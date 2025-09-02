Doncić wściekły do granic możliwości. Gwiazdor "skrzywdzony" w Spodku. Pachniało sensacją

Słoweńcy z pewnością nie będą dobrze wspominać tegorocznej fazy grupowej EuroBasketu. Przyjechali do Katowic jako jeden z murowanych faworytów do prostego wyjścia z grupy, a tymczasem musieli przełknąć smak aż dwóch porażek z rzędu. Jedna z nich miała miejsce z "Biało-czerwonymi", którzy znów sensacyjnie uporali się z Donciciem i spółką.

Gwiazdor Los Angeles Lakers nie miał sobie nic do zarzucenia, bowiem przeciwko Polakom zaliczył naprawdę udany występ. Podobnie sprawa miała się w starciu z Francuzami, lecz i tym razem Słoweńcy nie zdołali sięgnąć po pierwsze zwycięstwo na tegorocznym EuroBaskecie. Sztuka ta udała im się dopiero w spotkaniu z Belgami, którzy do Katowic przyjechali dość mocno osłabieni. Ten mecz zapisał się w historii koszykarskich ME, a to za sprawą lidera słoweńskiej ekipy, który zakończył spotkanie ze statystykami na poziomie triple-double, co wcześniej uczyniło tylko czterech zawodników, w tym między innymi Mateusz Ponitka.

To dało Słoweńcom nadzieję na wyjście z grupy, która po poprzednich porażkach w "Spodku" stopniowo zanikała. Aby jednak tego dokonać, podopieczni trenera Sekulicia musieli odnieść kolejne zwycięstwa. Okazja nadarzyła się 2 września, kiedy to Słoweńcy podjęli się walki z Islandczykami. Ci dwa dni wcześniej postraszyli "Biało-czerwonych", co z pewnością stawiało ich w dużo lepszym świetle przed starciem z gwiazdorem NBA.

Fatalny początek Doncicia. Lider Słowenii musiał pilnować się cały mecz

Początek meczu Słowenii z Islandią to klasyczna przykład wymiany "kosz za kosz". W okolicach 4 minuty spotkania taki stan rzeczy przełamali dopiero Islandczycy, którzy weszli w mecz naprawdę dobrze, zmuszając oponentów do kilku błędów. Słoweńcy szybko odzyskali rytm, skutecznie odpowiadając rozrzucanym Islandczykom. Spory dramat w pierwszej części spotkania przeżył Luka Doncić, który bardzo szybko złapał 3 faule, przez co trener zdecydował się zdjąć go z parkietu. To rozochociło wyspiarzy, którzy stawiali zaciekły opór faworytom spotkania. Słoweńcy ostatecznie wygrali tę część meczu, choć ich prowadzenie było marginalne - 21:20.

Gwiazdor nie pojawił się na parkiecie również w początkowych minutach drugiej kwart. Jego brak dał się we znaki drużynie, która na tle niesionych dopingiem Islandczyków, nie wyglądała oszałamiająco. W końcu Doncić wrócił na plac gry, lecz musiał grać bardzo zachowawczo, bowiem licznik jego fauli niebezpiecznie zbliżał się do limitu, który wykluczyłby go z gry. Mimo to wciąż był najlepszym graczem swojej drużyny, z linijką statystyczną na poziomie: 9 punktów, 4 zbiórek oraz 2 asyst. Po drugiej stronie szalał natomiast Martin Hermannsson, notując do przerwy: 10 punktów, 2 zbiórki oraz 4 asysty. Zespoły zremisowały drugą kwartę, co oznaczało, że przed zejściem do szatni Słoweńcy prowadzili z Islandczykami raptem 1 "oczkiem".

Drugą połowę meczu rozpoczęła seria rzutów wolnych w wykonaniu Luki Doncicia. Jego skuteczność z linii była dobra, choć nie perfekcyjna. Pomogła ona jednak Słoweńcom nabrać nieco dystansu, lecz nie na tyle, aby mogli oni poczuć się bezpieczni. Defensywa wyspiarzy skutecznie wymuszała kolejne błędy na coraz bardziej poirytowanych Słoweńcach. W końcu jednak nieco przyblokowany Doncić odpalił dwa bardzo istotne rzuty za 3 punkty, w pojedynkę dystansując rywali na 9 "oczek". Słoweńcy wyglądali jednak dość miernie pod własnym koszem, co wciąż utrzymywało grających szybki basket Islandczyków przy życiu. Była to jednak najgorsza z dotychczasowych kwart w ich wykonaniu, bowiem przegrali ją wynikiem 11:24.

Decydującą część spotkania Islandczycy rozpoczęli od czterech skutecznych akcji z rzędu, co zapewne ponownie wzbudziło niepokój w sercach fanów słoweńskiej ekipy. W końcu trener Sekulić zmuszony został wziąć czas, aby spróbować nieco wytrącić z równowagi nabierających coraz większego rozpędu Islandczyków. Wydawało się, że jego plan się powiódł, ale wtedy Islandczycy pokazali charakter, ponownie mocno redukując prowadzenie rywali. Sam Aegir Steinarsson zanotował dwa celne rzuty za 3 na przestrzeni dwóch kolejnych akcji swojej drużyny. Obraz gry zmienił się, kiedy na nieco ponad 3 minuty przed końcem kwarty "wyfaulowany" został jeden z kluczowych zawodników wyspiarzy Tryggvi Hlinason, który zdążył zanotować: 11 punktów oraz 14 zbiórek. Nie zniechęciło to jednak Islandczyków, którzy palili siatkę zza łuku na niewiarygodnej wręcz skuteczności. Nerwówka okazała się prawdziwą wojną nerwów, którą ostatecznie o włos zwyciężyli Słoweńcy, co wciąż pozostawia ich w grze o awans do kolejnego etapu turnieju.

Islandia 79:87 Słowenia (20:21, 15:15, 11:24, 33:27)

Luka Doncić Jarek Praszkiewicz PAP

Jon Axel Gudmundsson Jarek Praszkiewicz PAP

EGIR STEINARSSON NurPhoto Getty Images

