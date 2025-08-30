Spotkanie z Izraelem miało dwa oblicza. W pierwszej połowie Polscy grali świetnie i prowadzili 11 punktami. W drugiej pozwolili rywalom nie tylko odrobić straty, ale także wyjść na prowadzenie. W końcówce dzięki talentowi Jordana Loyda udało się wyrwać zwycięstwo.

Amerykanin z kadrą jest niecały miesiąc, a w obu spotkaniach Eurobasketu był najlepszym strzelcem Polaków. - Nie po to pracowaliśmy nad tym, żeby go sprowadzić, by potem żałować tego. Rozmawialiśmy z nim przez miesiące. Ja, federacja i trener naciskaliśmy go, bo wiedzieliśmy, ile nam może dać. Starałem się zwizualizować jakie zalety i wady go tu czekają. Daliśmy mu wolność i pewność siebie, by mógł być sobą - podkreśla Ponitka

- Jordan to przyjaciel Mateusza. Byliśmy z nim w kontakcie przez pół roku. Przygotowywaliśmy go taktycznie, wysyłaliśmy materiały wideo. Nawet jego żona brała w tym udział i go egzaminowała - zdradził trener Igor Milicić.

Polska po bardzo nerwowej końcówce wygrała 64:62, - Walczymy, wygrywamy i to jest kolejny przykład, że robimy coś dobrze. Wiele takich meczów zafundowaliśmy kibicom w ciągu ostatnich kilku lat i wszyscy powinni być już przyzwyczajeni do tego - uśmiecha się Ponitka. - Chwila dekoncentracji, jakieś złe decyzje i Izrael od razu to wykorzystał. Zagrali trochę szybciej, agresywniej i zmniejszyli dystans. A potem już była walka kosz za kosz i cieszymy się, że udało nam się go wygrać.

W ostatniej akcji losy meczu mógł odwrócić Deni Avdija, ale nie trafił za trzy punkty. - Nieprzypadkowo gra w NBA, widać, że ma talent i na boisku potrafi dobrze wykorzystywać swoje ciało. Łatwo wchodził i wkręcał się pod nasz kosz. Było u nas nerwowości i czuliśmy wagę tego spotkania. To zwycięstwo daje nam dobrą sytuację w grupie - dodał Ponitka.

Na początku czwartej kwarty kapitan Polaków ofiarnie wywalczył piłkę rzutem na stolik sędziowski, a potem zdobył pięć punktów. - To był ważny moment, ale jeszcze niekluczowy. Potem jeszcze nas przełamali, a w końcówce traciliśmy dwa punkty. Na moim miejscu myślę, że każdy zrobiłby to samo, mam taką nadzieję - stwierdził.

I był zadowolony z wykonania planu na mecz. - Zbiórki były dzisiaj lepsze, co miało wpływ na zwycięstwo. Moglibyśmy lepiej wykorzystywać faule. Wygraliśmy, więc można powiedzieć, że plan został zrealizowany.

