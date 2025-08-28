NBA rozszalało się w Spodku. Wicemistrzowie Europy prężą muskuły przed starciem z Polakami

Katowice stały się dziś jedną ze stolic europejskiej koszykówki. To właśnie w murach kultowego "Spodka" rozpoczęła się bowiem rywalizacja w ramach tegorocznych mistrzostw Europy, w których udział biorą topowe reprezentacje Starego Kontynentu.

W ramach tej imprezy kibice mogą podziwiać najlepszych zawodników globu, z których spora część na co dzień rozgrywa swoje spotkania w amerykańskiej NBA. Szczególnie napakowana koszykarzami zza oceanu jest reprezentacja Francji, która wraz z Belgią znalazła się w grupie "D", toczącej swoje zmagania w kraju nad Wisłą. To właśnie reprezentanci tych nacji zmierzyli się ze sobą w drugim oficjalnym spotkaniu "Biało-czerwonej" grupy. Ich mecz poprzedziło natomiast starcie między Izraelem a Islandią, zakończone zwycięstwem tych pierwszych wynikiem 83:71.

Belgowie próbowali powstrzymać wicemistrzów Europy. Braki kadrowe dały się jednak we znaki

Początkowe minuty spotkania Francuzów z Belgami były dość wyrównane. Po "trójkolorowej" stronie parkietu brylowały głównie "młode wilki" z NBA w postaci Bilala Coulibaly'ego oraz Alexandre Sarra. W belgijskiej ekipie odczuwalny był natomiast brak znanego z występów w Portland Trail Blazers Toumaniego Camary, oraz tegorocznego mistrza najlepszej ligi koszykówki na świecie Ajaya Mitchella. Pomimo braków kadrowych Belgowie starali się dotrzymać kroku obecnym wicemistrzom Europy, co na przestrzeni pierwszej kwarty wychodziło im całkiem nieźle. W końcówce oddali jednak nieco pola rywalom, co kosztowało ich ostatecznie przegraną w tej części rywalizacji.

Skutecznie wykańczanie składnie wypracowanych okazji było niestety piętą achillesową Belgów. To pozwoliło faworytom spotkania odskoczyć w pewnym momencie na 18-punktową przewagę. Okazała różnica utrzymywała się aż do zakończenia pierwszej połowy starcia Francuzów z Belgami. Wspomniany wcześnie Coulibaly wyrósł na prawdziwego lidera swojej reprezentacji. W połowie spotkania gracz Washington Wizards mógł się bowiem pochwalić linijką statystyczną na poziomie 8 punktów oraz 4 zbiórek. Pozostali "Trójkolorowi" również nie próżnowali, dzięki czemu zeszli na przerwę z bardzo korzystnym wynikiem 43:27.

Gwiazdor Wizards błyszczał również w drugiej odsłonie starcia, a jego koronną akcją było trzykrotne powstrzymanie belgijskiego gracza, który próbował zdobyć punkty spod kosza "Trójkolorowych". Belgowie dwoili się i troili aby odwrócić losy pojedynku. Nie byli jednak w stanie znaleźć sposobu, aby zniwelować przewagę wicemistrzów Europy, która w pewnym momencie zbliżała się do 30"oczek". Nie pomogły wyczyny Hansa Vanwijna, który zakończył starcie z Francuzami z linijką statystyczną na poziomie: 13 punktów, 5 zbiórek oraz 2 asyst. W drugiej połowie uruchomił się bowiem błyszczący podczas zeszłorocznego IO Guerschon Yabusele. Zawodnik New York Knicks finalnie uzbierał 11 punktów na swoim koncie. Spore piętno na tym spotkaniu odcisnął również klubowy kolega Jordana Loyda, Elie Okobe, który zakończył mecz z Belgami z dorobkiem 12 punktów. Dwucyfrową liczbę "oczek" wykręciło w sumie aż 5 Francuzów. Pozwoliło im to zainaugurować katowicką część imprezy okazałym zwycięstwem nad Belgami.

Francja - Belgia 92:64 (18:10, 25:17, 27:22, 22:15)

Kadr z meczu Francja - Belgia (EuroBasket 2025) Jarek Praszkiewicz PAP

