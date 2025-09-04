Partner merytoryczny: Eleven Sports

Oto tabela "polskiej" grupy po porażce koszykarzy z Belgią. Jest pięknie

Polscy koszykarze w ostatnim meczu fazy grupowej Eurobasketu zmierzyli się z Belgią. Biało-Czerwoni przegrali to spotkanie 69:70. Dzięki temu wiemy już, jak ostatecznie wygląda "polska" grupa i które miejsce w tabeli zajęła reprezentacja Polski.

Eurobasket 2025 wkracza w fazę pucharową. Mecze Polska - Belgia oraz Hiszpania - Grecja zakończyły zmagania w fazie grupowej. Biało-Czerwoni już przed spotkaniem z Belgią mieli zapewniony awans i byli już pewni tego, że w 1/8 finału zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Które ostatecznie miejsce nasi koszykarze zajęli w tabeli swojej grupy?

Eurobasket 2025. Oto tabela "polskiej" grupy. Znamy już miejsce polskich koszykarzy

Niezależnie od wyniku pewne już było, że reprezentacja Polski zajmie drugie miejsce w swojej grupie. Rywalizację w grupie D wygrała Francja z dorobkiem dziewięciu punktów. Polacy zgromadzili ich osiem, ponieważ przegrali również starcie z "Trójkolorowymi".

Trzecie miejsce przypadło Słowenii, która zdobyła osiem "oczek", podobnie jak czwarty Izrael. Te zespoły wywalczyły sobie awans o 1/8 finału Eurobasketu.

Z turniejem pożegnały się piąta Belgia, która zdobyła siedem punktów oraz Islandia, która nie wygrała ani jednego meczu i przez to zgromadziła pięć "oczek".

Tabela "polskiej" grupy D na Eurobaskecie 2025:

  1. Francja 5m, 4z, 1p, 9 pkt
  2. Polska 5m, 4z, 1p, 8 pkt
  3. Słowenia 5m, 3z, 2p, 8 pkt
  4. Izrael 5m, 3z, 2p, 8 pkt
  5. Belgia 5m, 1z, 4p, 7 pkt
  6. Islandia 5m, 0z, 5p, 5 pkt

W 1/8 finału reprezentacja Polski zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Ten mecz odbędzie się 7 września.

