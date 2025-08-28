Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ikona Śląska i reprezentacji Polski ma prosty plan na mistrzostwa Europy. "Napadamy ich"

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Maciej Zieliński, wieloletni reprezentant Polski i uczestnik dwóch mistrzostw Europy wyznacza cel minimum przed biało-czerwonymi, którzy w czwartek (godz. 20:30, relacja Interia.pl) spotkaniem w Spodku ze Słowenią rozpoczną występ na Eurobaskecie. - Nie mamy gwiazd jak Luka Doncić, ale mamy zespół i nie wiadomo, kto w danym meczu odpali. Słoweńcy chcą się zemścić, ale stać nas na wygraną - twierdzi Zieliński.

Ostatni trening reprezentacji Polski przez mistrzostwami Europy
Ostatni trening reprezentacji Polski przez mistrzostwami EuropyMarcin GolbaNewspix.pl

Andrzej Klemba, Interia: Czego pan oczekuje od reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy?

Maciej Zieliński: Plan minimum to oczywiście wyjście z grupy. Łatwo o to wcale nie będzie. Oglądałem mecze sparingowe, ale wynikami bym się za bardzo nie przejmował. Te spotkania są po to, by trener próbował różnych ustawień i oglądał, jak wszystko funkcjonuje w drużynie. Z drugiej strony kontuzje Jeremy'ego Sochana i młodego Igora Milicica to jest duży problem. Na pozycji nr 4 jest kłopot i szczególnie przeciwko Izraelowi może być widoczny. Poza tym przed tymi towarzyskim spotkaniami trener nie robił analizy rywali, czyli tzw. scoutingu. Teraz już żarty się skończyły, trzeba wyjść walczyć na śmierć i życie. W naszej sytuacji każdy mecz będzie ważny i każdy musimy starać się wygrać. Może oprócz Francji, bo z tym rywalem nie mamy za dużo do powiedzenia.

Zobacz również:

Reprezentacja Izraela zagra w Polsce w mistrzostwach Europy
Eurobasket 2025

Nawołują do protestu przed meczem Polska - Izrael. Jest stanowisko gości

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

    Do kadry już w trakcie przygotowań dołączył Jordan Loyd. Jak pan go ocenia?

    - Patrząc typowo sportowo, to jest bardzo dobry zawodnik. Pomijam już kwestie naturalizacji, przyznawania paszportów, ale to świetny koszykarz na pozycję, na której mieliśmy braki. To jest na pewno półka wyżej od AJ Slaughtera, który był wcześniej. Miał mało czasu, żeby zgrać się z drużyną, ale to dużej klasy zawodnik i sobie poradzi.

    Kogoś panu brakuje w kadrze, kogoś trener Milicić pominął?

    - Wydaje mi się, że wybrał tych zawodników, którzy są najlepsi. Dobrym posunięciem było to, że Kamil Łączyński został powołany. Jest weteranem, ale czasami jest potrzebny taki człowiek, który jest typowym rozgrywającym i ze spokojem ustawi grę. Wrócił też Tomasz Gielo. Trzeba wyjść, zagrać i zobaczymy, co z tego wyniknie.

    Zobacz również:

    W 2022 roku Mateusz Ponitka przyćmił Lukę Donicia
    Eurobasket 2025

    Kapitan Polaków czekał aż 16 lat. "Ogromna ekscytacja i odpowiedzialność"

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba

      Liderem będzie Mateusz Ponitka, czy ktoś inny może zaskoczyć?

      - Siłą naszej reprezentacji jest raczej zespołowość. Potrafimy zaskoczyć tym, że właściwie nie wiadomo, kto w danym meczu, bo mamy kilku takich zawodników, odpalić. Jak ktoś ma słabszy dzień, to ktoś inny zaczyna grać dobrze.

      Musimy jako drużyna walczyć, a nie liczyć na indywidualności.
      Maciej Zieliński

      Gramy u siebie - ściany nam pomogą?

      - Oczywiście, mecz ze Słowenią jest wyprzedany, także atmosfera będzie znakomita. Kibice gości też będą, więc szykuje się wielki mecz. Grając u siebie, zawsze te kilka punktów do epickości dochodzi.

      Zaczynamy od reprezentacji Słowenii, czyli jednego z faworytów grupy

      - Wiadomo, że bardzo ważny jest pierwszy mecz. Słoweńcy będą chcieli zemścić się za porażkę z poprzednich mistrzostw Europy. Byli faworytami, a przegrali z nami i nici z medalu. Nie weszli do czwórki, ale z drugiej strony to trochę czasu od tego minęło. Luka Doncić jest absolutnym topem, jeżeli chodzi o umiejętności i grę. Natomiast skład Słowenii jest inny i to będzie inauguracja. Pojawią się nerwy i myślę, że możemy ich pokonać. Wydaje mi się, że mają trochę słabszą drużynę, a do też mieli problemy, nie kadrowe, ale między sobą, jakieś kłótnie zawodników z trenerem. Często każda reprezentacja z czymś się zmaga. To jest sport, kontuzje i też między zawodnikami to różnie funkcjonuje. Słowenia i pozostałe zespoły topowe to takie drużyny turniejowe. Zaczynają troszkę jakby wolniej i z meczu na mecz grają coraz lepiej. W tym trzeba upatrywać naszych szans.

      Zobacz również:

      Wojciech Liszka podczas finału igrzysk olimpijskich w Paryżu
      Koszykówka

      Polski sędzia w światowym topie. Podziwia Marciniaka. "Zwierzę turniejowe"

      Andrzej Klemba
      Andrzej Klemba

        Jak trzeba zagrać przeciwko Słowenii. Skupić się tylko na zatrzymaniu Doncicia, czy wręcz przeciwnie dać mu swoje rzucić, a odciąć jego kolegów?

        - Rzeczywiście są różne podejścia. Jedno jest takie, że dać mu rzucać, a zająć się całą resztą. Z drugiej strony to jest takiej klasy zawodnik, że jak mu się pozwoli robić, co chce, to jest w stanie rzucić 60 i więcej punktów. Więc na pewno trzeba go bronić. Jestem ciekawy, jaką taktykę przyjmie trener, ale trzeba będzie starać się uprzykrzać życie Donciciowi, żeby nie szalał za bardzo, a resztę normalnie bronić. Chyba że trener ma jakiś cudowny plan, to zobaczymy.

        Plan minimum to wyjście z grupy?

        - Tak, a potem zobaczymy, na kogo trafimy. Różne są te prognozy, jak źle, to możemy szybko zakończyć występ.

        Zobacz również:

        EuroBasket, reprezentacja Polski
        Eurobasket 2025

        Sukces Polaków na Eurobaskecie. Dokonali tego na własnej ziemi

        Bartosz Nawrocki

          Może być Grecja, Włoch, Hiszpania…

          - Po wyjściu z grupy to będzie już prawdziwa weryfikacja. Trzy lata temu pokazaliśmy, że potrafimy dokonać niemal cudu. To jest sport, tutaj kwestia lepszego dnia Polaków, słabszego dnia rywali. Trzeba po prostu wyjść przygotowanym, oczywiście, nie lekceważyć przeciwnika z szacunkiem, ale po prostu napadać na niego.

          Tego słowa mi brakowało. Czyli napadamy na Słoweńców?

          - Tak jest, zawsze napadamy.

          Zobacz również:

          Piotr Małachowski: Mam nadzieję, że publiczność poniesie nasze siatkarki do zwycięstwa 3:0. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
          Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

          Najnowsze

        • Piłka nożna
        • Żużel
        • Zimowe
        • Koszykówka
        • Sporty walki
        • Siatkówka
        • Hokej
        • Piłka ręczna
        • Tenis
        • Motorowe
        • Inne
        • Redakcja