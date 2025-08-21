Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kiedy Eurobasket 2025? Kiedy grają Polacy? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Aleksy Kiełbasa

Eurobasket 2025 zbliża się wielkimi krokami. Jednym ze współorganizatorów tego koszykarskiego święta jest Polska. W związku z tym na turnieju rzecz jasna nie zabraknie reprezentacji Polski. Kiedy Eurobasket 2025? Kiedy i z kim zagrają polscy koszykarze na mistrzostwach Europy? Harmonogram, terminarz, transmisje. Relacje tekstowe oraz wyniki na stronie Interii Sport.

Eurobasket 2025 będzie 42. edycją koszykarskich mistrzostw Europy. Współgospodarzami tego turnieju są Polska, Cypr, Finlandia oraz Łotwa. Każdy z tych krajów wytypował jedno miasto-gospodarza, a w naszym przypadku będą to Katowice i tamtejszy Spodek. Faza pucharowa mistrzostw Starego Kontynentu zostanie rozegrana w stolicy Łowy, czyli Rydze. Reprezentacja Polski powalczy o to, by nawiązać do wielkich sukcesów sprzed lat, kiedy w 1964 roku Biało-Czerwoni zostawali wicemistrzami Europy, a w 1939, 1965 i 1967 roku sięgali po brązowy medal.

Kiedy Eurobasket 2025? Kiedy mecze polskich koszykarzy na ME? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]

Tegoroczne mistrzostwa Europy w koszykówce zostaną rozegrane w dniach od 27 sierpnia do 14 września. Reprezentacja Polski trafiła do grupy D, w której będzie rywalizowała z Belgią, Francją, Islandią, Izraelem oraz Słowenia. W pierwszym meczu 28 sierpnia o godzinie 20:30 polscy koszykarze zagrają ze Słowenią.

Mecze reprezentacji Polski w fazie grupowej Eurobasketu 2025:

  • 28.08, 20:30 Polska - Słowenia
  • 30.08, 20:30 Polska - Izrael
  • 31.08, 20:30 Polska - Islandia
  • 02.09. 20:30 Polska - Francja
  • 04.09, 20:30 Polska - Belgia

Faza pucharowa zostanie rozegrana w dniach od 6 do 14 września. Na 14 września zaplanowano mecz o trzecie miejsce oraz wielki finał. Tytułu sprzed trzech lat będą bronić Hiszpanie, a o poprawę czwartej lokaty i awans do strefy medalowej powalczą Polacy.

Gdzie oglądać Eurobakset 2025? [TRANSMISJE NA ŻYWO, STREAM]

Wszystkie mecze Polaków na Eurobaskecie 2025 pokaże Telewizja Polska. Poza tym stacja będzie transmitowała wybrane spotkania fazy grupowej, a także w całości zmagania w fazie pucharowej. Dostępne będą także transmisje w formie streamu online na stronie internetowej TVP Sport oraz w aplikacji mobilnej.

Relacje tekstowe z meczów Polaków, a także wyniki z koszykarskich mistrzostw Europy na stronie Interii Sport.

