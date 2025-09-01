Kompleta demolka na mistrzostwach, Niemcy aż nie mogli uwierzyć. 63 punkty różnicy, blamaż

W czterech krajach - Finlandii, Cyprze, Łotwie i - co dla nas najistotniejsze - Polsce trwa właśnie prawdziwe święto koszykówki - EuroBasket 2025 i trzeba przyznać, że "Biało-Czerwonym" jak na razie impreza ta przebiega pod znakiem samych sukcesów.

Polscy koszykarze w swych dotychczasowych trzech meczach odnotowali trzy triumfy, pokonując kolejno Słowenię, Izrael oraz Islandię. Są jednak na ME ekipy znajdujące się na zupełnie innym biegunie...

Przykładem jest tu chociażby Wielka Brytania, która w swych trzech pierwszych starciach każdorazowo ulegała wyraźnie swoim rywalom (Litwie, Finlandii i Szwecji), ale swoisty antyrekord został pobity tu w pierwszy dzień września.

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO] Andrzej Klemba TV Interia

EuroBasket 2025. Niemcy nie dali szans Brytyjczyką, to była miazga. 63 punkty różnicy

Brytyjczycy ulegli bowiem Niemcom aż 57:120, czyli jak łatwo wyliczyć różnicą 63 punktów. Można więc śmiało powiedzieć, że mieliśmy tu do czynienia z turniejową deklasacją.

Rozwiń

Liderami drużyny niemieckiej byli - bez niespodzianki - gracze na co dzień związani z klubami NBA. Najlepszym strzelcem okazał się Tristan da Silva (Orlando Magic), który odnotował 25 pkt. 19 "oczek" padło łupem Dennisa Schrodera (Detroit Pistons), a najbardziej wszechstronny okazał się Franz Wagner (kolejny "Magik"), który odnotował double-double na poziomie 18 pkt i 10 asyst. Dla porównania: najskuteczniejszymi Brytyjczykami byli Myles Hesson oraz Patrick Whelan, którzy uzbierali po 11 pkt.

EuroBasket 2025. Brytyjczycy grają z Czarnogórcami, Niemcy wystąpią w wielkim hicie

Tym samym drużyna narodowa Zjednoczonego Królestwa jeszcze mocniej zakotwiczyła na dnie tabeli grupy B i ma w perspektywie już tylko jeden mecz, z Czarnogórcami, którzy też na EuroBaskecie nie zachwycali formą, ale ostatnio pokonali Szwedów. Niemcy z kolei, mając komplet punktów, już 3 września zmierzą się w hicie z Finami. Mistrzostwa potrwają w ogólnym rozrachunku do 14 września.

Koszykówka AFP

koszykówka AFP