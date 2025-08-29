Historyczny debiut Jordana Loyda. To nie zdarzyło się od blisko 40 lat
Po finałach konferencji wschodniej NBA z 2019 roku był nazywany "tym randomowym gościem w garniturze". Fani basketu mogli kojarzyć go również z dobrej gry na poziomie EuroLigi. 28 sierpnia 2025 roku Jordan Loyd stał się jednak bohaterem na skalę całego kraju nad Wisłą. Dzięki jego niebywałej dyspozycji Polacy zaliczyli kolejny historyczny triumf nad reprezentacją Słowenii, prowadzoną prze Lukę Doncicia. Dla Loyda był to debiut marzeń, który obfitował w kilka historycznych osiągnięć.
Kiedy Jordan Loyd dołączał do polskiej KoszKadry, znaleźli się komentatorzy, którzy podchodzili do jego osoby dość sceptycznie. Padały pytania o sensowność "naturalizowania" zawodnika, który z krajem nad Wisłą nie ma de facto zbyt wiele wspólnego.
Co prawda jest on mistrzem NBA z roku 2019, lecz wówczas nie pełnił istotnej roli w składzie Toronto Raptors. Fani z Kanady zapamiętali go głównie jako "tego randomowego gościa w garniturze", bowiem taki przydomek zyskał w chwili pojawienia się w sieci kultowego już zdjęcia z "buzzer beatera" Kawhia Leonarda w 7. meczu finałów konferencji wschodniej NBA.
Fani EuroLigi z kolei mogą kojarzyć tego zawodnika z gry w takich europejskich ekipach jak: Crvena Zvezda, Zenit Petersburg czy AS Monaco. W barwach rosyjskiej drużyny miał on nawet przyjemność dzielić szatnię z kapitanem naszej reprezentacji Mateuszem Ponitką.
Ostatecznie Loyd na kilka chwil przed rozpoczęciem EuroBasketu dołączył do reprezentacji Polski, a jego występy w meczach sparingowych dawały nadzieję na dobre wkomponowanie się w układankę trenera Igora Milicicia. Nikt jednak nie mógł spodziewać się tego, co wydarzyło się w spotkaniu ze Słowenią.
Czwarty najlepszy debiut na EuroBaskecie. Takiego występu Polska nie widziała od blisko 40 lat
Loyd absolutnie bez kompleksów wyszedł naprzeciw gwiazdora NBA Luki Doncicia. Jego gra od początku spotkania wskazywała, że zawodnik złapał tego dnia wspaniały ryt meczowy. W miarę upływających minut dorobek punktowy Jordana Loyda powiększał się, a to za sprawą niezwykle precyzyjnego rzutu za trzy punkty, który w konsekwencji pozwolił mu trafić aż 7 na 8 oddanych prób.
Ostatecznie to Polacy zwyciężyli to spotkanie, a Loyd zakończył je z kosmicznym dorobkiem 32 punktów. Wielu kibiców zapewne zachodziło w głowę, próbując sobie przypomnieć tak wybitny występ reprezentanta Polski na EuroBaskecie. Ostatni raz bowiem podobny wyczyn zanotował Dariusz Zelig, a miało to miejsce w... 1987 roku. Wówczas zdobył on 33 punkty przeciwko nieistniejącej już reprezentacji Czechosłowacji.
Na tym nie kończy się jednak lista historycznych osiągnięć Jordana Loyda. Okazuje się bowiem, iż jego występ przeciwko Słowenii był czwartym najlepszym debiutem w długiej i bogatej historii EuroBasketu. Przed świeżo pozyskanym reprezentantem Polski w tej klasyfikacji znaleźli się tylko: Mike Jackel (36 pkt w 1985 roku), Arturas Karnisovas (35 pkt w 1995 roku) oraz Edward Jurkiewicz (34 pkt w 1969 roku).
Jordan - to słowo za sprawą legendarnego już Michaela Jordana nieodłącznie kojarzy się z koszykówką na najwyższym światowym poziomie. Teraz również "Biało-czerwoni" mogą poszczycić się posiadaniem własnego Jordana, który ponownie będzie miał okazję wykazać się w katowickim "Spodku" już 30 sierpnia. Wówczas, o godzinie 20:30, podopieczni trenera Milicicia podejmą bowiem Izraelczyków.