W środę Polacy zrezygnowali z zajęć w Spodku i wybrali zaciszną halę w katowickich Szopienicach. W dniu meczu ze Słowenią trenowali już w głównej arenie grupy D. Tę halę znają doskonale i tu liczą na doping około 11 tysięcy polskich kibiców.

Dla Łączyńskiego z jednej strony to nic nowego, ale z drugiej docenia to, że będą mieli za sobą szóstego zawodnika. Wspomina występ w mistrzostwach świata, na których mecz z Chinami oglądało w telewizji 400 milionów osób. - Pewnie 399,5 miliona akurat dopingowało rywali - uśmiechał się w mix zonie po treningu. - Może być ciężko o poprawienie tego rekordu, natomiast że będziemy mieli wsparcie w Spodku. Granie przed własną publicznością jest wyjątkowe i sam się nie mogę doczekać. Uwielbiam grać przy takim dopingu grać i wydaje mi się, że to może tylko nas ponieść. To szósty gracz, ale jednak poza parkietem.

Polacy nie są faworytem meczu ze Słowenią, głównie za sprawią wielkiej gwiazdy w drużynie rywali. Wszyscy pytają ich o Lukę Donicia jak go zatrzymać? - I to nie jest wcale przesada. Dostaliśmy informację na scoutingu, że niemalże 70 procent gry opiera się na Donciciu. Pozostałe 20 na Prepelicia i jeszcze 10 na pozostałą ekipę - mówi Łączyński. - Doncić jest więc niewątpliwie ogromną gwiazdą tego zespołu i wszystkie akcje, jak on jest na boisku, mają przechodzić przez niego. Albo wykonuje ostatnie podanie, albo też zdobywać punkty.

Rozgrywający reprezentacji Polski przyznaje, że zadaniem będzie non stop uprzykrzanie życia Słoweńcowi. Żeby go zmęczyć. - Chcemy go atakować zarówno w obronie, jak i w ataku. Nie możemy dać mu chwili odpoczynku, musimy go cały czas kąsać, żeby czuł tę presję. Po pierwszych meczach Eurobasketu widzimy, że sędziowie pozwalają na dużo kontaktu fizycznego. Nie możemy od tego uciekać i spowodować, że poczuje się komfortowo. Bo Doncić czując się komfortowo, to jest gość, który może w pojedynkę zdecydować o losie meczu.

