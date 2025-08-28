Niesamowici goście obejrzą mecz Polaków. Tak pilnują swojej gwiazdy, jednoznaczny gest

Eurobasket 2025 odbywa się w czterech krajach: Cyprze, Finlandii, Łotwie oraz Polsce. "Biało-Czerwoni" rywalizować będą w katowickim Spodku ze Słowenią, Francją, Izraelem, Islandią i Belgią. Polacy na inaugurację zmierzą się ze Słoweńcami. Poprzednie starcie na Eurobaskecie wspominane jest w naszym kraju z wypiekami na twarzy. Nasz zespół sprawił wielką sensację i pokonał rywali w ćwierćfinale turnieju 90:87. Bohaterem został Mateusz Ponitka, który miał niebywałe statystyki - 26 punktów, 16 zbiórek oraz 10 asyst. Dla Słoweńców porażka z Polakami była niemiłą niespodzianką.

Teraz mają szansę na rewanż, choć nie wracają wspomnieniami do tamtych wydarzeń. - Ani trochę nie wspominam tamtego spotkania. Wiem za to, że czeka nas trudny mecz, bo Polacy są zgrani i od dawna grają na dobrym poziomie. Na dodatek zagramy z nimi na inaugurację w hali, którą doskonale znają. To ich przewaga - stwierdził Luka Doncić.

Nie tylko gwiazdy NBA. Właścicielka Lakers w Katowicach, obejrzy mecz Polaków

Doncić jest jedną z największych gwiazd Eurobasketu. Każdy krok gwiazdora Los Angeles Lakers jest bacznie obserwowany. W Katowicach wspierany będzie nie tylko przez kibiców swojej reprezentacji, ale także przedstawicieli klubu. Do Polski przylecieli bowiem właścicielka LA Lakers Jeanie Buss oraz Rob Pelinka, prezes ds. operacji koszykarskich i dyrektor generalny klubu.

To bardzo wiele znaczy, to długi lot, jakieś 11-12 godzin. To dla nich bardzo ważne, że tu są i mnie wspierają. Zjedliśmy wspólny posiłek, wspaniale było ich zobaczyć

Na łamach serwisu wypowiedział się także Pelinka, który podkreślał, że jest zadowolony ze swojej gwiazdy. - Cieszymy się, że tu jesteśmy. To wspaniale być związanym ze słoweńską reprezentacją. Cała drużyna Lakersów jest niezwykle dumna ze wszystkiego, co Luka robi z tą drużyną dla tego kraju. Chcieliśmy tu przyjechać, żeby okazać wsparcie. Śledziliśmy treningi reprezentacji. Wygląda na to, że są całkowicie skupieni na odniesieniu pierwszego zwycięstwa w turnieju przeciwko Polsce - powiedział.

Przy okazji podkreślił, że Los Angeles Lakers wspólnie z Donciciem i LeBronem Jamesem ma walczyć o tytuł NBA w sezonie 2025/26. - Tytuł mistrzowski to nasz plan. Najpierw chcemy, żeby Luka w pełni skupił się na tym turnieju ze Słowenią. Potem będzie mógł znowu skupić się na Lakers - przyznał.

Mecz Polska - Słowenia rozpocznie się w czwartek (28 sierpnia) o godz. 20:30. Relację tekstową będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Luka Doncić ma poprowadzić Słowenię do medalu na Eurobaskecie Marcin Golba AFP

