Gortat nagle zwrócił się do Balcerowskiego. Takich słów nikt się nie spodziewał

Znakomicie na starcie tegorocznego Eurobasketu spisuje się reprezentacja Polski. Drużyna prowadzona przez Igora Milicia w Katowicach pozostaje niepokonana i po dwóch zwycięstwach z bardzo wymagającymi rywalami jest o włos od awansu do strefy pucharowej.

Turniej rozpoczął bardzo prestiżowy mecz ze Słowenią, której absolutnym liderem jest koszykarz Los Angeles Lakers Luka Doncić. Gwiazda NBA dwoiła się i troiła, lecz finalnie lepsi okazali się "biało-czerwoni", którzy zaprezentowali skuteczną do bólu zespołową koszykówkę. Zwycięstwo Polski 105:95 było jedną z największych niespodzianek pierwszych dni turnieju.

W sobotni wieczór w katowickim "Spodku" Polacy stoczyli morderczy bój z kadrą Izraeala. Chociaż do przerwy wydawało się, że nasi koszykarze mają wszystko pod kontrolą, to po przerwie sytuacja na parkiecie zaczynała się odwracać. Izrael odrobił 11 punktów straty, a momentami potrafił wyjść na prowadzenie. Mecz rozstrzygnęła dramatyczna końcówka oraz kapitalna akcja Jordana Loyda. Naturalizowany Amerykanin dobijając własny rzut wyprowadził Polaków na prowadzenie. W ostatniej akcji z czystej pozycji "trójki" nie trafił Deni Avdija. Polska finalnie wygrała 66:64 i wraz z Francją przewodzą w tabeli naszej grupy.

Gortat stanął w obronie Aleksandra Balcerowskiego. Doradził mu jedno

Na bieżąco zmagania polskiej kadry komentował m.in. Marcin Gortat. Były "polski jedynak" w NBA zareagował m.in. po wygwizdaniu przez kibiców hymnu Izraela. Na kanale "PostPrime" w serwisie Youtube były koszykarz wziął udział w studiu podsumowującym wydarzenia z katowickiej hali.

Faktem jest, że niektórzy z polskich zawodników nie spełnili oczekiwań kibiców wyraźnie rozochoconych kapitalną potyczką ze Słowenią. Bieżąco komentujący to spotkanie internauci wypominali kolejne nieudane zagrania Aleksandra Balcerowskiego. Gortat zwrócił na to uwagę, chwaląc jednocześnie występ innego ze środkowych Dominika Olejniczaka. W pewnym momencie zaproponował nawet ciekawe rozwiązanie - przesunięcie Olejniczaka do wyjściowej "piątki", a Balcerowskiego wpuszczać z ławki.

- Widzieliśmy, że ta czwarta kwarta na pewno do niego (Aleksandra Balcerowskiego - przyp. red.) nie należała. Ciężko jest wysokim, jeżeli od samego początku ten mecz się nie układa. Raz, że tych zbiórek za dużo nie było, parę osobistych spudłowanych na początku meczu. Nie jest to łatwe dla wysokiego. Myślę, że nie należy też wieszać psów na nim aż tak bardzo. Ważne, że spotkanie jest wygrane. W następnym meczu Olek może się przebudzić i dać nam jeszcze więcej - skwitował Gortat.

Gortat zdecydowanie stanął w obronie Balcerowskiego i zdecydowanie sprzeciwił się słowom krytyki ze strony kibiców polskiej kadry. Jak sam opowiadał, sam w przeszłości zmierzył się z podobną sytuacją z czasów jego gry w reprezentacji. W pewnym momencie pokusił się o kilka wskazówek skierowanych do młodszego kolegi.

Co teraz bym zrobił na miejscu Olka? Po prostu nie wchodź na internet, nie czytaj komentarzy. Odetnij się od tego, obejrzyj sobie film, strzel sobie zimne piwo, usiądź sobie, obejrzyj na spokojnie mecz, przeanalizuj, co mogłeś zrobić lepiej. Szczerze, nie dzwoń do ziomków, kolegów, przyjaciół. Spotkaj się z żoną, dziewczyną, rodziną i tyle

Były koszykarz m.in. Orlando Magic, Phoenix Suns, Washington Wizards oraz Los Angeles Clippers zaproponował Balcerowskiemu, by wszelkie złe wspomnienia ze spotkania z Izraelem zamienił na sportową złość. Momentami Gortat nie gryzł się w język, pojawiły się nawet wulgaryzmy.

- Wyjdź na mecz, tą złość, którą masz dzisiaj, wykorzystaj na kolejny mecz. Wyjdź na pełnej petardzie, zrób komuś krzywdę. Dosłownie, wyjdź na parkiet i pier****ij komuś tak, żeby ktoś zapamiętał to do końca życia - zakończył Gortat.

Reprezentacja Polski kolejne spotkanie na Eurobaskecie rozegra już w niedzielę. Przeciwnikiem od godz. 20:30 będzie Islandia. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport. W pozostałych meczach grupowych "biało-czerwoni" zagrają z Francją (2 września, godz. 20:30) oraz Belgią (4 września, godz. 20:30).

