Najpierw Lewandowski, a teraz oni. Reprezentacja Polski ze wsparciem "najwyższych lotów" w Spodku

Igor Szarek

W hitowym starciu Polaków z Francuzami w ramach tegorocznych koszykarskich ME, "Biało-czerwoni" mogli już liczyć na wsparcie ze strony piłkarskiej reprezentacji Polski, a także Tomasza Fornala czy Karola Kłosa. Ostatni dzień zmagań "KoszKadry" również nie przeszedł bez echa wśród społeczności polskiego sportu. Tym razem w "Spodku" pojawiło się wsparcie "najwyższych lotów", bowiem prosto ze skoczni narciarskich.

Polscy skoczkowie na mecz "KoszKadry"
Polscy skoczkowie na mecz "KoszKadry"East NewsEast News

Polacy są już pewni awansu do fazy pucharowej na tegorocznych koszykarskich ME. Co więcej, dzięki niedawnej wygranej Słowenii z Izraelem, podopieczni trenera Igora Milicicia poznali już nawet rywali, z którymi zmierzą się w 1/8 finału rozgrywek. Mecz z Belgami jest zatem jedynie formalnością.

Nie jest tajemnicą, że dotychczas spotkania "KoszKadry" z kraju nad Wisłą przyciągały zainteresowanie tysięcy kibiców. Wśród zasiadających na trybunach widzów nierzadko pojawiali się także czołowi przedstawiciele rodzimego sportu. Koronnym przykładem jest tutaj niedawno rozegrany mecz z Francuzami, który swoją obecnością uświetnili między innymi przebywający na zgrupowaniu reprezentanci Polski w piłce nożnej, na czele z Robertem Lewandowskim. Okazuje się, że to nie jedyne "odwiedziny", na jakie w ramach katowickich zmagań może liczyć koszykarska reprezentacja Polski. W meczu z Belgami, "KoszKadra" otrzymała bowiem wsparcie "najwyższych lotów".

EuroBasket 2025: Polscy skoczkowie przybyli na mecz "KoszKadry"

Każde spotkanie w ramach katowickiej części zmagań EuroBasketu rozpoczynało się od tradycyjnego uderzenia w specjalnie przygotowany gong. Wykonywał je jeden z przebywających na trybunach "gości honorowych". Nie inaczej było w przypadku czwartkowego spotkania z Belgami, w którym o inaugurację meczu "KoszKadry" poproszony został Piotr Żyła. Polski skoczek był już widywany przy okazji innych spotkań podopiecznych trenera Milicicia, także jego obecność mogła nie zaskoczyć przebywających na trybunach widzów.

Okazało się jednak, iż tym razem Piotr Żyła zasiadał na trybunach katowickiego "Spodka" w iście doborowym towarzystwie. W specjalnie przygotowanej loży VIP znaleźli się bowiem także: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek oraz trener Maciej Maciusiak czyli trzon polskiej kadry skoczków narciarskich, którzy niedawno zainaugurowali Letnie Grand Prix. Jak widać nie przeszkodziło im to, aby 4 września nieco "uskrzydlić" grę koszykarzy z kraju nad Wisłą, którzy już za niedługo wyruszą do Rygi, aby powalczyć o jak najlepszy rezultat w fazie pucharowej ME.

