Kiedy Eurobasket 2025? Kiedy grają Polacy? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Eurobasket 2025 będzie 42. edycją koszykarskich mistrzostw Europy. Współgospodarzami tego turnieju są Polska, Cypr, Finlandia oraz Łotwa. Każdy z tych krajów wytypował jedno miasto-gospodarza, a w naszym przypadku będą to Katowice i tamtejszy Spodek. Faza pucharowa mistrzostw Starego Kontynentu zostanie rozegrana w stolicy Łowy, czyli Rydze. Reprezentacja Polski powalczy o to, by nawiązać do wielkich sukcesów sprzed lat, kiedy w 1964 roku Biało-Czerwoni zostawali wicemistrzami Europy, a w 1939, 1965 i 1967 roku sięgali po brązowy medal.

Kiedy Eurobasket 2025? Kiedy mecze polskich koszykarzy na ME? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]

Tegoroczne mistrzostwa Europy w koszykówce zostaną rozegrane w dniach od 27 sierpnia do 14 września. Reprezentacja Polski trafiła do grupy D, w której będzie rywalizowała z Belgią, Francją, Islandią, Izraelem oraz Słowenia. W pierwszym meczu 28 sierpnia o godzinie 20:30 polscy koszykarze zagrają ze Słowenią.

Mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej Eurobasketu 2025:

28.08, 20:30 Polska - Słowenia

30.08, 20:30 Polska - Izrael

31.08, 20:30 Polska - Islandia

02.09. 20:30 Polska - Francja

04.09, 20:30 Polska - Belgia

Faza pucharowa zostanie rozegrana w dniach od 6 do 14 września. Na 14 września zaplanowano mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał. Tytułu sprzed trzech lat będą bronić Hiszpanie, a o poprawę czwartej lokaty i awans do strefy medalowej powalczą Polacy.

Gdzie oglądać Eurobakset 2025? [TRANSMISJE NA ŻYWO, STREAM]

Wszystkie mecze Polaków na Eurobaskecie 2025 pokaże Telewizja Polska. Poza tym stacja będzie transmitowała wybrane spotkania fazy grupowej, a także w całości zmagania w fazie pucharowej. Dostępne będą także transmisje w formie streamu online na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Relacje tekstowe z meczów Polaków, a także wyniki z koszykarskich mistrzostw Europy na stronie Interii Sport.

