko osiągnął dziesięć punktów. Belgów było stać na krótki zryw. Dwa trafienia z obwodu pozwoliły im zmniejszyć straty (27:31).

      Tyle że zaczęli popełniać błędy, w tym niesportowe faule. I rywale odpowiedzieli ze zdwojoną mocą. W 17. minucie Izrael wygrywał 45:27 i trener Belgów zdecydował się wziąć czas. Nic to jednak nie pomogło, bo wkrótce przewaga osiągnęła 20 punktów.

      Po zmianie stron Izrael kontrolował przebieg meczu i jeszcze zwiększył prowadzenie. Belgowie próbowali rzutami z dystansu coś zdziałać, ale nie trafiali. Potem wkradło się rozluźnienie w ekipie Izraelczyków, a ich trener zdjął z boiska największe gwiazdy. Niewiele to pomogło Belgom - przed ostatnią częścią tracili 17 punktów.

      Jak tylko przewaga zmniejszyła się do 13 "oczek", trener Izraelczyków od razy wpuścił Avdiję. To jednak nie pomogło i po koszu Hansa Vanvijna było tylko 68:77. To zmusiło szkoleniowca do wzięcia czasu. Cztery minuty przed końcem Belgowie tracili zaledwie sześć punktów. W końcówce Izrael jednak wytrzymał ciśnienie.

      Julia Szeremeta: Ja się nie stresuję, walczę na pełnym luzie [WIDEO]Polsat SportPolsat Sport

