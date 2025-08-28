Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kapitan reprezentacji Polski znów został bohaterem. Wskazał na kolegę z drużyny

Andrzej Klemba

Trzy lata temu Mateusz Ponitka poprowadził biało-czerwonych do wygranej ze Słowenią podczas Eurobasketu 2022. Teraz też został wybrany najlepszym zawodnikiem spotkania ze Słoweńcami. - Każdy dziś miał udział w tej wygranej. A do tego na szczęście mamy Jordana Lloyda, który wszedł na wyżyny i cieszymy się, że jest z nimi - mówił kapitan Polaków.

Niemal całe spotkanie ze Słoweńcami to była walka wręcz
Niemal całe spotkanie ze Słoweńcami to była walka wręczJarek PraszkiewiczPAP

Trzy lata temu Ponitka zdobył 26 punktów, miał 16 zbiórek i 10 asyst. Teraz rzucił 23 punkty, dołożył siedem zbiórek i dwie asysty. Wybrano go graczem meczu. To jednak Loyd był najskuteczniejszy - 32 punkty i tylko Luka Doncić miał dwa więcej, ale jego zespół został pokonany.

    - Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz. Mają jednego z najlepszych graczy na świecie w zespole. Nie można nigdy lekceważyć Słoweńców, byli przecież mistrzami Europy i to ogólnie świetny zespół - uważa Ponitka. - Luka ich prowadził, ale na pewno brakuje mu trochę pomocy od innych zawodników.

    W trakcie spotkania Polacy odskoczyli na 15 punktów i w ostatniej kwarcie pilnowali wyniku. - Nasze doświadczenie z tych większych turniejów w końcu zaczyna wychodzić. Kontrolowaliśmy czwartą kwartę. Dobrze reagowaliśmy na boisku wszyscy. Każdy dołożył cegiełkę i wszyscy byliśmy zespołem. Cały czas powtarzam, że bez tego nie będziemy wygrywać - uważa Ponitka.

      I dodaje: - Kibice poczuli trochę tę energię, którą im daliśmy. Myślę, że zobaczyli ile serca i potu zostawiamy na boisku. Będą nas dopingować jeszcze mocniej. Mają ku temu potencjał.

      Ponitka, podobnie jak trener, studzi euforię. - Ok, mamy pierwsze zwycięstwo na Eurobaskecie, ale teraz trzeba w szatni usiąść i rozmawiać, by z pokorą podejść do kolejnego spotkania i spróbować pokonać Izrael - podkreślał Ponitka.

