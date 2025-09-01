Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kompleta demolka na mistrzostwach, Niemcy aż nie mogli uwierzyć. 63 punkty różnicy, blamaż

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

EuroBasket 2025 trwa w najlepsze i jesteśmy w trakcie tej imprezy świadkami wielu zaciętych meczów, tak jak ten Polski z Izraelem (66:64), ale nie brak też spotkań, w których jedna ze stron wręcz miażdży drugą. Tak było w przypadku starcia Niemiec z Wielką Brytanią - nasi zachodni sąsiedzi nie dali szans wyspiarzom i pokonali ich różnicą... 63 punktów, samemu się chyba dziwiąc, jak łatwo przyszło im zapisanie na swym koncie kolejnych dwóch "oczek" w tabeli grupy B.

Niemcy rozbili Wielką Brytanię na EuroBaskecie 2025
Niemcy rozbili Wielką Brytanię na EuroBaskecie 2025IMAGO/Alexander TrienitzNewspix.pl

W czterech krajach - Finlandii, Cyprze, Łotwie i - co dla nas najistotniejsze - Polsce trwa właśnie prawdziwe święto koszykówki - EuroBasket 2025 i trzeba przyznać, że "Biało-Czerwonym" jak na razie impreza ta przebiega pod znakiem samych sukcesów.

Polscy koszykarze w swych dotychczasowych trzech meczach odnotowali trzy triumfy, pokonując kolejno Słowenię, Izrael oraz Islandię. Są jednak na ME ekipy znajdujące się na zupełnie innym biegunie...

Przykładem jest tu chociażby Wielka Brytania, która w swych trzech pierwszych starciach każdorazowo ulegała wyraźnie swoim rywalom (Litwie, Finlandii i Szwecji), ale swoisty antyrekord został pobity tu w pierwszy dzień września.

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO]Andrzej KlembaTV Interia

EuroBasket 2025. Niemcy nie dali szans Brytyjczyką, to była miazga. 63 punkty różnicy

Brytyjczycy ulegli bowiem Niemcom aż 57:120, czyli jak łatwo wyliczyć różnicą 63 punktów. Można więc śmiało powiedzieć, że mieliśmy tu do czynienia z turniejową deklasacją.

Liderami drużyny niemieckiej byli - bez niespodzianki - gracze na co dzień związani z klubami NBA. Najlepszym strzelcem okazał się Tristan da Silva (Orlando Magic), który odnotował 25 pkt. 19 "oczek" padło łupem Dennisa Schrodera (Detroit Pistons), a najbardziej wszechstronny okazał się Franz Wagner (kolejny "Magik"), który odnotował double-double na poziomie 18 pkt i 10 asyst. Dla porównania: najskuteczniejszymi Brytyjczykami byli Myles Hesson oraz Patrick Whelan, którzy uzbierali po 11 pkt.

EuroBasket 2025. Brytyjczycy grają z Czarnogórcami, Niemcy wystąpią w wielkim hicie

Tym samym drużyna narodowa Zjednoczonego Królestwa jeszcze mocniej zakotwiczyła na dnie tabeli grupy B i ma w perspektywie już tylko jeden mecz, z Czarnogórcami, którzy też na EuroBaskecie nie zachwycali formą, ale ostatnio pokonali Szwedów. Niemcy z kolei, mając komplet punktów, już 3 września zmierzą się w hicie z Finami. Mistrzostwa potrwają w ogólnym rozrachunku do 14 września.

Zobacz również:

Cezary Trybański chwali Igora Milicicia // fot. ADRIAN SLAZOK/REPORTER
Eurobasket 2025

Polacy odkryciem Eurobasketu, a chciano zwolnić trenera. "Świetnie się wybronił"

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba
    Koszykówka
    KoszykówkaAFP
    NBA
    koszykówkaAFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja