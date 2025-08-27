Kapitan Polaków czekał aż 16 lat. "Ogromna ekscytacja i odpowiedzialność"
Trzy lata temu reprezentacja Polski sprawiła ogromną niespodziankę i w mistrzostwach Europy zajęła czwarte miejsce. Po drodze pokonała Słowenię, która będzie w czwartek (godz. 20:30, transmisja Polsat Sport, relacja Interia.pl) jej pierwszym rywalem podczas Eurobasketu 2025. Biało-Czerwonym mają pomóc własne ściany (gra w Katowicach) i doping. - Nie mogę doczekać się, kiedy kilkanaście tysięcy kibiców zawoła: "Polska, Polska, Polska!" - mówi Igor Milicić, selekcjoner reprezentacji Polski.
Biało-czerwoni nie są faworytami grupy, ale tak samo nie byli nimi trzy lata temu. Wtedy w ćwierćfinale sprawili sensację i pokonali Słowenię, w której występuje jeden z najlepszych koszykarzy na świecie - Luka Doncić. Wtedy przyćmił go Mateusz Ponitka, który poprowadził do wygranej. Zdobył 26 punktów, miał 16 zbiórek i 10 asyst. Teraz jako kapitan wyprowadzi kadrę na pierwsze spotkanie.
Mateusz Ponitka: Luka Doncić dojrzał
- Wszyscy chyba pamiętają ten mecz. Te mistrzostwa to była znakomita podróż dla nas. Teraz będzie zupełnie inaczej, bo drużyny są inne. Zawodnicy są starsi i zrobili postęp - uważa Ponitka. - Luka? Dojrzał jako zawodnik. Wtedy grał dobrze, a teraz jeszcze poprawił się w sferze mentalnej. Zagramy inaczej przeciwko niemu niż w 2022 roku.
Kapitan reprezentacji podkreśla, że zespół jest podekscytowany tym, że zagra przed własną publicznością. Wspomina Eurobasket z 2009 roku, którego Polska też była gospodarzem.
- To niezwykłe uczucie zagrać dla kadry u siebie. W 2009 roku oglądałem mistrzostwa we Wrocławiu z trybun. Miałem 16 lat i moim marzeniem było wystąpić na Eurobaskecie w Polsce. I to się ziści, właśnie na najwyższym szczeblu. To inny poziom ekscytacji, nie tylko dla mnie, ale dla całej drużyny - dodaje Ponitka. - Cieszę się, że mogę w tej historycznej hali zagrać w mistrzostwach. Czuję też odpowiedzialność za wynik.
Igor Milicić: Nie ma presji, jest odpowiedzialność
Także selekcjoner reprezentacji Polski nie ukrywał ekscytacji. - Mieliśmy wspaniały zespół trzy lata temu i teraz też mamy. Chcemy walczyć i zostawić serce na boisku. To nas charakteryzuje od zawsze. Jedyna różnica jest taka, że wtedy nie mieliśmy tylu kibiców, co będzie teraz. Zagramy przy wypełnionych trybunach i nie mogę doczekać się momentu, kiedy kilkanaście tysięcy fanów zawoła: "Polska, Polska, Polska!" - twierdzi.
Milicić zapewnia też, że gra przy własnej publiczności nie zwiększa presji na drużynie. - Mam doświadczonych graczy, którzy potrafią zapanować nad zespołem i wprowadzić spokój. To dla nas pozytywna sprawa, że gramy u siebie. To dodatkowy bodziec i energia. Nie ma presji, jest odpowiedzialność - podkreśla.