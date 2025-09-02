Jego rzut dał nadzieję w meczu z Islandią. Dramat reprezentanta Polski. Fatalne wieści tuż przed hitem ME

Po hitowym zwycięstwie ze Słowenią oraz wymęczonym triumfie w burzliwym meczu z Izraelem, sytuacja "Biało-czerwonych" w grupie "D" tegorocznych ME wyglądała naprawdę dobrze. Zapowiadało się wówczas, że dobra passa zostanie podtrzymana, bowiem podopieczni trenera Igora Milicicia mieli zagrać mecz z Islandią, która na tamten moment nie zdołała odnieść ani jednego zwycięstwa.

Okazało się jednak, iż pozornie proste wyzwanie wcale nie było tak łatwe do zrealizowania. Polacy długo męczyli się z wyspiarską reprezentacją, choć w pewnym momencie zdołali odskoczyć jej na aż 16 punktów. Przewaga ta roztrwoniona została jednak w decydującej kwarcie, a w pewnym momencie Islandczycy zdołali wypracować sobie niewielkie prowadzenie.

Wtedy jednak wydarzyło się coś, co można spokojnie określić jako punkt zwrotny spotkania. Piłkę na linii rzutów za 3 punkty dostał bowiem Kamil Łączyński. Doświadczony reprezentant nie zawahał się i chwilę później mógł cieszyć się z udanego rzutu. W dalszych minutach Polacy wyszli na prostą, zwyciężając mecz, który zapewnił im pozycję lidera tabeli. Całościowo nie był to wybitny występ Łączyńskiego, lecz to jego "zryw" zdecydowanie był kluczem w odzyskaniu przez naszą kadrę dobrego rytmu. Niestety prawdopodobnie Łączyński nie będzie mógł powtórzyć podobnego wyczyny w zbliżającym się wielkimi krokami hitowym meczu z Francją. Jego występ w tym spotkaniu jest bowiem bardzo wątpliwy.

Najpierw Dziewa, teraz Łączyński. Istna plaga w szeregach reprezentacji Polski

W meczu przeciwko Islandii skład trenera Igora Milicicia liczył tylko 11 zawodników. Nieobecny był Aleksander Dziewa, który musiał pauzować przez problemy zdrowotne. Te towarzyszyły również Przemysławowi Żołnierewiczowi, lecz w odróżnieniu od kolegi zdołał on wystąpić w spotkaniu. Teraz podobna sytuacja spotkała Kamila Łączyńskiego, który nie pojawił się na wtorkowej sesji treningowej przed hitowym starciem z Francją.

Koszykarz miał nabawić się infekcji wirusowej. Redaktorzy portalu "SuperBasket" poprosili członków sztabu trenera Igora Milicicia o komentarz w tej sprawie. Z uzyskanych przez nich informacji wynika, że występ zawodnika przeciwko drużynie wicemistrzów Europy jest bardzo mało prawdopodobny. To duże osłabienie dla reprezentacji Polski, która już 2 września o godzinie 20:30 powalczy o utrzymanie passy spotkań bez porażki, co przy kalibrze przeciwników wydaje się piekielnie trudnym zadaniem.

