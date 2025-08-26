Partner merytoryczny: Eleven Sports

Panika w Izraelu tuż przed meczem z Polakami. Do akcji wkroczyły służby

Igor Szarek

Już za kilka dni rusza wielkie koszykarskie święto - EuroBasket 2025. Dla Polaków to bardzo wyjątkowa impreza, bowiem nasz kraj wystąpi na niej w roli współgospodarza. Wśród rywali "Biało-czerwonych" znaleźli się między innymi Izraelczycy, którzy wedle medialnych doniesień mają dość spore obawy względem przyjazdu do Polski. Do akcji miał nawet wkroczyć tamtejszy aparat władzy, przedstawiając swoim reprezentantom szereg zaleceń, których Ci mają przestrzegać podczas pobytu w Katowicach.

Izraelczycy boją się przyjazdu do Polski w ramach EuroBasketu 2025
IgorAFP/Getty Images

Fani europejskiej koszykówki czekali na ten moment bardzo długo. Po fenomenalnym występie "Biało-czerwonych" w ramach zeszłej edycji mistrzostw Europy, przyszedł czas na EuroBasket 2025. Ten jest dla nas szczególny, bowiem będziemy w nim pełnić rolę współgospodarza, co oznacza, że zmagania "polskiej" grupy rozegrane zostaną w murach katowickiej hali "Spodek".

Niestety w rywalizacji nie weźmie udział Jeremy Sochan, który miał zaraz obok takich graczy jak Mateusz Ponitka czy Aleksander Balcerowski stanowić o sile polskiej "KoszKadry". Na szczęście w porę udało się dopełnić wszelkich formalności ws. nadania obywatelstwa dla Jordana Loyda. Dzięki temu koszykarska reprezentacja Polski zyskała niezwykle wartościowego gracza, który w wielu zestawieniach uważany jest za jednego z najlepszych "naturalizowanych" zawodników zbliżającego się turnieju.

Przeprawa podopiecznych trenera Igora Milicicia nie będzie jednak w żadnym stopniu łatwa. W fazie grupowej zmierzą się oni bowiem z takimi koszykarskimi potęgami jak Francja czy Słowenia, w których szeregach wystąpi kilku naprawdę wartościowych zawodników ligi NBA. Promykiem nadziei są natomiast starcia z Belgią oraz Islandią, które w oficjalnych rankingach organizatorów imprezy znalazły się pod "Biało-czerwonymi". Największą niewiadomą stanowi natomiast starcie z Izraelczykami, do którego dojdzie 30 sierpnia. Wokół tego spotkania już od pewnego czasu jest bardzo głośno, a to za sprawą skandalicznych wydarzeń, które miały miejsce podczas piłkarskiego spotkania Rakowa Częstochowa a Maccabi Hajfa.

Reprezentanci Izraela boją się pobytu w Katowicach. Rząd udzielił im specjalnych instrukcji

Okazuje się, że napięcie na linii Polska-Izrael, które od pewnego czasu jest na naprawdę wysokim poziomie, zdążyło się już udzielić rywalom "Biało-czerwonych". Jak bowiem podaje portal "Israel Hayom", reprezentanci tego kraju mają odczuwać wiele obaw w związku z koniecznością kilkudniowego pobytu w Katowicach.

Redaktorzy specjalizującego się w koszykarskich treściach polskiego portalu "MVP Magazyn" podali natomiast, iż tamtejsi dziennikarze mieli kontaktować się z nimi, aby wybadać nastroje panujące w Polsce przed rywalizacją z Izraelem. Z kolei na łamach portalu "basketnews.com" możemy przeczytać, iż zawodnicy i kibice z kraju rządzonego przez Benjamina Netanjahu mają otrzymać ochronę od funkcjonariuszy Interpolu oraz państwowych służb bezpieczeństwa. Dodatkowo reprezentanci tego kraju mieli otrzymać zalecenie zakrywania symboli narodowych, aby zminimalizować ryzyko zaistnienia niebezpiecznych incydentów.

Już jakiś czas temu eksperci ocenili, iż spotkanie Polaków z Izraelczykami w ramach tegorocznego EuroBasketu ma być meczem "podwyższonego ryzyka". Biorąc pod uwagę narrację, jaka obecnie przetacza się w mediach, rywale "Biało-czerwonych" mają co do nadchodzącego starcia bardzo podobne odczucia.

