Kapitan reprezentacji Polski znów został bohaterem. Wskazał na kolegę z drużyny
Trzy lata temu Mateusz Ponitka poprowadził biało-czerwonych do wygranej ze Słowenią podczas Eurobasketu 2022. Teraz też został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania ze Słoweńcami. - Każdy dziś miał udział w tej wygranej. A do tego na szczęście mamy Jordana Lloyda, który wszedł na wyżyny i cieszymy się, że jest z nimi - mówił kapitan Polaków.
Trzy lata temu Ponitka zdobył 26 punktów, miał 16 zbiórek i 10 asyst. Teraz rzucił 23 punkty, dołożył siedem zbiórek i dwie asysty. Wybrano go graczem meczu. To jednak Loyd był najskuteczniejszy - 32 punkty i tylko Luka Doncić miał dwa więcej, ale jego zespół został pokonany.
- Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Mają jednego z najlepszych graczy na świecie w zespole. Nie można nigdy lekceważyć Słoweńców, byli przecież mistrzami Europy i to ogólnie świetny zespół - uważa Ponitka. - Luka ich prowadził, ale na pewno brakuje mu trochę pomocy od innych zawodników.
W trakcie spotkania Polacy odskoczyli na 15 punktów i w ostatniej kwarcie pilnowali wyniku. - Nasze doświadczenie z tych większych turniejów w końcu zaczyna wychodzić. Kontrolowaliśmy czwartą kwartę. Dobrze reagowaliśmy na boisku wszyscy. Każdy dołożył cegiełkę i wszyscy byliśmy zespołem. Cały czas powtarzam, że bez tego nie będziemy wygrywać - uważa Ponitka.
I dodaje: - Kibice poczuli trochę tę energię, którą im daliśmy. Myślę, że zobaczyli ile serca i potu zostawiamy na boisku. Będą nas dopingować jeszcze mocniej. Mają ku temu potencjał.
Ponitka, podobnie jak trener, studzi euforię. - Ok, mamy pierwsze zwycięstwo na Eurobaskecie, ale teraz trzeba w szatni usiąść i rozmawiać, by z pokorą podejść do kolejnego spotkania i spróbować pokonać Izrael - podkreślał Ponitka.