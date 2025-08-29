Historyczny debiut Jordana Loyda. To nie zdarzyło się od blisko 40 lat

Kiedy Jordan Loyd dołączał do polskiej KoszKadry, znaleźli się komentatorzy, którzy podchodzili do jego osoby dość sceptycznie. Padały pytania o sensowność "naturalizowania" zawodnika, który z krajem nad Wisłą nie ma de facto zbyt wiele wspólnego.

Co prawda jest on mistrzem NBA z roku 2019, lecz wówczas nie pełnił istotnej roli w składzie Toronto Raptors. Fani z Kanady zapamiętali go głównie jako "tego randomowego gościa w garniturze", bowiem taki przydomek zyskał w chwili pojawienia się w sieci kultowego już zdjęcia z "buzzer beatera" Kawhia Leonarda w 7. meczu finałów konferencji wschodniej NBA.

Rozwiń

Fani EuroLigi z kolei mogą kojarzyć tego zawodnika z gry w takich europejskich ekipach jak: Crvena Zvezda, Zenit Petersburg czy AS Monaco. W barwach rosyjskiej drużyny miał on nawet przyjemność dzielić szatnię z kapitanem naszej reprezentacji Mateuszem Ponitką.

Ostatecznie Loyd na kilka chwil przed rozpoczęciem EuroBasketu dołączył do reprezentacji Polski, a jego występy w meczach sparingowych dawały nadzieję na dobre wkomponowanie się w układankę trenera Igora Milicicia. Nikt jednak nie mógł spodziewać się tego, co wydarzyło się w spotkaniu ze Słowenią.

Czwarty najlepszy debiut na EuroBaskecie. Takiego występu Polska nie widziała od blisko 40 lat

Loyd absolutnie bez kompleksów wyszedł naprzeciw gwiazdora NBA Luki Doncicia. Jego gra od początku spotkania wskazywała, że zawodnik złapał tego dnia wspaniały ryt meczowy. W miarę upływających minut dorobek punktowy Jordana Loyda powiększał się, a to za sprawą niezwykle precyzyjnego rzutu za trzy punkty, który w konsekwencji pozwolił mu trafić aż 7 na 8 oddanych prób.

Rozwiń

Ostatecznie to Polacy zwyciężyli to spotkanie, a Loyd zakończył je z kosmicznym dorobkiem 32 punktów. Wielu kibiców zapewne zachodziło w głowę, próbując sobie przypomnieć tak wybitny występ reprezentanta Polski na EuroBaskecie. Ostatni raz bowiem podobny wyczyn zanotował Dariusz Zelig, a miało to miejsce w... 1987 roku. Wówczas zdobył on 33 punkty przeciwko nieistniejącej już reprezentacji Czechosłowacji.

Rozwiń

Na tym nie kończy się jednak lista historycznych osiągnięć Jordana Loyda. Okazuje się bowiem, iż jego występ przeciwko Słowenii był czwartym najlepszym debiutem w długiej i bogatej historii EuroBasketu. Przed świeżo pozyskanym reprezentantem Polski w tej klasyfikacji znaleźli się tylko: Mike Jackel (36 pkt w 1985 roku), Arturas Karnisovas (35 pkt w 1995 roku) oraz Edward Jurkiewicz (34 pkt w 1969 roku).

Jordan - to słowo za sprawą legendarnego już Michaela Jordana nieodłącznie kojarzy się z koszykówką na najwyższym światowym poziomie. Teraz również "Biało-czerwoni" mogą poszczycić się posiadaniem własnego Jordana, który ponownie będzie miał okazję wykazać się w katowickim "Spodku" już 30 sierpnia. Wówczas, o godzinie 20:30, podopieczni trenera Milicicia podejmą bowiem Izraelczyków.

Jordan Loyd Marcin Golba AFP

Jordan Loyd Marcin Golba AFP

Jordan Loyd wśród reprezentantów Polski Marcin Golba AFP

Igor Milicić: Wiem, że są różne opinie, ale Jordan Loyd to zawodnik, którego potrzebujemy Polsat Sport Polsat Sport