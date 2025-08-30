Kluczowy mecz reprezentacji Polski, czeka wielka nagroda. "Ogromne wyzwanie"
Niespodziewane zwycięstwo nad reprezentacją Słowenii otworzyło biało-czerwonym drogę do zajęcia w grupie nawet drugiego miejsca (Francja wydaje się poza zasięgiem). By zrobić krok w tym kierunku, trzeba pokonać w Spodku (sobota, godz. 20:30, relacja interia.pl) silną kadrę Izraela. - To nasz najważniejszy mecz w grupie - nie ma wątpliwości Igor Milicić, selekcjoner polskiej drużyny.
Czwartkowe zwycięstwo nad Słowenią może mieć olbrzymie znaczenie na koniec fazy grupowej. Zespół Luki Doncicia był typowany do drugiego miejsca, bo fachowcy przyznają, że pokonanie naszpikowanej graczami NBA i Euroligi Francji jest zadaniem niezwykle trudnym, o ile w ogóle możliwym. Celem biało-czerwonych było wyjście z grupy, ale raczej wskazywano, że zajmą czwarte lub trzecie miejsce.
Przepustka do 1/8 finału mistrzostw Europy
A to o tyle ważne, że w 1/8 finału zmierzą się z zespołem z grupy C. A tam nie brakuje mocnych drużyn - Grecja, Włochy, Bośnia i Hercegowina, Gruzja czy Hiszpania. Im Polacy zajmą wyższe miejsce, tym na papierze będą mieli łatwiejszego rywala w fazie pucharowej w Rydze. Nic więc dziwnego, że trener Milicić podkreśla, jak istotne jest spotkanie z Izraelem.
- Pocieszyliśmy się na parkiecie, ale już zapomnieliśmy o meczu ze Słowenią. To mecz z Izraelem jest najważniejszy na tym turnieju i wszyscy w zespole jesteśmy tego zdania. Jesteśmy w sytuacji, w której wspaniale rozpoczęliśmy turniej i chcemy iść za ciosem - zapewnia Milicić.
Izrael to inna drużyna niż zbudowana wokół Luki Doncicia Słowenia. W zespole sobotniego rywali jest kilku bardzo groźnych zawodników. Na czoło wysuwa się grający w NBA Deni Avdija, ale najwięcej punktów Islandczykom (Izrael wygrał 83:71) rzucił Roman Sorkin (31).
- Oni mają wiele opcji, więcej niż Słoweńcy. Sorkin świetnie rzuca, Avdija jest liderem, a do tego jest Madar, czyli mózg drużyny. Nie ma jednego zawodnika, którego musimy zatrzymać. Musimy zastopować ich cały zespół i szybką grę. I tych trzech zawodników, którzy stanowią o obliczu drużyny - dodaje trener Milicić.
Rywale straszą zawodnikiem NBA
Polacy już w trakcie przygotowań myśleli o spotkaniu z Izraelem. Z tym zespołem Polacy mierzyli się trzy lata temu podczas Eurobasketu i wygrali. - Były treningi taktyczne pod tę drużynę - potwierdza Milicić. - Bierzemy pod uwagę tylko ich mecz z Islandią, bo minęły już trzy lata od spotkania w Pradze. Teraz ich zawodnicy są już starsi, mają doświadczenie z Euroligi, a Avdija rozegrał świetny sezon w NBA. Mamy na nich pomysł. Musimy wyjść z takim nastawieniem jak na Słowenię. I mam nadzieję, że kibice wiedzą, na co nas stać i dadzą nam dodatkowy bodziec.
Avdija od pięciu sezonów występuje w NBA. Ostatnio przeniósł się z Washington Wizzards do Portland Trail Blazers. I średnio zdobywał niemal 17 punktów. - Miał świetną końcówkę sezonu. W marcu rzucał po 23 punkty, a w kwietniu nawet 30. Tego od niego oczekują w Portland. W meczu z Islandią było widać, że chce piłkę i jest zawodnikiem, który decyduje o losach meczu - mówi Interii Radosław Hyży, były reprezentant Polski. - Najbardziej podobał mi się jednak Sorkin. Izrael to groźny przeciwnik, ale do pokonania przez Polaków. Nie powinniśmy się obawiać. W meczu z Islandią wcale nie byli tak bardzo lepsi. Kilka innych decyzji sędziów i mecz byłby bardziej wyrównany.
Sorkin to mierzący 208 cm środkowy. To będzie więc przede wszystkim zadanie Dominika Olejniczaka i Aleksandra Balcerowskiego, by go zatrzymać. - To inny rywal niż Słowenia, ale też wymagający. Biegają bardzo, bardzo szybko i grają najszybciej z zespołów, z którymi ostatnio się mierzyliśmy - mówi Olejniczak. - Walka pod koszem będzie dużym wyzwaniem. On może nie jest tak silny jak słoweńscy środkowi, ale ma większe umiejętności. Trzeba będzie dostosować się do niego i dobrze bronić. Na szczęście mamy przewagę własnego parkietu i świetną publiczność.
Wygrana z Izraelem właściwie zapewni Polakom awans do fazy pucharowej, a kolejne mecze z teoretycznie słabszymi rywalami (co nie znaczy łatwymi), Islandią i Belgią mogą dać wspomniane drugie miejsce w grupie.
- Po to są marzenia, by je spełniać. I krok po kroku będziemy starali się realizować. Jak mówią Amerykanie, jeśli będziemy na tej samej stronie, w ataku i w obronie, każdy zostawi serca na boisku, to jestem spokojny o nasze wyniki - twierdzi Mateusz Ponitka, kapitan Polaków. - Izrael to naprawdę trudna i niewygodna ekipa, która ma również doświadczenie z poprzednich turniejów. Na pewno czeka nas kolejne 40 minut mocnej walki.