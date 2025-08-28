Andrzej Klemba, Interia: Czego pan oczekuje od reprezentacji Polski w mistrzostwach Europy?

Maciej Zieliński: Plan minimum to oczywiście wyjście z grupy. Łatwo o to wcale nie będzie. Oglądałem mecze sparingowe, ale wynikami bym się za bardzo nie przejmował. Te spotkania są po to, by trener próbował różnych ustawień i oglądał, jak wszystko funkcjonuje w drużynie. Z drugiej strony kontuzje Jeremy'ego Sochana i młodego Igora Milicica to jest duży problem. Na pozycji nr 4 jest kłopot i szczególnie przeciwko Izraelowi może być widoczny. Poza tym przed tymi towarzyskim spotkaniami trener nie robił analizy rywali, czyli tzw. scoutingu. Teraz już żarty się skończyły, trzeba wyjść walczyć na śmierć i życie. W naszej sytuacji każdy mecz będzie ważny i każdy musimy starać się wygrać. Może oprócz Francji, bo z tym rywalem nie mamy za dużo do powiedzenia.

Do kadry już w trakcie przygotowań dołączył Jordan Loyd. Jak pan go ocenia?

- Patrząc typowo sportowo, to jest bardzo dobry zawodnik. Pomijam już kwestie naturalizacji, przyznawania paszportów, ale to świetny koszykarz na pozycję, na której mieliśmy braki. To jest na pewno półka wyżej od AJ Slaughtera, który był wcześniej. Miał mało czasu, żeby zgrać się z drużyną, ale to dużej klasy zawodnik i sobie poradzi.

Kogoś panu brakuje w kadrze, kogoś trener Milicić pominął?

- Wydaje mi się, że wybrał tych zawodników, którzy są najlepsi. Dobrym posunięciem było to, że Kamil Łączyński został powołany. Jest weteranem, ale czasami jest potrzebny taki człowiek, który jest typowym rozgrywającym i ze spokojem ustawi grę. Wrócił też Tomasz Gielo. Trzeba wyjść, zagrać i zobaczymy, co z tego wyniknie.

Liderem będzie Mateusz Ponitka, czy ktoś inny może zaskoczyć?

- Siłą naszej reprezentacji jest raczej zespołowość. Potrafimy zaskoczyć tym, że właściwie nie wiadomo, kto w danym meczu, bo mamy kilku takich zawodników, odpalić. Jak ktoś ma słabszy dzień, to ktoś inny zaczyna grać dobrze.

Musimy jako drużyna walczyć, a nie liczyć na indywidualności.

Gramy u siebie - ściany nam pomogą?

- Oczywiście, mecz ze Słowenią jest wyprzedany, także atmosfera będzie znakomita. Kibice gości też będą, więc szykuje się wielki mecz. Grając u siebie, zawsze te kilka punktów do epickości dochodzi.

Zaczynamy od reprezentacji Słowenii, czyli jednego z faworytów grupy

- Wiadomo, że bardzo ważny jest pierwszy mecz. Słoweńcy będą chcieli zemścić się za porażkę z poprzednich mistrzostw Europy. Byli faworytami, a przegrali z nami i nici z medalu. Nie weszli do czwórki, ale z drugiej strony to trochę czasu od tego minęło. Luka Doncić jest absolutnym topem, jeżeli chodzi o umiejętności i grę. Natomiast skład Słowenii jest inny i to będzie inauguracja. Pojawią się nerwy i myślę, że możemy ich pokonać. Wydaje mi się, że mają trochę słabszą drużynę, a do też mieli problemy, nie kadrowe, ale między sobą, jakieś kłótnie zawodników z trenerem. Często każda reprezentacja z czymś się zmaga. To jest sport, kontuzje i też między zawodnikami to różnie funkcjonuje. Słowenia i pozostałe zespoły topowe to takie drużyny turniejowe. Zaczynają troszkę jakby wolniej i z meczu na mecz grają coraz lepiej. W tym trzeba upatrywać naszych szans.

Jak trzeba zagrać przeciwko Słowenii. Skupić się tylko na zatrzymaniu Doncicia, czy wręcz przeciwnie dać mu swoje rzucić, a odciąć jego kolegów?

- Rzeczywiście są różne podejścia. Jedno jest takie, że dać mu rzucać, a zająć się całą resztą. Z drugiej strony to jest takiej klasy zawodnik, że jak mu się pozwoli robić, co chce, to jest w stanie rzucić 60 i więcej punktów. Więc na pewno trzeba go bronić. Jestem ciekawy, jaką taktykę przyjmie trener, ale trzeba będzie starać się uprzykrzać życie Donciciowi, żeby nie szalał za bardzo, a resztę normalnie bronić. Chyba że trener ma jakiś cudowny plan, to zobaczymy.

Plan minimum to wyjście z grupy?

- Tak, a potem zobaczymy, na kogo trafimy. Różne są te prognozy, jak źle, to możemy szybko zakończyć występ.

Może być Grecja, Włoch, Hiszpania…

- Po wyjściu z grupy to będzie już prawdziwa weryfikacja. Trzy lata temu pokazaliśmy, że potrafimy dokonać niemal cudu. To jest sport, tutaj kwestia lepszego dnia Polaków, słabszego dnia rywali. Trzeba po prostu wyjść przygotowanym, oczywiście, nie lekceważyć przeciwnika z szacunkiem, ale po prostu napadać na niego.

Tego słowa mi brakowało. Czyli napadamy na Słoweńców?

- Tak jest, zawsze napadamy.

Piotr Małachowski: Mam nadzieję, że publiczność poniesie nasze siatkarki do zwycięstwa 3:0. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport