Biało-czerwoni nie są faworytami grupy, ale tak samo nie byli nimi trzy lata temu. Wtedy w ćwierćfinale sprawili sensację i pokonali Słowenię, w której występuje jeden z najlepszych koszykarzy na świecie - Luka Doncić. Wtedy przyćmił go Mateusz Ponitka, który poprowadził do wygranej. Zdobył 26 punktów, miał 16 zbiórek i 10 asyst. Teraz jako kapitan wyprowadzi kadrę na pierwsze spotkanie.

Mateusz Ponitka: Luka Doncić dojrzał

- Wszyscy chyba pamiętają ten mecz. Te mistrzostwa to była znakomita podróż dla nas. Teraz będzie zupełnie inaczej, bo drużyny są inne. Zawodnicy są starsi i zrobili postęp - uważa Ponitka. - Luka? Dojrzał jako zawodnik. Wtedy grał dobrze, a teraz jeszcze poprawił się w sferze mentalnej. Zagramy inaczej przeciwko niemu niż w 2022 roku.

Kapitan reprezentacji podkreśla, że zespół jest podekscytowany tym, że zagra przed własną publicznością. Wspomina Eurobasket z 2009 roku, którego Polska też była gospodarzem.

- To niezwykłe uczucie zagrać dla kadry u siebie. W 2009 roku oglądałem mistrzostwa we Wrocławiu z trybun. Miałem 16 lat i moim marzeniem było wystąpić na Eurobaskecie w Polsce. I to się ziści, właśnie na najwyższym szczeblu. To inny poziom ekscytacji, nie tylko dla mnie, ale dla całej drużyny - dodaje Ponitka. - Cieszę się, że mogę w tej historycznej hali zagrać w mistrzostwach. Czuję też odpowiedzialność za wynik.

Igor Milicić: Nie ma presji, jest odpowiedzialność

Także selekcjoner reprezentacji Polski nie ukrywał ekscytacji. - Mieliśmy wspaniały zespół trzy lata temu i teraz też mamy. Chcemy walczyć i zostawić serce na boisku. To nas charakteryzuje od zawsze. Jedyna różnica jest taka, że wtedy nie mieliśmy tylu kibiców, co będzie teraz. Zagramy przy wypełnionych trybunach i nie mogę doczekać się momentu, kiedy kilkanaście tysięcy fanów zawoła: "Polska, Polska, Polska!" - twierdzi.

Milicić zapewnia też, że gra przy własnej publiczności nie zwiększa presji na drużynie. - Mam doświadczonych graczy, którzy potrafią zapanować nad zespołem i wprowadzić spokój. To dla nas pozytywna sprawa, że gramy u siebie. To dodatkowy bodziec i energia. Nie ma presji, jest odpowiedzialność - podkreśla.

