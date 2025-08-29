Gortat nie mógł się powstrzymać po meczu Polaków na EuroBaskecie. Dwa słowa

Polscy kibice koszykówki podczas inauguracyjnego meczu "Biało-Czerwonych" na EuroBaskecie na brak emocji nie mogli narzekać. Mateusz Ponitka i spółka w czwartek w znakomitym stylu pokonali Lukę Doncicia i reprezentację Słowenii 105:95, sprawiając nie lada niespodziankę. Poczynaniom naszych koszykarzy z zapartym tchem przyglądał się Marcin Gortat, który już po zakończeniu spotkania w Katowickim "Spodku" krótko podsumował spotkanie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Marcin Gortat zachwycony po pierwszym meczu Polaków na EuroBaskecie

Gortat, dziś już poza parkietem, ale wciąż blisko koszykarskich wydarzeń, od początku spotkania aktywnie komentował mecz na platformach społecznościowych. Jego emocjonalne reakcje w trakcie spotkania były świadectwem nie tylko ogromnego zaangażowania, ale i dumy z poziomu, jaki zaprezentowała polska drużyna. Kiedy wybrzmiała końcowa syrena, a triumf Polski stał się faktem, Gortat nie krył radości. "Piękne zwycięstwo" - napisał na platformie X (dawniej Twitter).

Nie był osamotniony w swoich emocjach. Jeremy Sochan, obecnie jedyny Polak grający w NBA, również zareagował na sukces drużyny, publikując wymowny wpis z biało-czerwonymi barwami i okrzykiem radości. Choć nie mógł być osobiście obecny na meczu, jego wsparcie było wyraźnie odczuwalne.

Na szczególne wyróżnienie w meczu ze Słowenią zasłużył Jordan Loyd, który był nie do zatrzymania z dystansu i zakończył spotkanie z imponującym dorobkiem 32 punktów. Jednak - jak podkreślił Gortat - kluczem do zwycięstwa była zespołowa gra. "To nie tylko jeden zawodnik, to cały zespół zasługuje na brawa. Powstrzymać Doncicia to nie lada wyczyn - a oni zrobili to z klasą" - mówił w krótkim komentarzu wideo zamieszczonym po meczu.

Kolejne emocje czekają kibiców już w sobotę, kiedy to Polacy zmierzą się z Izraelem - drużyną, która w swoim pierwszym meczu nie dała żadnych szans Islandii. Gortat zapowiedział, że także ten mecz będzie śledził z zapartym tchem i nie wykluczył kolejnych analiz pomeczowych.

Niemal całe spotkanie ze Słoweńcami to była walka wręcz Jarek Praszkiewicz PAP

Mateusz Ponitka Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marcin Gortat Aliaksandr Valodzin East News