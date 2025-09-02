Francuzi osłabieni przed hitem ME. Dla Polaków to szansa na rewanż za historyczną porażkę. "Chcemy tego"

Tegoroczny EuroBasket póki co układa się dla "Biało-czerwonych" fenomenalnie. Po kolejnym historycznym triumfie nad Słoweńcami, a także dreszczowcach z Izraelczykami oraz Islandczykami, podopieczni trenera Igora Milicicia wciąż mają status drużyny niepokonanej, czym na obecnym etapie turnieju może się pochwalić raptem 5 reprezentacji.

2 września na polską "KoszKadre" czeka jednak absolutnie najtrudniejsze starcie tegorocznej fazy grupowej ME. W ostatniej tego dnia sesji meczowej "Biało-czerwoni" przystąpią bowiem do rywalizacji z Francuzami, którzy typowani są jako jeden z faworytów do zdobycia medalu na tegorocznym EuroBaskecie. Wielu kibiców z kraju nad Wisłą pamięta zapewne jedno z najgorszych spotkań w historii naszej reprezentacji, kiedy tuż po nieoczekiwanym poskromieniu Doncicia i spółki "Biało-czerwoni" przegrali w półfinałowym meczu ME z "Trójkolorowymi" różnicą aż 41 punktów.

Do niedawna Francuzi również mogli się pochwalić bezbłędnym bilansem meczów, lecz wszystko zmieniło się po pełnej emocji oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji batalii z reprezentantami Izraela. W starciu tym nie wystąpił jeden z gwiazdorów wicemistrzów Europy - Alex Sarr. Środkowy Washington Wizards, a także drugi pick draftu NBA z 2024 roku nie wziął również udziału w poniedziałkowym treningu kadry. Z medialnych doniesień wynika, że Sarr ma problemy zdrowotne. Te mogą wykluczyć jego występ przeciwko reprezentacji Polski. Co więcej, nie zachwyca także kapitan reprezentacji Francji Guerschon Yabusele, który trzy lata temu mocno dał się "Biało-czerwonym" we znaki, rzucając wówczas 22 punkty i zbierając 4 piłki.

EuroBasket 2025. Olejniczak głodny rewanżu na Francuzach za pogrom na ME

Dużym ułatwieniem dla trenera Milicicia mogą być zawodnicy, którzy francuską szkołę koszykówki znają jak własną kieszeń. Do tego grona należy między innymi Dominik Olejniczak, który na tamtejszych boiskach występuje już od 2021 roku.

"Zdecydowanie chcemy się zrewanżować. Nie zwracamy uwagi na to, czy Francuzi zagrają w pełnym składzie, czy też nie. Przygotowujemy się do tego spotkania tak, jakby mieli wyjść na nas najmocniejszym możliwym składem. Ta drużyna jest nowa, wciąż szukają swojej tożsamości, to nie ta sama ekipa, która była na igrzyskach olimpijskich. [...]. Dalej są jednak najcięższym rywalem. Z racji jaką grają koszykówkę, trzeba będzie dużej fizyczności, szybkiej gry oraz ustania obrony w sytuacjach 1 na 1" - mówił środkowy reprezentacji Polski Dominik Olejniczak.

Jednocześnie przyznał on również, że niedawna porażka z Izraelem może sprawić, iż Francuzi wyjdą znacznie mocniej zdeterminowani na mecz z Polską, niż miałoby to miejsce przy innym rezultacie.

Duże znaczenie może mieć natomiast jeden dzień przerwy w rywalizacji. Na przestrzeni dwóch dnia kadra musiała bowiem rozegrać dwa niezwykle ciężkie spotkania, a zmęczenie po wyczerpującej rywalizacji z Izraelem było szczególnie widoczne podczas trudnego charakterologicznie spotkania z Islandią.

"Każda drużyna była zmęczona po tym back-to-back meczu. Na pewno taki jeden dzień przerwy był dla nas bardzo ważny. Chłopacy są dużo bardziej wypoczęci, a do spotkania jest jeszcze trochę czasu na odpoczynek, co na pewno pozwoli wejść z pełną energią w mecz" - podsumował Olejniczak. Warto dodać, że Polacy poświęcili również dwie jednostki treningowe na regeneracje, co w przypadku jednej z najstarszych drużyn turnieju nie powinno przesadnie dziwić.

Mecz Polska - Francja w ramach zmagań grupy "D" rozpocznie się 2 września o godzinie 20:30. Dla Polaków stawka tego spotkania jest dość duża, bowiem ewentualna wygrana otworzyłaby im "autostradę" do zakończenia fazy grupowej na pozycji lidera klasyfikacji, co w play-offach może okazać się szczególnie istotne. Przypomnijmy, że na tym etapie rywalizacji "Biało-czerwoni" są już pewni wyjazdu do Rygi.

Reprezentacja Polski Michal Dubiel/REPORTER East News

Igor Milicić Jarek Praszkiewicz PAP

Kadr z meczu Francja - Belgia (EuroBasket 2025) Jarek Praszkiewicz PAP

