W skrócie Paweł Storożyński to były koszykarz związany z polską i francuską kadrą, obecnie znany także jako muzyk i trener.

Przełomowe momenty w jego życiu to debiut w NCAA, współpraca z legendarnym trenerem oraz kariera muzyczna.

Dziś łączy pasję do sportu i muzyki, wspiera młode talenty w Krakowie i kibicuje Polakom podczas EuroBasketu.

Paweł Storożyński to wyjątkowa postać, która łączy w sobie talent sportowy i artystyczny. Jego życie toczyło się na pograniczu dwóch kultur - polskiej i francuskiej, a wytrwałość zaprowadziła go z koszykarskich parkietów przez scenę muzyczną aż po rolę trenera w Wiśle Kraków. Przeplatając marzenia o NBA z miłością do muzyki oraz silnymi rodzinnymi tradycjami sportowymi, zyskał szacunek zarówno kibiców, jak i widzów.

Storożyński niemal całe swoje życie związany był z Francją, choć urodził się w Łodzi. Był chyba skazany na sport, bowiem jego rodzice to byli w przeszłości nieźli koszykarze.

Bożena Storożyńska z domu Marciniak była nawet gwiazdą w naszym kraju. Na koncie ma trzy tytuły mistrzyni Polski zdobyte z ŁKS. W latach 1971 i 1973 redakcja "Sportowca" wybierała ją najlepszą polską koszykarką. Grała w reprezentacji kraju, z którą występowała w mistrzostwach Europy.

Tomasz Storożyński to zdobywca Pucharu Polski z Legią Warszawa. Grał w juniorskich reprezentacjach Polski.

Igor Milicić: Wiem, że są różne opinie, ale Jordan Loyd to zawodnik, którego potrzebujemy Polsat Sport Polsat Sport

Jako dziecko wyjechał z Polski, grał w reprezentacji Francji

Oboje wyjechali z Polski do Francji w 1980 roku i tam właśnie wychowywał się Paweł Storożyński. Nie mogło być inaczej. On też trafił do sportu, choć wcale koszykówka nie była pierwszym wyborem. Parał się judo, ale też piłką nożną. W końcu mieszkał w Auxerre w pobliżu Andrzeja Szarmacha czy Pawła Janasa. Oni bywali gośćmi w domu państwa Storożyńskich i nawet czasami kopali piłkę z młodym Pawłem. W okolicach Auxerre popularne było też rugby i Storożyński też próbował swoich sił w tym sporcie i nawet nieźle mu szło.

- W końcu postawiłem jednak na koszykówką, idąc w ślady rodziców. Miałem 13 lat, kiedy ostałem propozycję z JDA Dijon. I tam się przenieśliśmy z rodzicami. Grałem tam w lidze młodzieżowej, bo każda ekstraklasowa drużyna musiała taką mieć i grała te same mecze, co seniorzy. Teraz dopiero coś takiego robi się w Polsce, a tam grałem już w takich rozgrywkach w latach 90. Z tą drużyną zdobyłem pięć razy mistrzostwo Francji w młodszych kategoriach wiekowych - powiedział Storożyński w rozmowie z Interia Sport.

"Pole", bo tak wołali na niego koledzy we Francji z racji pochodzenia, był na tyle dobrym zawodnikiem, że trafił do reprezentacji kadetów tego krajów. W barwach Trójkolorowych wystąpił w mistrzostwach Europy kadetów, zajmując szóste miejsce.

To był 1995 roku i mistrzostwa w Portugalii. Zostałem wówczas wybrany najlepszym francuskim koszykarzem tego turnieju, a do tego byłem najlepszym zbierającym całego czempionatu

Chciał grać w reprezentacji Polski, Francuzi nie wyrazili zgody

Storożyński ma polskie obywatelstwo, ale też nabył francuskie. Posiada je od 1990 roku. Wiedział, że gra we francuskiej kadrze może być trudną sztuką, dlatego przygotowywał sobie grunt w Polsce do tego, by wystąpić w biało-czerwonych barwach. Ostatecznie w 2003 roku ówczesny trener kadry Andrzej Kowalczyk powołał go na zgrupowanie i nawet Storożyński zagrał kilka spotkań. W 2004 roku w eliminacjach do EuroBasketu 2005 Polska grała m.in. z Francją. I Trójkolorowi nie zgodzili się wówczas na występ tego koszykarza w biało-czerwonych barwach. Wtedy jeszcze obowiązywały zupełnie inne przepisy.

Do dziś mam ból z tego powodu. Nie wiem, dlaczego tak postąpili. Obawiali się, że nagle wystrzelę? W każdym razem zablokowali mój transfer reprezentacyjny z Francji do Polski

Grał u legendarnego trenera w USA. Zamarzyła mu się NBA

Miał 20 lat, kiedy zadebiutował we francuskiej ekstraklasie w ekipie JDA Dijon, a zaraz potem wyjechał do USA, gdzie się uczył i grał w NJCAA. W końcu otrzymał propozycję z ekipy NCAA - Texas Tech Red Raiders, gdzie trafił na znakomitego trenera Bobby'ego Knighta, który w 1984 roku doprowadził USA do złotego medalu olimpijskiego.

- Pracowałem z nim dwa lata. To była niesamowita przygoda. To było zderzenie z zupełnie inną koszykówką. W Europie jeszcze nie znali wówczas metod treningów w USA. Był niezwykły reżim. Dzisiaj to by na pewno nie przeszło. To było jednak piękne doświadczenie życiowe - opowiadał były koszykarz.

Storożyński nie ukrywa, że myślał o grze w NBA. To był dla niego cel. Miał nawet propozycje sprawdzenia się z Chicago Bulls i Phoenix Suns, ale wówczas miał duże problemy z piszczelem i nie miał okazji zaprezentować swoich umiejętności przed trenerami klubów z NBA.

Stracona kariera? "Żałuję pewnych decyzji"

W 2003 roku Storożyński powrócił do Europy. Grał głównie we Francji, ale miał też roczny epizod we włoskiej Serie A w ekipie Air Avellino. W wieku 30 lat zdecydował się na grę w Polsce. Dla niego to był debiut w PLK w barwach Sportino Inowrocław, do którego przeniósł się z rezerw Asseco Prokomu Gdynia.

- Nie ma jednego dnia, żebym nie pomyślał o tym, że mogłem inaczej poprowadzić swoją karierę. Żałuję pewnych swoich decyzji - przyznał.

Ojciec zaraził go muzyką. Paweł Storożyński został gitarzystą i piosenkarzem, brał udział show Polsatu

Storożyński obecnie bardziej znany jest jako muzyk. Ta towarzyszyła mu od dziecka. Bakcyla do niej zaszczepił w nim ojciec, który jest wielkim fanem muzyki.

Miałem pięć lat i już miałem gitarę w rękach. Grałem od tego momentu nieustannie. Największy szok przeżyłem w 1990 roku, kiedy ojciec zabrał mnie na koncert The Rolling Stones w Parc de France. Miałem wówczas 11 lat i od tego momentu zrozumiałem, że poza grą w koszykówkę, też chcę być blisko muzyki. W czasie kariery sportowej cały czas miałem mały zespół, ale nie brakowało czasu, by poświęcić się muzyce. Mocniej zająłem się nią po zakończeniu kariery

W 2014 roku, wraz z zespołem muzycznym Storo, wystąpił w siódmej edycji programu "Must Be the Music. Tylko muzyka", To było wówczas show realizowane przez telewizję Polsat.

- Miałem trochę szczęścia i jakoś to się toczy. Można powiedzieć, że muzyka dała mi drugą młodość - przyznał.

Rozwiń

Na jednej scenie występował m.in. z Marylą Rodowicz, czy Garou. Od wielu lat "Storo" pojawia się też na Pucharze Świata w skokach narciarskich w Zakopanem, gdzie jest zapraszany przez Crowd Supporters, którzy dbają o oprawę zawodów.

Niedawno Storożyński zagrał nawet w produkcji Netflixa "Zgon przed weselem", w której główną rolę gra Tomasz Karolak.

Nie porzucił koszykówki. Jest trenerem w Wiśle Kraków

Z koszykówką jest jednak nadal związany. Prywatnie jest partnerem znakomitej przed laty polskiej koszykarki Eweliny Kobryn, która ma na koncie mistrzostwo WNBA i zwycięstwo w Eurolidze. Storożyński jest od wielu lat trenerem kobiecych grup juniorskich w Wiśle Kraków.

Nie chciałem być trenerem, ale grałem w koszykówkę 25 lat. Ciągnie człowieka do tego sportu. Zrobiłem dyplomy trenerskie i postanowiłem, że spróbuję. Fajnie, że mogę przekazywać swoją wiedzę i mogę pomagać innym realizować swoje marzenia w koszykówce. To przyjemne, kiedy widzę, jak dziewczyny, które kiedyś trenowałem, grają dzisiaj w ekstraklasie

Będzie na meczu Polska - Francja. Nie wyobraża sobie życia w innym kraju

We wtorek Storożyński obejrzy w katowickim Spodku mecz fazy zasadniczej EuroBasketu Polska - Francja (2 września, godz. 20.30). Zapytany o to, czy jego serce bije bardziej za Polską, czy jednak za Francją, odparł: - Całe życie wychowywałem się we Francji. Przejąłem zatem kulturę tego kraju. I to totalnie. Nie ukrywam jednak, że moje serce i moja krew są polskie. Bardzo się cieszę, że po 36 latach wróciłem do kraju, w którym się urodziłem. Teraz czuję, że nie zamieniłbym Polski na żaden inny kraj. Jestem Francuzem i jestem Polakiem. W EuroBaskecie kibicuję jednak Polakom. Z tej generacji francuskich koszykarzy znam dobrze tylko trenera i asystenta. We Francji gra Jaylen Hoard. To jest syn mojego przyjaciela. Wiele razy graliśmy przeciwko sobie. Na pewno Polaków czeka trudny mecz, ale grają przed własną publicznością. I to jest wspaniałe. Grają w hali, w której 26 lat temu polskie koszykarki zostawały mistrzyniami Europy. Tak, czy tak we wtorek będę wygrany.

Storożyński miał nawet wystąpić między meczami w Spodku, ale w ostatniej chwili FIBA nie wyraziła zgody na to. Ma jednak rozpocząć mecz Słowenia - Islandia (2 września, godz. 17.00).

Paweł Storożyński Dominik Gajda Reporter

Paweł Storożyński (z prawej) na zgrupowaniu reprezentacji Polski w 2004 roku razem z trenerem Andrzejem Kowalczykiem Marek Żochowski Newspix.pl

Paweł Storożyński i Ewelina Kobryn. Rok 2017. Krzysztof Porębski/PressFocus Newspix.pl