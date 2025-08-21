Eurobasket 2025 wyniki. Terminarz [NEWS AKTUALIZOWANY]
Eurobasket 2025 rozpocznie się już 27 sierpnia. Jednym ze współorganizatorów tego turnieju jest Polska, a na starcie rzecz jasna nie zabraknie reprezentacji Polski koszykarzy. Kiedy mecze Polaków? Jak wygląda terminarz mistrzostw Europy w koszykówce? Wyniki. Harmonogram.
Eurobasket 2025 będzie 42. edycją koszykarskich mistrzostw Europy. Współgospodarzami tego turnieju są Polska, Cypr, Finlandia oraz Łotwa. Każdy z tych krajów wytypował jedno miasto-gospodarza, a w naszym przypadku będą to Katowice i tamtejszy Spodek. Faza pucharowa mistrzostw Starego Kontynentu zostanie rozegrana w stolicy Łowy, czyli Rydze. Reprezentacja Polski powalczy o to, by nawiązać do wielkich sukcesów sprzed lat, kiedy w 1964 roku Biało-Czerwoni zostawali wicemistrzami Europy, a w 1939, 1965 i 1967 roku sięgali po brązowy medal. Natomiast tytułu będą bronić Hiszpanie.
Eurobasket 2025. Terminarz i wyniki meczów Polaków
Tegoroczne mistrzostwa Europy w koszykówce zostaną rozegrane w dniach od 27 sierpnia do 14 września. Reprezentacja Polski trafiła do grupy D, w której będzie rywalizowała z Belgią, Francją, Islandią, Izraelem oraz Słowenia. W pierwszym meczu 28 sierpnia o godzinie 20:30 polscy koszykarze zagrają ze Słowenią.
Terminarz i wyniki "polskiej" grupy D (Katowice)
- Islandia
- Francja
- Słowenia
- Polska
- Belgia
- Izrael
- 28.08.2025 (14:00): Izrael - Islandia
- 28.08.2025 (17:00): Belgia - Francja
- 28.08.2025 (20:30): Słowenia - Polska
- 30.08.2025 (14:00): Islandia - Belgia
- 30.08.2025 (17:00): Francja - Słowenia
- 30.08.2025 (20:30): Polska - Izrael
- 31.08.2025 (14:00): Słowenia - Belgia
- 31.08.2025 (17:00): Izrael - Francja
- 31.08.2025 (20:30): Polska - Islandia
- 02.09.2025 (14:00): Belgia - Izrael
- 02.09.2025 (17:00): Islandia - Słowenia
- 02.09.2025 (20:30): Francja - Polska
- 04.09.2025 (14:00): Francja - Islandia
- 04.09.2025 (17:00): Izrael - Słowenia
- 04.09.2025 (20:30): Polska - Belgia
Eurobasket 2025. Terminarz i wyniki fazy grupowej
Grupa A (Ryga)
- Portugalia
- Estonia
- Łotwa
- Turcja
- Serbia
- Czechy
- 27.08.2025 (13:45): Czechy - Portugalia
- 27.08.2025 (17:00): Łotwa - Turcja
- 27.08.2025 (20:15): Serbia - Estonia
- 29.08.2025 (13:45): Turcja - Czechy
- 29.08.2025 (17:00): Estonia - Łotwa
- 29.08.2025 (20:15): Portugalia - Serbia
- 30.08.2025 (13:45): Czechy - Estonia
- 30.08.2025 (17:00): Łotwa - Serbia
- 30.08.2025 (20:15): Turcja - Portugalia
- 01.09.2025 (13:45): Estonia - Turcja
- 01.09.2025 (17:00): Portugalia - Łotwa
- 01.09.2025 (20:15): Serbia - Czechy
- 03.09.2025 (13:45): Estonia - Portugalia
- 03.09.2025 (17:00): Czechy - Łotwa
- 03.09.2025 (20:15): Turcja - Serbia
Grupa B (Tampere)
- Niemcy
- Finlandia
- Wielka Brytania
- Litwa
- Szwecja
- Czarnogóra
- 27.08.2025 (12:30): Wielka Brytania - Litwa
- 27.08.2025 (15:30): Czarnogóra - Niemcy
- 27.08.2025 (19:30): Szwecja - Finlandia
- 29.08.2025 (12:30): Niemcy - Szwecja
- 29.08.2025 (15:30): Litwa - Czarnogóra
- 29.08.2025 (19:30): Finlandia - Wielka Brytania
- 30.08.2025 (12:30): Litwa - Niemcy
- 30.08.2025 (15:30): Wielka Brytania - Szwecja
- 30.08.2025 (19:30): Czarnogóra - Finlandia
- 01.09.2025 (12:30): Szwecja - Czarnogóra
- 01.09.2025 (15:30): Niemcy - Wielka Brytania
- 01.09.2025 (19:30): Finlandia - Litwa
- 03.09.2025 (12:30): Czarnogóra - Wielka Brytania
- 03.09.2025 (15:30): Litwa - Szwecja
- 03.09.2025 (19:30): Finlandia - Niemcy
Grupa C (Limassol)
- Cypr
- Włochy
- Gruzja
- Hiszpania
- Grecja
- Bośnia i Hercegowina
- 28.08.2025 (14:00): Gruzja - Hiszpania
- 28.08.2025 (17:15): Bośnia i Hercegowina - Cypr
- 28.08.2025 (20:30): Grecja - Włochy
- 30.08.2025 (14:00): Włochy - Gruzja
- 30.08.2025 (17:15): Cypr - Grecja
- 30.08.2025 (20:30): Hiszpania - Bośnia i Hercegowina
- 31.08.2025 (14:00): Gruzja - Grecja
- 31.08.2025 (17:15): Hiszpania - Cypr
- 31.08.2025 (20:30): Bośnia i Hercegowina - Włochy
- 02.09.2025 (14:00): Grecja - Bośnia i Hercegowina
- 02.09.2025 (17:15): Cypr - Gruzja
- 02.09.2025 (20:30): Włochy - Hiszpania
- 04.09.2025 (14:00): Bośnia i Hercegowina - Gruzja
- 04.09.2025 (17:15): Włochy - Cypr
- 04.09.2025 (20:30): Hiszpania - Grecja
Eurobasket 2025. Terminarz i wyniki fazy pucharowej
EuroBasket 2025 - 1/8 finału:
- 06.09.2025: B2 - A3 [R16-1]
- 07.09.2025: C1 - D4 [R16-2]
- 06.09.2025: A1 - B4 [R16-3]
- 07.09.2025: D2 - C3 [R16-4]
- 06.09.2025: B1 - A4 [R16-5]
- 07.09.2025: C2 - D3 [R16-6]
- 06.09.2025: A2 - B3 [R16-7]
- 07.09.2025: D1 - C4 [R16-8]
EuroBasket 2025 - ćwierćfinały:
- 09.09.2025: R16-1 vs R16-2 [QF1]
- 09.09.2025: R16-3 vs R16-4 [QF2]
- 10.09.2025: R16-5 vs R16-6 [QF3]
- 10.09.2025: R16-7 vs R16-8 [QF4]
EuroBasket 2025 - półfinały:
- 12.09.2025: QF1 - QF2
- 12.09.2025: QF3 - QF4
EuroBasket 2025 - mecze o medale:
- 14.09.2025: Mecz o brązowy medal
- 14.09.2025: Finał