Czwartkowe zwycięstwo nad Słowenią może mieć olbrzymie znaczenie na koniec fazy grupowej. Zespół Luki Doncicia był typowany do drugiego miejsca, bo fachowcy przyznają, że pokonanie naszpikowanej graczami NBA i Euroligi Francji jest zadaniem niezwykle trudnym, o ile w ogóle możliwym. Celem biało-czerwonych było wyjście z grupy, ale raczej wskazywano, że zajmą czwarte lub trzecie miejsce.

Przepustka do 1/8 finału mistrzostw Europy

A to o tyle ważne, że w 1/8 finału zmierzą się z zespołem z grupy C. A tam nie brakuje mocnych drużyn - Grecja, Włochy, Bośnia i Hercegowina, Gruzja czy Hiszpania. Im Polacy zajmą wyższe miejsce, tym na papierze będą mieli łatwiejszego rywala w fazie pucharowej w Rydze. Nic więc dziwnego, że trener Milicić podkreśla, jak istotne jest spotkanie z Izraelem.

- Pocieszyliśmy się na parkiecie, ale już zapomnieliśmy o meczu ze Słowenią. To mecz z Izraelem jest najważniejszy na tym turnieju i wszyscy w zespole jesteśmy tego zdania. Jesteśmy w sytuacji, w której wspaniale rozpoczęliśmy turniej i chcemy iść za ciosem - zapewnia Milicić.

Izrael to inna drużyna niż zbudowana wokół Luki Doncicia Słowenia. W zespole sobotniego rywali jest kilku bardzo groźnych zawodników. Na czoło wysuwa się grający w NBA Deni Avdija, ale najwięcej punktów Islandczykom (Izrael wygrał 83:71) rzucił Roman Sorkin (31).

- Oni mają wiele opcji, więcej niż Słoweńcy. Sorkin świetnie rzuca, Avdija jest liderem, a do tego jest Madar, czyli mózg drużyny. Nie ma jednego zawodnika, którego musimy zatrzymać. Musimy zastopować ich cały zespół i szybką grę. I tych trzech zawodników, którzy stanowią o obliczu drużyny - dodaje trener Milicić.

Rywale straszą zawodnikiem NBA

Polacy już w trakcie przygotowań myśleli o spotkaniu z Izraelem. Z tym zespołem Polacy mierzyli się trzy lata temu podczas Eurobasketu i wygrali. - Były treningi taktyczne pod tę drużynę - potwierdza Milicić. - Bierzemy pod uwagę tylko ich mecz z Islandią, bo minęły już trzy lata od spotkania w Pradze. Teraz ich zawodnicy są już starsi, mają doświadczenie z Euroligi, a Avdija rozegrał świetny sezon w NBA. Mamy na nich pomysł. Musimy wyjść z takim nastawieniem jak na Słowenię. I mam nadzieję, że kibice wiedzą, na co nas stać i dadzą nam dodatkowy bodziec.

Avdija od pięciu sezonów występuje w NBA. Ostatnio przeniósł się z Washington Wizzards do Portland Trail Blazers. I średnio zdobywał niemal 17 punktów. - Miał świetną końcówkę sezonu. W marcu rzucał po 23 punkty, a w kwietniu nawet 30. Tego od niego oczekują w Portland. W meczu z Islandią było widać, że chce piłkę i jest zawodnikiem, który decyduje o losach meczu - mówi Interii Radosław Hyży, były reprezentant Polski. - Najbardziej podobał mi się jednak Sorkin. Izrael to groźny przeciwnik, ale do pokonania przez Polaków. Nie powinniśmy się obawiać. W meczu z Islandią wcale nie byli tak bardzo lepsi. Kilka innych decyzji sędziów i mecz byłby bardziej wyrównany.

Sorkin to mierzący 208 cm środkowy. To będzie więc przede wszystkim zadanie Dominika Olejniczaka i Aleksandra Balcerowskiego, by go zatrzymać. - To inny rywal niż Słowenia, ale też wymagający. Biegają bardzo, bardzo szybko i grają najszybciej z zespołów, z którymi ostatnio się mierzyliśmy - mówi Olejniczak. - Walka pod koszem będzie dużym wyzwaniem. On może nie jest tak silny jak słoweńscy środkowi, ale ma większe umiejętności. Trzeba będzie dostosować się do niego i dobrze bronić. Na szczęście mamy przewagę własnego parkietu i świetną publiczność.

Wygrana z Izraelem właściwie zapewni Polakom awans do fazy pucharowej, a kolejne mecze z teoretycznie słabszymi rywalami (co nie znaczy łatwymi), Islandią i Belgią mogą dać wspomniane drugie miejsce w grupie.

- Po to są marzenia, by je spełniać. I krok po kroku będziemy starali się realizować. Jak mówią Amerykanie, jeśli będziemy na tej samej stronie, w ataku i w obronie, każdy zostawi serca na boisku, to jestem spokojny o nasze wyniki - twierdzi Mateusz Ponitka, kapitan Polaków. - Izrael to naprawdę trudna i niewygodna ekipa, która ma również doświadczenie z poprzednich turniejów. Na pewno czeka nas kolejne 40 minut mocnej walki.

