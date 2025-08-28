Polacy wygrali 105:95. 32 punkty zdobył Loyd, a 23 Ponitka. Zwyciężyli przy ogromnym wsparciu publiczności, która szczelnie wypełniła katowicki Spodek. I to podkreślał trener Milicić. - Ogromne podziękowania dla kibiców. To było naprawdę wspaniałe uczucie pokazać się przed nimi na parkiecie. Pierwszy raz od dłuższego czasu słyszałem kibiców. Zwykle nie za bardzo do mnie dociera doping, ale dziś było ich słychać - mówił.

I nieco chłodził euforię po wielkiej wygranej. - Znam swoich zawodników, znam naszą jakość, ale musimy wiedzieć, że to jest jeden mecz. Oczywiście cieszymy się, ale musimy mieć też zimną głowę i wiedzieć, że jeszcze daleka droga jest przed nami - podkreślał trener.

Słowa pochwały dostali Loyd i Ponitka. - Charakter, jakość, wyczucie momentu. Oni są właśnie tutaj po to, żeby pokazać drogę dla innych. Jak oni wierzą, to inni też wierzą i razem idziemy - dodał szkoleniowiec.

Zaznaczył także, że początek nie był wcale dobry, ale z minuty na minutę jego zawodnicy się rozpędzali. - Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo. Na początku trochę oddaliśmy pozycji, ale szybko się poprawiliśmy. Potem, z minuty na minutę, graliśmy coraz lepiej. Prowadziliśmy przez większość spotkania i zdominowaliśmy rywali - stwierdził. - Pewność siebie w naszej drużynie płynęła z wykonanej pracy. Nasza jakość indywidualna i przygotowanie zespołu zdecydowały o wygranej.

Z Katowic Andrzej Klemba

