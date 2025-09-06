Mistrzyni Europy docenia wynik reprezentacji Polski. "Tylko tego nie zmarnować"

Andrzej Klemba, Interia: 26 lat temu w Spodku świętowała pani z koleżankami dość niespodziewanie zdobyte mistrzostwo Europy w koszykówce. Wspomnienia wróciły podczas tegorocznego Eurobasketu mężczyzn?

Elżbieta Nowak, członek zarządu Polskiego Związku Koszykówki: Proszę sobie wyobrazić, że rozmawiałam z trenerem Herktem i byliśmy wtedy tak pełni emocji, że nawet nie pamiętamy, z której strony hali stały ławki rezerwowych. Jak się jest na boisku, nie widzi się tych trybun. Byliśmy skupieni na tym, co się działo.

Hala też była pełna ?

- Na finale tak. Wtedy było 13 tysięcy ludzi, bo nie było takich obostrzeń jak teraz. Na mecze Polaków mogło wejść maksymalnie 10 tysięcy kibiców. Poza tym hala się nie zmieniła, choć naprawdę niewiele pamiętam poza boiskiem i radością ze złotych medali.

Szkoda wyjeżdżać ze Spodka, bo panowie wspierani przez trybuny spisali się tu naprawdę dobrze.

- Właśnie mówię wielu osobom, że żałuję, że ta impreza już się kończy dla Katowic i tej hali. Szkoda, że koszykarska europejska czołówka nie przyjeżdża teraz tutaj do nas.

Przed mistrzostwami było trochę wątpliwości co do naszej kadry, bo w kwalifikacjach spisywała się słabo, a także w sparingach nie było najlepiej... Trener wywiódł nas w pole?

- Trochę tak, ale trudno to nazwać, że w pole. Trener jest rozliczany z wyników i sukcesu, a to udało się osiągnąć. Trudno zarzucić cokolwiek, bo drużyna jest świetnie przygotowana i realizuje cele. Jeżeli coś nie wychodzi, to dlatego, że nigdy nie ma stuprocentowej efektywności. Chociaż mam wrażenie, że w meczu ze Słowenią właśnie tak było była. Tam było 100 procent koszykówki i koncentracji.

Oczywiście nie odmawiam im skupienia w kolejnych meczach, ale ten pierwszy był arcyważny.

Ze Słowenią, Izraelem czy Islandią końcówki należały do Polaków i nie musieliśmy mówić o "pięknych porażkach".

- Pod względem atmosfery było genialnie. Drużyna dostarczyła mnóstwo emocji, a przecież o to w sporcie chodzi. Cieszyliśmy się ze spektakularnych akcji, które były pokazywane przez media i szły w świat, a bohaterami byli nasi zawodnicy. Mam wrażenie, że kilku z nich wskoczyło na bardzo wysoki poziom. Taki właśnie, który często zdarza się tylko podczas najważniejszych turniejów. To jest sztuka być w szczycie formy, kiedy jest najbardziej potrzebna.

Bez Jordana Loyda trudno byłoby o takie wyniki. Były nerwy, czy prezydent podpisze wniosek o obywatelstwo?

- Naturalnie, ale teraz to nie jest czas na ten temat mówić. Zależało nam, żeby był z nami, więc wszystkie ręce na pokład.

Świetnie grają Loyd i Mateusz Ponitka. Pani była środkową, a więc jak spisują się Aleksander Balcerowski i Dominik Olejniczak?

- Rozmawiałam z tatą Olka i go komplementowałam, bo doskonale wiem, jaką on pracy wykonuje i jak on jest turbowany przez rywali. To nic miłego dla mężczyzny mierzącego 215 cm tak często lądować na parkiecie. Tam jest ostra walka pod koszem. Sam wspominał w wywiadach, że może czuć sportową złość na samego siebie, ale wierzę, że on zaskoczy i zaproponuje drużynie więcej niż dotychczas. Chociaż bardzo doceniam to, co robi.

Czy rola ławki rezerwowych nie powinna być większa? Widziałem wyliczenia, że zmiennicy Francji rzucają ponad 50 procent punktów. U nas to nieco ponad 20 procent...

- Nigdy nie jest tak, że w turnieju gra cała dwunastka. Zwykle w rotacji jest ośmiu zawodników. Im daje się poczucie pewności, która wynika z liczby minut na boisku. Dobrze, jeżeli ten pobyt na parkiecie jest jednoznaczny z liczbą zdobywanych punktów, asyst czy zbiórek. To trzy takie najważniejsze elementy. Czy nasza ławka to minus? Jesteśmy na plusie w liczbie wygranych i tak powinniśmy na to patrzeć.

Akurat ze zbieraniem piłek jest największy problem.

- Zgadza się i jeszcze mamy mało asyst. Im więcej ich jest, tym bardziej widać, że dzielimy się piłką i lepiej gramy. Liczba asyst pokazuje, że drużyna wspina się na wyższy poziom umiejętności. Pod tym względem Słowenia zagrała fantastycznie i rozbiła Izrael, który świetnie się w tym turnieju pokazał. A Luka Doncić może zostać MVP całego turnieju, bo nie tylko świetnie punktuje, ale też asystuje.

Drugie miejsce oznacza, że zagramy z Bośnią. To z tej grupy teoretycznie najłatwiejszy rywal.

- Na papierze tak, ale z Bośnią też można przegrać. Nie wiem, jaki był typ zawodników, z kim chcieliby grać. Zwycięstwo będzie bardzo ważne, by nie zatrzeć pięknego wrażenia po meczach w Katowicach. Jak odpadniemy już z Bośnią, to te spotkania w Spodku nie będą miały aż takiego znaczenia.

W Rydze nie będzie takiego wsparcia na trybunach jak w Katowicach.

- Rzeczywiście nie będzie własnych ścian. Szkoda, bo władze federacji były pod wrażeniem atmosfery. Żałują nawet, że lecą do Rygi, bo tutaj rzeczywiście była dobra zabawa.

To na koniec, jak daleko dojdzie polska kadra?

- Wygrajmy ten pierwszy mecz z Bośnią.

