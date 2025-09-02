Partner merytoryczny: Eleven Sports

Niespodziewany gość w "Spodku". Syn Karola Nawrockiego na trybunach, tak wspiera koszykarzy

Bartłomiej Wrzesiński

Podczas trwającego EuroBasketu świetną dyspozycję pokazują polscy koszykarze. Nasza reprezentacja we wtorek rozgrywa bardzo ważne spotkanie z faworyzowanymi Francuzami. Ten mecz budzi ogromne zainteresowanie kibiców. Na trybunach można dostrzec m.in. syna prezydenta RP Karola Nawrockiego - Daniela.

Daniel Nawrocki dopingował polskich koszykarzy podczas meczu Eurobasketu z Francją
Daniel Nawrocki dopingował polskich koszykarzy podczas meczu Eurobasketu z FrancjąANTONI BYSZEWSKI / FOTONEWS / TOMASZ SOKOLOWSKI / 400mm.plNewspix.pl

Polska w trakcie EuroBasketu w Katowicach jako jedyny z grupy D pozostaje niepokonany. Wszystko zaczęło się od kapitalnego meczu ze Słowenią i powstrzymania gwiazdora NBA Luki Doncicia. Nasi koszykarze zdołali poskromić zawodnika Los Angeles Lakers i finalnie zwyciężyli 105:95. W kolejnych dniach przyszły kolejne zwycięstwa, jednak w tym przypadku nie wszystko szło tak gładko. Po emocjonującej walce do ostatnich sekund Polska zdołała pokonać Izrael (66:64) oraz Islandię (84:75). To sprawiło, że już po trzech grach polscy koszykarze mogli być pewni awansu do fazy pucharowej.

Francja w kluczowym starciu ze Słowenią zdołała pokonać jednego z największych konkurentów w grupie D. Jednak i im przydarzyła się wpadka. Plany na zachowanie czystego konta w Katowicach pokrzyżowała reprezentacja Izraela. Francuzi po fatalnej czwartej kwarcie przegrali 69:82 i doznali pierwszej klęski podczas tegorocznego Eurobasketu.

    Daniel Nawrocki wspiera "biało-czerwonych" w katowickim "Spodku:

    Prestiżowa potyczka z Francją cieszyła się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Bilety na to spotkanie rozeszły się w bardzo szybkim tempie. W "Spodku" pojawili się m.in. polscy piłkarze, którzy w poniedziałek rozpoczęli zgrupowanie. Nie zabrakło również m.in. Tomasza Fornala oraz piłkarza Górnika Zabrze Lukasa Podolskiego.

    Wtorkowa potyczka spotkała się z zainteresowaniem Daniela Nawrockiego - najstarszego syna aktualnie urzędującego prezydenta RP. Potomek Karola Nawrockiego został "przyłapany" przez dziennikarza "sport.pl" Dominika Wardzichowskiego.

    Rodzina Nawrockich jest doskonale znana z zamiłowania do sportu. Daniel Nawrocki wraz z ojcem i młodszym bratem był obecny podczas jednego ze spotkań Lechii Gdańsk w Ekstraklasie. Jak się okazało, podobne pasje ma również dziewczyna młodszego z Nawrockich. Magdalena Grott pojawiła się na trybunach katowickiego Spodka w trakcie premierowego meczu Polaków ze Słowenią.

    Relację ze spotkania Polski z Francją na Eurobaskecie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport. Po tym meczu Polska zagra jeszcze jedno spotkanie w grupie D. 4 września o godz. 20:30 ostatnim przeciwnikiem "biało-czerwonych" będzie Belgia.

    Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO]Andrzej KlembaTV Interia

    Trzy osoby ubrane elegancko stoją przy przezroczystej urnie wyborczej, dwie z nich wrzucają karty do głosowania, w tle znajduje się fragment flagi Polski oraz obserwatorzy.
    Daniel Nawrocki, Marta Nawrocka, Karol NawrockiSERGEI GAPONAFP
    Dwóch koszykarzy w białych strojach z czerwonymi akcentami świętuje na boisku podczas meczu, wokół nich widoczna rozentuzjazmowana publiczność.
    Jordan Loyd i Mateusz Ponitka w meczu przeciwko Izraelowi na EuroBaskecie 2025Jarek PraszkiewiczPAP

