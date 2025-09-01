Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie ma mocnych na biało-czerwonych. Z kim Polacy zagrają o medale?

Reprezentacja Polski pokonała Islandię i z kompletem punktów prowadzi w grupie D. Biało-czerwoni stoją przed szansą, by na fazę pucharową mistrzostw Europy do Rygi polecieć w komfortowej sytuacji, a w 1/8 finału zmierzyć się z teoretycznie najsłabszą drużyną grupy C.

Reprezentacja Polski jest niepokonana podczas Eurobasketu 2025
Reprezentacja Polski jest niepokonana podczas Eurobasketu 2025Jarek PraszkiewiczPAP

Podopieczni trenera Igora Milicicia znakomicie rozpoczęli Eurobasket. Najpierw sprawili sensację i pokonali Słowenię. Kolejne spotkanie to też niespodzianka i dwupunktowa wygrana z Izraelem. Przed mistrzostwami Europy te drużyny wymieniano jak silniejsze. A szkoleniowiec Polaków Izraelczyków wskazywał nawet jako czarnego konia turnieju.

W niedzielę biało-czerwoni pokonali Islandię 84:75 i choć nie brakowało nerwów, to pozostają jedyną drużyną bez porażki w grupie. Wcześniej w niedzielę doszło też do dużej sensacji, bo Izrael rozbił Francję. To sprawiło, że wygrana z Islandią dała Polakom awans na pozycję lidera.

    Czekają ich jednak jeszcze dwa mecze. Jeden bardzo trudny, bo zmierzą się właśnie z Francuzami. A na zakończenie fazy grupowej zagrają jeszcze z Belgią. Gdyby utrzymali pierwszą pozycję, w fazie pucharowej, która odbędzie się w Rydze, zmierzą się wówczas z czwartą drużyną grupy C. W tym momencie trafiliby na Bośnię i Hercegowinę.

    - Zapewniliśmy sobie grę w fazie pucharowej i zrealizowaliśmy cel. Teraz jest czas trochę odpocząć, przemyśleć i iść dalej - mówi Igor Milicić, trener Polaków. 1/8 finału? Oglądałem mecze grupy C, ale bardziej pod względem taktycznym, a nie przygotowania pod spotkanie. Na to przyjdzie czas, mamy jeszcze mecze w swojej grupie i idziemy krok po kroku.

      Jeśli jednak założyć porażkę z Francję i wygraną z Belgią, to powinni zająć drugie miejsce. Wtedy zmierzą się z trzecim zespołem grupy C. W tym momencie to Włochy, ale mają tyle samo punktów co Hiszpania. Te zespoły zmierzą się ze sobą w czwartej kolejce i to rozstrzygnie, która z nich będzie wyżej w tabeli.

      Trener Polaków unika odpowiedzi, jaki cel stawia przed drużyną. Na pytanie podczas pomeczowej konferencji tylko się zaśmiał. - Jeszcze pięć drużyn z europejskiego topu ma komplet zwycięstw. Cieszymy się, że praca, którą wykonaliśmy, dała nam takie owoce, ale nie patrzymy dalej niż najbliższy mecz. Nie ma myślenia, a co będzie, gdyby - zapewnia szkoleniowiec.

