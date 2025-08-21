Eurobasket 2025 wyniki. Terminarz [NEWS AKTUALIZOWANY]

Eurobasket 2025 będzie 42. edycją koszykarskich mistrzostw Europy. Współgospodarzami tego turnieju są Polska, Cypr, Finlandia oraz Łotwa. Każdy z tych krajów wytypował jedno miasto-gospodarza, a w naszym przypadku będą to Katowice i tamtejszy Spodek. Faza pucharowa mistrzostw Starego Kontynentu zostanie rozegrana w stolicy Łowy, czyli Rydze. Reprezentacja Polski powalczy o to, by nawiązać do wielkich sukcesów sprzed lat, kiedy w 1964 roku Biało-Czerwoni zostawali wicemistrzami Europy, a w 1939, 1965 i 1967 roku sięgali po brązowy medal. Natomiast tytułu będą bronić Hiszpanie.