Belgowie przystąpili do spotkania z nożem na gardle. Mieli tylko jedno zwycięstwo w trzech meczach i ostatnią szansę, by jeszcze zakwalifikować się do fazy pucharowej. Tyle że to rywal był faworytem. Pokonał Islandię i sprawił niespodziankę z Francją. Przegrał jedynie z Polską. W przypadku wygranej wyprzedziłby biało-czerwonych, którzy wieczorem grają z Francją.

I oni byli zdecydowanym faworytem. Prowadzeni przez Deniego Avdiję (średnio 22 punkty) i Romana Sorkina (17 pkt) są groźni dla każdego, a trener Igor Milicić w nich upatruje czarnego konia rozgrywek. Na dodatek mogą w katowickim Spodku liczyć na sporą grupę kibiców, od której tylko Polacy byli liczniejsi i głośniejsi.

I przez sześć minut tylko Avdija i Sorkin trafiali dla Izraela. Wspólnie zdobyli 14 punktów, a rywale tylko osiem. A po pierwszej kwarcie wygrywali 23:15. Sorkin nie mylił się z gry, ani z rzutów wolnych i szybko osiągnął dziesięć punktów. Belgów było stać na krótki zryw. Dwa trafienia z obwodu pozwoliły im zmniejszyć straty (27:31).

Tyle że zaczęli popełniać błędy, w tym niesportowe faule. I rywale odpowiedzieli ze zdwojoną mocą. W 17. minucie Izrael wygrywał 45:27 i trener Belgów zdecydował się wziąć czas. Nic to jednak nie pomogło, bo wkrótce przewaga osiągnęła 20 punktów.

Po zmianie stron Izrael kontrolował przebieg meczu i jeszcze zwiększył prowadzenie. Belgowie próbowali rzutami z dystansu coś zdziałać, ale nie trafiali. Potem wkradło się rozluźnienie w ekipie Izraelczyków, a ich trener zdjął z boiska największe gwiazdy. Niewiele to pomogło Belgom - przed ostatnią częścią tracili 17 punktów.

Jak tylko przewaga zmniejszyła się do 13 "oczek", trener Izraelczyków od razy wpuścił Avdiję. To jednak nie pomogło i po koszu Hansa Vanvijna było tylko 68:77. To zmusiło szkoleniowca do wzięcia czasu. Cztery minuty przed końcem Belgowie tracili zaledwie sześć punktów. W końcówce Izrael jednak wytrzymał ciśnienie.

Julia Szeremeta: Ja się nie stresuję, walczę na pełnym luzie [WIDEO] Polsat Sport Polsat Sport