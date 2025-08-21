Partner merytoryczny: Eleven Sports

Eurobasket 2025 wyniki. Terminarz [NEWS AKTUALIZOWANY]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Eurobasket 2025 rozpocznie się już 27 sierpnia. Jednym ze współorganizatorów tego turnieju jest Polska, a na starcie rzecz jasna nie zabraknie reprezentacji Polski koszykarzy. Kiedy mecze Polaków? Jak wygląda terminarz mistrzostw Europy w koszykówce? Wyniki. Harmonogram.

Mateusz Ponitka w barwach reprezentacji Polski podczas przygotowań do Eurobasket 2025
Mateusz Ponitka w barwach reprezentacji Polski podczas przygotowań do Eurobasket 2025Norbert BarczykNewspix.pl

Eurobasket 2025 będzie 42. edycją koszykarskich mistrzostw Europy. Współgospodarzami tego turnieju są Polska, Cypr, Finlandia oraz Łotwa. Każdy z tych krajów wytypował jedno miasto-gospodarza, a w naszym przypadku będą to Katowice i tamtejszy Spodek. Faza pucharowa mistrzostw Starego Kontynentu zostanie rozegrana w stolicy Łowy, czyli Rydze. Reprezentacja Polski powalczy o to, by nawiązać do wielkich sukcesów sprzed lat, kiedy w 1964 roku Biało-Czerwoni zostawali wicemistrzami Europy, a w 1939, 1965 i 1967 roku sięgali po brązowy medal. Natomiast tytułu będą bronić Hiszpanie.

Dominik Olejniczak: W porównaniu do meczu z Senegalem nasza drużyna to niebo a ziemiaPolsat SportPolsat Sport

Eurobasket 2025. Terminarz i wyniki meczów Polaków

Tegoroczne mistrzostwa Europy w koszykówce zostaną rozegrane w dniach od 27 sierpnia do 14 września. Reprezentacja Polski trafiła do grupy D, w której będzie rywalizowała z Belgią, Francją, Islandią, Izraelem oraz Słowenia. W pierwszym meczu 28 sierpnia o godzinie 20:30 polscy koszykarze zagrają ze Słowenią.

Terminarz i wyniki "polskiej" grupy D (Katowice)

  1. Islandia
  2. Francja
  3. Słowenia
  4. Polska
  5. Belgia
  6. Izrael
  • 28.08.2025 (14:00): Izrael - Islandia
  • 28.08.2025 (17:00): Belgia - Francja
  • 28.08.2025 (20:30): Słowenia - Polska
  • 30.08.2025 (14:00): Islandia - Belgia
  • 30.08.2025 (17:00): Francja - Słowenia
  • 30.08.2025 (20:30): Polska - Izrael
  • 31.08.2025 (14:00): Słowenia - Belgia
  • 31.08.2025 (17:00): Izrael - Francja
  • 31.08.2025 (20:30): Polska - Islandia
  • 02.09.2025 (14:00): Belgia - Izrael
  • 02.09.2025 (17:00): Islandia - Słowenia
  • 02.09.2025 (20:30): Francja - Polska
  • 04.09.2025 (14:00): Francja - Islandia
  • 04.09.2025 (17:00): Izrael - Słowenia
  • 04.09.2025 (20:30): Polska - Belgia

Eurobasket 2025. Terminarz i wyniki fazy grupowej

Grupa A (Ryga)

  1. Portugalia
  2. Estonia
  3. Łotwa
  4. Turcja
  5. Serbia
  6. Czechy
  • 27.08.2025 (13:45): Czechy - Portugalia
  • 27.08.2025 (17:00): Łotwa - Turcja
  • 27.08.2025 (20:15): Serbia - Estonia
  • 29.08.2025 (13:45): Turcja - Czechy
  • 29.08.2025 (17:00): Estonia - Łotwa
  • 29.08.2025 (20:15): Portugalia - Serbia
  • 30.08.2025 (13:45): Czechy - Estonia
  • 30.08.2025 (17:00): Łotwa - Serbia
  • 30.08.2025 (20:15): Turcja - Portugalia
  • 01.09.2025 (13:45): Estonia - Turcja
  • 01.09.2025 (17:00): Portugalia - Łotwa
  • 01.09.2025 (20:15): Serbia - Czechy
  • 03.09.2025 (13:45): Estonia - Portugalia
  • 03.09.2025 (17:00): Czechy - Łotwa
  • 03.09.2025 (20:15): Turcja - Serbia

Grupa B (Tampere)

  1. Niemcy
  2. Finlandia
  3. Wielka Brytania
  4. Litwa
  5. Szwecja
  6. Czarnogóra
  • 27.08.2025 (12:30): Wielka Brytania - Litwa
  • 27.08.2025 (15:30): Czarnogóra - Niemcy
  • 27.08.2025 (19:30): Szwecja - Finlandia
  • 29.08.2025 (12:30): Niemcy - Szwecja
  • 29.08.2025 (15:30): Litwa - Czarnogóra
  • 29.08.2025 (19:30): Finlandia - Wielka Brytania
  • 30.08.2025 (12:30): Litwa - Niemcy
  • 30.08.2025 (15:30): Wielka Brytania - Szwecja
  • 30.08.2025 (19:30): Czarnogóra - Finlandia
  • 01.09.2025 (12:30): Szwecja - Czarnogóra
  • 01.09.2025 (15:30): Niemcy - Wielka Brytania
  • 01.09.2025 (19:30): Finlandia - Litwa
  • 03.09.2025 (12:30): Czarnogóra - Wielka Brytania
  • 03.09.2025 (15:30): Litwa - Szwecja
  • 03.09.2025 (19:30): Finlandia - Niemcy

Grupa C (Limassol)

  1. Cypr
  2. Włochy
  3. Gruzja
  4. Hiszpania
  5. Grecja
  6. Bośnia i Hercegowina
  • 28.08.2025 (14:00): Gruzja - Hiszpania
  • 28.08.2025 (17:15): Bośnia i Hercegowina - Cypr
  • 28.08.2025 (20:30): Grecja - Włochy
  • 30.08.2025 (14:00): Włochy - Gruzja
  • 30.08.2025 (17:15): Cypr - Grecja
  • 30.08.2025 (20:30): Hiszpania - Bośnia i Hercegowina
  • 31.08.2025 (14:00): Gruzja - Grecja
  • 31.08.2025 (17:15): Hiszpania - Cypr
  • 31.08.2025 (20:30): Bośnia i Hercegowina - Włochy
  • 02.09.2025 (14:00): Grecja - Bośnia i Hercegowina
  • 02.09.2025 (17:15): Cypr - Gruzja
  • 02.09.2025 (20:30): Włochy - Hiszpania
  • 04.09.2025 (14:00): Bośnia i Hercegowina - Gruzja
  • 04.09.2025 (17:15): Włochy - Cypr
  • 04.09.2025 (20:30): Hiszpania - Grecja

Eurobasket 2025. Terminarz i wyniki fazy pucharowej

EuroBasket 2025 - 1/8 finału:

  • 06.09.2025: B2 - A3 [R16-1]
  • 07.09.2025: C1 - D4 [R16-2]
  • 06.09.2025: A1 - B4 [R16-3]
  • 07.09.2025: D2 - C3 [R16-4]
  • 06.09.2025: B1 - A4 [R16-5]
  • 07.09.2025: C2 - D3 [R16-6]
  • 06.09.2025: A2 - B3 [R16-7]
  • 07.09.2025: D1 - C4 [R16-8]

EuroBasket 2025 - ćwierćfinały:

  • 09.09.2025: R16-1 vs R16-2 [QF1]
  • 09.09.2025: R16-3 vs R16-4 [QF2]
  • 10.09.2025: R16-5 vs R16-6 [QF3]
  • 10.09.2025: R16-7 vs R16-8 [QF4]

EuroBasket 2025 - półfinały:

  • 12.09.2025: QF1 - QF2
  • 12.09.2025: QF3 - QF4

EuroBasket 2025 - mecze o medale:

  • 14.09.2025: Mecz o brązowy medal
  • 14.09.2025: Finał

Zobacz również:

Mateusz Ponitka podczas meczu polskich koszykarzy z Finlandią
Eurobasket 2025

Kiedy Eurobasket 2025? Kiedy grają Polacy? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Aleksy Kiełbasa
Aleksy Kiełbasa
Dwóch zawodników reprezentacji Polski wypatruje okazji do podania piłki podczas meczu koszykówki, a ich rywal z przeciwnej drużyny ubrany w niebieski strój próbuje ich blokować; akcja odbywa się na hali sportowej z widownią w tle.
Reprezentacja Polski w koszykówce w trakcie meczu z FinalndiąMichal Gaciarz / ARENA AKCJINewspix.pl
Koszykarz w stroju reprezentacji Hiszpanii wyraża silne emocje, stojąc z zaciśniętymi pięściami na tle hali sportowej, obok niego widać innego zawodnika tej samej drużyny.
Reprezentacja Hiszpanii podczas Eurobasketu 2025 będzie broniła tytułu sprzed trzech latAnn-dee Lamour/DPPI/IPA Sport 2 / ipa-agency.netNewspix.pl

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja