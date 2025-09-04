NBA skradło show w Katowicach. Doncić otarł się o rekord ME. Najwięcej zyskali Polacy

Ostatni dzień zmagań w katowickim spodku rozpoczął się od deklasacji, jaką Francuzi sprawili żegnającym się z turniejem Islandczykom. Z perspektywy "Biało-czerwonych" nie był to zbyt korzystny wynik, bowiem na tym etapie turnieju walczą oni o rozstawienie z Francuzami, a także z Izraelczykami, których to wcześniej zdołali pokonać po istnym dreszczowcu.

Wspomniani Izraelczycy wystąpili w drugiej sesji meczowej tego dnia, a ich rywalami byli Słoweńcy, którzy po fatalnym początku również zapewnili sobie awans do fazy pucharowej i podobnie jak rywale walczyli o końcowe rozstawienie w "polskiej" grupie tegorocznego EuroBasketu. Z pewnością był to również ważny mecz dla samego Luki Doncicia, który od startu turnieju ciągnie na barkach swoich kolegów z reprezentacji, niemalże w pojedynkę walcząc o dobre imię swojej nacji. Tym razem miał on jednak godnego rywala w postaci Deniego Avdiji, z którym doskonale zna się on z parkietów NBA.

Popis gwiazdorów NBA. Doncić i Avdija nie szczędzili sił w kluczowym starciu

Wynik meczu Słowenii z Izraelem otworzyła trójka Alekseja Nikolicia, przy której asystował nie kto inny jak Luka Doncić. Po chwili supergwiazdor sam zanotował premierowe punkty w tym spotkaniu. Izraelczycy natomiast weszli w meczu nieco gorzej, zaliczając kilka strat w pierwszych minutach gry. Słoweńcy nie dali jednak rady wyraźnie odskoczyć swoim rywalom. Przez niemal całą kwartę na parkiecie odbywała się walka typu "kosz za kosz", którą ostatecznie wynikiem 26:22 wygrali podopieczni trenera Sekulicia.

Rywalizacja Doncicia z Avdiją trwała w najlepsze. Z początkiem drugiej kwarty Izraelczyk miał na swoim koncie 11 "oczek", podczas gdy jego oponent ze Słowenii 10. Zgodnie z założeniami, już na tak wczesnym etapie spotkania gwiazdorzy NBA wyrastali na pierwszoplanowych aktorów widowiska. Kluczem do zwycięstwa był więc poziom wsparcia, jaki w tej rywalizacji zapewnią im koledzy z drużyny. To w drugiej kwarcie zdecydowanie przemawiało na korzyść Doncicia, dzięki czemu Słowenia schodziła na przerwę z korzystnym dla siebie wynikiem 56:43. Luka mógł się pochwalić zdobyciem 24 punktów, natomiast suma "oczek" Avdiji wynosiła 19.

Nazwiska kluczowych graczy tego pojedynku pojawiały się przy niemalże każdej następnej akcji ich zespołów. Początek trzeciej kwarty zdecydowanie należał jednak do Avdiji, którego wyczyny wciąż utrzymywały Izraelczyków w grze. Dużo dołożył od siebie także Guy Palatin, trafiając dwa rzuty za 3 punkty z rzędu. To sprawiło, że przewaga Słoweńców stopniała do 9 punktów. Doncić jednak nie próżnował i z każdą minutą zbliżał się do zdobycia triple-double, co uczyniłoby go pierwszym zawodnikiem w historii EuroBasketu, który mógłby się pochwalić aż dwukrotnym zaliczeniem występu z taką statystyką. Równocześnie mocno zbliżał się on do osiągnięcia limitu fauli, co oczywiście wykluczyłoby go z gry. Trener Słowenii postanowił dmuchać na zimne i na kilka minut przed końcem trzeciej kwarty zdjął swojego gwiazdora z boiska. Na jego szczęście koledzy z drużyny nie podłamali się po tym osłabieniu, utrzymując korzystny dla siebie wynik - 79:65.

Pod nieobecność gwiazdora Los Angeles Lakers Izraelczycy ponownie zaczęli gonić wynik. Po serii skutecznych akcji z początku decydującej kwarty udało im się doprowadzić do raptem pięciopunktowej straty. To sprawiło, że zagrożony "wyfaulowaniem" Doncić musiał powrócić na parkiet. Jego obecność dodała kolegom otuchy, co błyskawicznie przełożyło się zresztą na wynik. Słoweńcy odzyskali dwucyfrową przewagę na mniej więcej 5 minut przed zakończeniem meczu. Kiedy przewaga była już bezpieczna, Doncić ponownie opuścił boisko, co niestety zabrało mu szasnę na zdobycie triple-double, do którego zabrakło raptem 1 asysty. Nie zmienia to jednak faktu, iż Słoweńcy zwyciężyli w starciu z Izraelczykami, co stanowi wymarzony rezultat dla Polaków. Z racji na wygraną w meczach z jedną i drugą nacją, "Biało-czerwoni" są bowiem pewni 2 . miejsca w grupie "D", bez względu na rezultat ostatniego meczu przeciwko Belgom.

Słowenia 106:96 Izrael (26:22, 30:21, 23:22, 27:31)

Kadr z meczu Słowenia - Izrael £ukasz G¹gulski PAP

Kadr z meczu Słowenia - Izrael £ukasz G¹gulski PAP

Kadr z meczu Słowenia - Izrael £ukasz G¹gulski PAP

Igor Milicić: Wiem, że są różne opinie, ale Jordan Loyd to zawodnik, którego potrzebujemy Polsat Sport Polsat Sport