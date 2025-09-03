Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mimo porażki kapitan Polaków wraca z podniesioną głową. "Cel minimum"

Reprezentacja Polski poniosła pierwszą porażkę podczas mistrzostw Europy. Jest się jednak z czego cieszyć. Francuzi nie potrafili wygrać więcej niż siedmioma punktami i to Polacy mają większe szanse, by zająć w grupie drugie miejsce. A to powinno dać teoretycznie łatwiejszego rywala w 1/8 finału Eurobasketu. Ostatni mecz fazy grupowej już w czwartek.

Mateusz Ponitka rozmawia po meczu z Francją z Robertem Lewandowskim
Mateusz Ponitka rozmawia po meczu z Francją z Robertem Lewandowskim£ukasz G¹gulskiPAP

Reprezentacja Polski postawiła się wicemistrzom olimpijskim, ale na koniec siła rywali był zbyt duża i wygrali 83:76. - Chyba zabrakło odrobiny szczęścia. Nie byliśmy tak świeży jak na początku mistrzostw choćby w meczu ze Słowenią. W drugiej połowie ta fizyczność Francuzów zaczęła brać górę i powoli zaczynało nam brakować sił. To był dobry mecz w naszym wykonaniu - uważa Mateusz Ponitka.

W czwartej kwarcie Polacy przegrywali już 13 punktami, ale zdobyli się na zryw i zmniejszyli straty do czterech. W kolejnej akcji Michał Sokołowski nie trafił jednak za trzy i Francuzi utrzymali prowadzenie.

    Mamy taki charakter i jesteśmy skupieni na naszej robocie, że zawsze będziemy walczyć. Były zespoły, które się rozsypywały, jak nie szło, ale w naszej drużynie tego nie będzie. Będziemy walczyć do ostatnich sił, do ostatniego tchu, bo taki jest nasz zespół 
    zapewnił Ponitka.

    Średnio mecze Polaków w katowickim Spodku ogląda około dziewięciu tysięcy kibiców, którzy potrafią zrobić świetną atmosferę. Dopingują biało-czerwonych i starają się zdeprymować rywali. Kiedy Ponitka wykonywał rzuty wolne, skandowali jego nazwisko lub krzyczeli: "MVP, MVP". - A ja tego w ogóle nie słyszę - zaskakuje Ponitka. - Nie zwracam na to uwagi, ale proszę przekazać kibicom, że jest mi bardzo milo z tego powodu, nawet jak nie słyszę. Doceniam i dziękuję - zakończył.

      W ostatnim meczu grupowym zmierzą się z Belgią, która nie ma już szansa na awans do fazy pucharowej. - Możemy z podniesioną głową wracać do hotelu. Cel minimum i tak mamy osiągnięty, bo nie przegraliśmy więcej niż ośmioma punktami. I jeżeli wygramy z Belgią, to będziemy na drugim miejscu i w to właśnie teraz celujemy - dodaje kapitan Polaków.

      Czterech koszykarzy polskiej reprezentacji w białych strojach z czerwonymi akcentami, stojących razem na parkiecie podczas meczu, w tle publiczność na trybunach.
      Reprezentacja Polski zmaga się z kłopotamiMichal Dubiel/REPORTEREast News
      Koszykarz drużyny narodowej Polski w czerwonym stroju przygotowuje się do wykonania rzutu wolnego, w tle widoczny drugi zawodnik w podobnym stroju oraz rozmyta publiczność.
      Mateusz PonitkaMichal Dubiel/REPORTEREast News

