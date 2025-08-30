Partner merytoryczny: Eleven Sports

Andrzej Klemba

Z liczącej niespełna 400 tysięcy mieszkańców Islandii do Katowic przyleciało ponad tysiąc fanów koszykówki. Żywiołowo dopingowali swoich zawodników. W meczu polskiej grupy po bardzo emocjonującej końcówce wygrali jednak Belgowie 71:64.

Kibice reprezentacji Islandii w Spodku
Kibice reprezentacji Islandii w SpodkuMarcin BulandaNewspix.pl

Z trzy razy mniejszej od Polski Islandii, a przede wszystkim zamieszkałej przez niespełna 400 tysięcy osób wyspy do Katowic przyjechała całkiem spora grupa kibiców. W Spodku zajęli kilka sektorów. Było ich grubo ponad tysiąc osób w większości ubranych w niebieskie koszulki.

To nic zaskakującego, że kibice Islandii jeżdżą za swoją reprezentacją. Doskonale było ich widać choćby podczas piłkarskiego Euro 2016, a regularnie są na mistrzostwach Europy czy świata w piłce ręcznej. W Spodku ich doping może nie był urozmaicony (krzyczeli wciąż "Island"), ale za to żywiołowy. Ulubieńcem jest wysoki Tryggvie Hlinason - kiedy schodził na ławkę rezerwowych, powitała go ogromna wrzawa.

    W pierwszym meczu drugiej kolejki grupy D spotkały się zespoły bez zwycięstwa. Belgia gładko uległa Francji. Islandia nawiązała walkę z Izraelem, ale nie zdołała odrobić strat. To na papierze drużyny, które mają najmniejsze szanse na wyjście z grupy. W sparingu przed Eurobasketem Islandczycy wysoko zawiesili poprzeczkę Polakom, którzy z trudem wygrali dwoma punktami.

    Pierwsza kwarta była bardzo wyrównana. Islandczycy mieli problemy, by zatrzymać szybkiego Jeana-Marca Mwemę (10 punktów). Mogli za to liczyć po koszem na mierzącego 215 cm Hlinasona. W efekcie w szóstej minucie było 17:17, a tuż przed końcem Belgowie pozwolili rywalom odskoczyć na cztery punkty.

    Zawodnik drużyny Belgii unosi się w powietrzu, rzucając piłkę do kosza podczas meczu koszykówki przeciwko drużynie ubranej na biało, otoczony obrońcami na tle sportowej hali.
    Islandia - BeligaJarek PraszkiewiczPAP

    W drugiej części odrobili te straty, ale Islandczykom wystarczyło 25 sekund, by prowadzić 30:25. Trener rywali wziął czas, ale jego drużynie zdobywanie punktów przychodziło z trudnością. Przez 20 minut trafili tylko 12 rzutów na 32 oddane. Rywale rzucali ciut lepiej i dlatego wygrywali czterema punktami.

      Po zmianie stron Belgowie nieco poprawili grę. Na tyle, że w 26. minucie doprowadzili do remisu (43:43). Islandczycy odpowiedzieli jednak siedmioma punktami z rzędu. Przed ostatnią kwartą wygrywali 52:46.

      Belgowie nie poddali się i zbliżyli się na punkt. Znów jednak nie poszli za ciosem i w 34. minucie było 60:53. To nie był koniec emocji, bo też Islandczycy mieli przestój. 95 sekund przed końcem mieli już tylko punkt przewagi. A za chwilę Belgia prowadziła (63:62) i utrzymała niewielką przewagę.

