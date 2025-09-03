Nagle stał się gwiazdą Polaków. Przeżył ogromną tragedię. "Nie ma dnia"

Fani, którzy na co dzień nie śledzą poczynań kadry koszykarzy, mogli przeżyć niemały szok, widząc na boisku, w koszulce reprezentacji Polski, Jordana Loyda. Urodzony w USA zawodnik niedawno, bo dopiero przed kilkoma tygodniami, uzyskał polskie obywatelstwo i dla lwiej części kibiców jest oczywiście wielką zagadką - pomimo tego, że na parkiecie jest jednym z najlepszych w naszej kadrze podczas Eurobasketu.

Już pierwsze informacje wyszukane na temat koszykarza mogą zszokować internautów, bowiem ma on w swoim CV mistrzostwo NBA zdobyte z Toronto Raptors w 2019 roku. W życiu 32-latka wydarzyło się również wiele przykrych i ciężkich chwil. Jedną z nich postanowili przytoczyć dziennikarze "The Athletic", zaczynając aż od dzieciństwa koszykarza.

Jordan Loyd przeżył prawdziwy dramat. "Nie ma dnia". To zmieniło go na zawsze

Przez sporą część swojego życia Loyd, który z rodzeństwa miał jedynie siostrę, jak brata traktował swojego najlepszego przyjaciela Dai-Jona Parkera. Chłopcy byli na tyle zżyci, że przesiadywanie w domu Loydów przyjaciela syna nie było niczym dziwnym i szczególnym.

- Cały czas się spotykaliśmy. Cały czas przychodził, zostawał, czasami musieliśmy go wyprosić. Mówiliśmy sobie: "no dobra, twoja mama pewnie za tobą tęskni". Więc taka była nasza relacja. Cały czas - wspominał Loyd jeszcze w 2018 cytowany przez "The Athletic".

Malwina Smarzek: Bardzo chciałybyśmy to poprawić Polsat Sport Polsat Sport

Niestety, wspólne marzenia o odnoszeniu największych sukcesów nie doczekały ich spełnienia. 28 maja 2015 roku Dai-Jon Parker zmarł, utonąwszy. Z relacji mediów wynikało, że koszykarz nie założył kamizelki ratunkowej, pływając na pontonie ciągniętym przez łódź, na jednym ze zbiorników wodnych w Indianie.

To wydarzenie mocno odbiło się na Jordanie Loydzie. Przyszły reprezentant Polski do dziś nie zapomniał o swoim najlepszym przyjacielu, regularnie wracając do przykrych wydarzeń z 2015 roku.

- Dai-Jon opuścił nas tego dnia przed rokiem, żeby być w niebie. Nie mogę tęsknić za nim bardziej, niż ma to miejsce dziś. Nie ma sekundy, bym o Tobie nie myślał. Myślę o Tobie cały czas - wspominał zmarłego przyjaciela w rocznicę jego utonięcia.

Rozwiń

Nie tylko w rocznicę śmierci Loyd pamięta o swoim przyjacielu, który był dla niego niczym brat. Również w dniu jego urodzin reprezentant Polski publikuje wpisy odnoszące się do Parkera, używając jego umienia jako odpowiednika słowa "day", tworząc w ten sposób hasztag "każdego dnia".

Rozwiń

Rozwiń

Jordan Loyd ma dać wiele radości polskim kibicom na Eurobaskecie Marcin Golba AFP

Luka Doncić i Jordan Loyd PAP/Getty Images

Jordan Loyd podczas EuroBasketu może liczyć na wsparcie żony Stephanie Instagram/stephanienmxo, Mateusz Birecki / NurPhoto AFP