Marcel oraz Mateusz Ponitka to jedno z najbardziej rozpoznawalnych rodzeństw w koszykarskim środowisku. Obaj popularność zawdzięczają nie tylko dobrej grze, ale też sprzeczce, do jakiej doszło między nimi kilka lat temu. Konflikt zaostrzył się przed Eurobasketem odbywającym się w 2022 roku. Chodziło o brak powołania młodszego z braci przez Igora Milicica. Niepocieszony sportowiec porozmawiał wtedy na gorąco z redakcją TVP Sport.

- Domyślam się, że powodem był brak akceptacji mojej osoby przez kapitana, który ma wpływ na powołania i stawia warunki w tej kwestii, zresztą dotyczy to nie tylko mnie - powiedział, ale na tym nie skończył. "Nie czuję się winny całej tej sytuacji i nie rozumiem, dlaczego za wszelką cenę Mateusz dyskredytuje moją osobę oraz stoi na drodze mojej kariery. Nie mam nic do ukrycia. Jeżeli Mateusz czuje jakieś zgryzy, bądź ma uwagi do mnie, to wystarczy nie chować głowy w piasek, usiąść do męskiej rozmowy" - dodał.

Słowa te od razu dotarły do starszego brata. Ten zdecydował się na odpowiedź, udzielając wywiadu Przeglądowi Sportowemu Onet. Wszystkiemu zaprzeczył. Ponadto gorzko zadeklarował na temat przyszłości. "W tym momencie nie ma możliwości zakończenia konfliktu i nie wyobrażam sobie grania z nim w jednym zespole. Jeśli trener uzna, że Marcel bardziej przyda się zespołowi, to ja chętnie oddam swoje miejsce w reprezentacji" - przekazał wściekły.

Mateusz Ponitka wrócił do przeszłości. To od tego wszystko się zaczęło

Mateusz Ponitka wyjaśnił także, dlaczego tak bardzo pogorszyły się relacje między nim a bratem. "Ja nie pozwolę, by ktoś obrażał moją rodzinę. Poszedłem swoją drogą życiową w wieku 19 lat i od tego czasu ja i moja żona byliśmy ciągle obrażani przez moich rodziców, a później dołączył do nich Marcel. Rozmawiałem z nim i ostrzegałem go, że rodzina zrobi wszystko, by mnie odizolować, bo postąpiłem nie po ich myśli" - oznajmił. A następnie wraz z kolegami zrobił coś, co kibicom nie mieściło się w głowie.

"Biało-Czerwoni" okazali się rewelacją kontynentalnego czempionatu i sensacyjnie znaleźli się w najlepszej czwórce turnieju. Do historii przeszła zwłaszcza ćwierćfinałowa konfrontacja ze Słoweńcami. Rozpędzonych Polaków nie był w stanie zatrzymać nawet gwiazdor NBA, Luka Doncić. "Nie jestem menedżerem, lecz zawodnikiem, ale Ponitka to najpewniej jest zawodnik godny gry w NBA" - powiedział wtedy na konferencji prasowej lider ekipy z Bałkanów, cytowany przez "superbasket.pl".

Nasi rodacy po zaskakującym triumfie znaleźli się zaledwie jedno spotkanie od medalu. Niestety później ponieśli dwie porażki i zawody zakończyli na czwartej lokacie, która i tak do dziś jest powodem dumy. Podobny wynik fani wezmą w ciemno także w tym roku. Już od samego początku nie będzie jednak łatwo. W katowickiej grupie poza gospodarzami znaleźli się między innymi wcześniej wspomniani Słoweńcy czy aspirujący do medalu Francuzi. Na początek Luka Doncić i spółka otrzymają okazję do rewanżu za Berlin. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

