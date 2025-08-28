Występ reprezentacji Izraela w mistrzostwach Europy budził sporo kontrowersji. Z powodu konfliktu w Strefie Gazy Izraelczycy są coraz częściej oskarżani o ludobójstwo. Nie brakuje głosów, że, podobnie jak Rosja, powinni zostać wykluczeni ze sportowego życia. Na sobotę, kiedy Polska zagra z Izraelem, zapowiadane są protesty pod Spodkiem, ale mecz z Islandią przebiegł bez zakłóceń.

Tak się nie stało i reprezentacja bierze udział w Eurobaskecie. Izrael trafił do grupy z Polską i mecze rozgrywa w katowickim Spodku. Na inaugurację mierzył się z Islandią, Był faworytem, bo w zespole ma m. in. Deniego Avdiję, który w ostatnim sezonie ligi NBA dla Portland Trail Blazers zdobył średnio prawie 17 punktów. I to on pierwszy podczas polskiej odsłony Eurobasketu trafił do kosza.

Głośny doping dla Izraela i Islandii

W hali pojawiło się też kilkuset kibiców reprezentacji Izraela. Z flagami i transparentami żywiołowo dopingowali zawodników. Kilka razy więcej było fanów Islandii i byli jeszcze głośniejsi.

Początek spotkania był wyrównany, ale szybko za sprawą Avdiji i Romana Sorokina Izrael odskoczył (14:6). Dwa rzuty z dystansu Islandczyków pozwoliły im odrobić część strat. Końcówka pierwszej kwarty dała niewielką przewagę Izraelczykom.

I w drugiej kwarcie ją utrzymywali. Choć Islandczycy mieli przewagę wzrostu pod koszem, to nie potrafili jej wykorzystać w ataku. Po trafieniu Yovela Zoosmana było już 25:32 i trener poprosił o czas. Pomogło i po wsadzie Tryggviego Hlinasona przegrywali tylko punktem. Gdyby środkowy lepiej wykonywał rzuty osobiste, wyszliby na prowadzenie.

Trzy minuty, które wstrząsnęły Islandią

Tymczasem po zmianie stron Izrael w 90 sekund odskoczył rywalom na jedenaście punktów. A w 23. minucie wygrywał nawet 51:34. Islandczycy znaleźli się w trudnym położeniu, ale w ich charakterze nie leży, by się łatwo poddawać. Zmniejszyli straty do ośmiu punktów i przed ostatnią częścią kwestia wygranej była wciąż otwarta.

Nie poszli jednak za ciosem. W 34. minucie Izrael prowadził 69:56 i trener Islandii poprosił o czas. To rzeczywiście był ostatni moment, by odwrócić losy meczu. Nic to jednak nie dało, a przewaga rywali jeszcze urosła (do 19 punktów). W końcówce Islandczycy znaleźli siły na jeszcze jeden zryw, ale straty były zbyt duże do odrobienia.

Izrael - Islandia 83:71 (23:19, 13:13, 24:20, 23:19)

Polacy wznieśli puchar! Ceremonia medalowa Ligi Narodów 2025. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport