Już w czwartek polscy koszykarze starciem ze Słowenią rozpoczną zmagania w tegorocznym Eurobaskecie. Ogromnym wyzwaniem w katowickim Spodku będzie poskromienie Luki Doncicia, jednej z największych Gwiazd NBA, której transfer do Los Angeles Lakers był oceniany jako jedna z najpoważniejszych transakcji w historii ligi.

Nie będzie to pierwsza sytuacja, gdy Polacy na turnieju mistrzowskim muszą mierzyć się z najlepszymi zawodnikami na świecie. Do dzisiaj w pamięci kibiców pozostają rozgrywane w Chinach mistrzostwa świata z 2019 roku. To właśnie wtedy, dzięki bardzo dobrej postawie, polscy koszykarze zwrócili uwagę kibiców z całego kraju. W potyczkach Polaków nie brakowało również emocji, a te połączone ze zwycięstwami spowodowały nagły wzrost popularności.

Już sam awans na mundial był ogromnym sukcesem. Dotychczas Polska na mistrzostwach świata grała tylko raz - w 1967 roku w Urugwaju zajęliśmy piątą lokatę. Po przejściu pierwszej rundy eliminacji Polska rozpoczęła walkę o awans do turnieju finałowego. Trafiliśmy do grupy z Litwą, Włochami, Węgrami, Chorwacją oraz Holandią. Z tej szóstki wyjazd do Chin zapewnić mogły sobie trzy najlepsze ekipy.

Polsce ta sztuka się udała - podopieczni Mike Taylor'a zakończyli eliminacje na trzeciej pozycji. Kluczowe dla losów eliminacji okazały się dwa zwycięstwa nad Chorwatami, w kadrze której nie brakowało koszykarzy znanych z NBA. W barwach naszych rywali zagrali m.in. Bojan Bogdanović (Indiana Pacers), Dario Sarić (Minnesota Timberwolves) czy Ivica Zubac (wydraftowany w 2016 roku przez LA Lakers).

W Chinach już od samego początku nie brakowało emocji. W pewnym momencie rywalami byli również arbitrzy

W Chinach Polacy trafili do grupy A, z której finalnie potrafili wyjść z kompletem punktów. Zwycięstwa nad Wenezuelą (80:69) oraz Wybrzeżem Kości Słoniowej (80:63) dały pewną przepustkę do kolejnego etapu imprezy. Niebywałe emocje przyniosło starcie z gospodarzami imprezy.

Chińczycy wspierani na trybunach przez legendę NBA Yao Minga bardzo długo kontrolowali wydarzenia na parkiecie. Na domiar złego sprzyjał im sędzia, który w kilku przypadkach podejmował kuriozalne decyzje. Na 13,8 sekundy przed końcem czwartej kwarty Chińczycy prowadzili 70:67. Gdy jeden z zawodników gospodarzy spudłował z rzutu wolnego, pojawiła się szansa przed Polakami. W dramatycznych okolicznościach, dzięki znakomitej postawie Mateusza Ponitki udało się doprowadzić do dogrywki. W niej nasi reprezentanci nie dali sobie wydrzeć zwycięstwa 79:76.

W drugiej rundzie Polska wraz z Wenezuelą trafili do grupy ze znacznie mocniejszymi, przynajmniej na papierze, Rosją oraz Argentyną. 6 września przed starciem z Rosją sytuacja była jasna - przegrany w zasadzie może pomarzyć o awansie do najlepszej ósemki mundialu.

Historyczna wygrana z Rosją otworzyła Polakom drzwi do świata, którego wcześniej nie znali

Jeszcze na trzy minuty przed końcem meczu wynik pozostawał remisowy. W samej końcówce Polacy wrzucili wyższy bieg i zdołali odskoczyć rywalom. W decydujących momentach znakomitymi podaniami popisywał się Ponitka, a bezwzględnym egzekutorem był Aaron Cel. Zwycięstwo 79:74 dawało Polakom największy sukces ostatnich lat. Zdecydowana porażka 65:91 z Argentyną, która podczas tego turnieju wywalczyła srebrny medal, oznaczała drugie miejsce w grupie.

Rywal w ćwierćfinale trafił się chyba najgorszy z możliwych. Naprzeciw "biało-czerwonym" stanęła Hiszpania, napędzana świetną postawą MVP całego turnieju Ricky'ego Rubio. Kompromitacji nie było. Co prawda późniejszy mistrz świata w każdej z partii wygrywał z kilkupunktową przewagą, lecz nawet po porażce 78:90 nie było powodów do wstydu.

Program turnieju sprawiał, że porażka w ćwierćfinale nie oznaczała powrotu do domu. Polaków czekała jeszcze walka o miejsca 5-8, a więc nadarzyła się szansa wyrównania osiągnięcia z 1967 roku (co prawda wówczas w turnieju grało 13 drużyn, ale fakt pozostaje faktem).

Pierwszym przeciwnikiem byli Czesi, z którymi Polacy wielokrotnie mierzyli się przy okazji meczów towarzyskich. W Chinach jednak nie było miejsca na jakiekolwiek uprzejmości, a finalnie z tego pojedynku zwycięsko wyszli nasi południowi sąsiedzi. Słabe druga oraz czwarta kwarta zaowocowały porażką 84:94. Polakom pozostało spotkanie o siódme miejsce, a rywal był absolutnie z najwyższej półki.

Na pożegnanie potyczka z Amerykanami. Ósme miejsce na długo pozostało w pamięci

Słynny "Team USA" na turniej w Chinach nie wystawił najmocniejszego składu. W kadrze prowadzonej przez legendarnego Grega Popovicha nie brakowało jednak wielkich nazwisk, takich jak m.in. Donovan Mitchell, Harrison Barnes czy Jaylen Brown. Są to postacie znane wszystkim kibicom NBA w Polsce.

Polacy w starciu z nieziemsko utytułowanym zespołem byli wyraźnie słabsi, lecz nie mieli zamiaru oddać tego pojedynku bez walki. Świadczy o tym przede wszystkim trzecia kwarta, którą nasi koszykarze wygrali 25:16. W pozostałych Amerykanie byli jednak zdecydowanie lepiej dysponowani, przez co finalnie wygrali 87:74.

Polacy, zajmując ósme miejsce na mistrzostwach świata, pozostawili po sobie znakomite wrażenie. Rezultat odniesiony w Chinach dał nieoczekiwaną szansę na walkę o Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Polakom ze względu na osiągnięty wynik przyznano prawo gry w turnieju kwalifikacyjnym.

Losowanie skierowało Polaków na Litwę. Podopieczni Mike Taylor'a w grupie mieli okazję zagrać z Angolą i Słowenią. Zdecydowane zwycięstwo nad afrykańskim zespołem dało awans do półfinału, lecz potyczka ze Słowenią była brutalnym, zimnym prysznicem. Zespół napędzany przez Doncicia (18 punktów, 10 asyst) rozbił Polaków 112:77, przez co w 1/2 finału nasi koszykarze musieli grać z faworyzowaną Litwą, zamiast z dobrze znaną Wenezuelą.

Sny o igrzyskach w Tokio szybko zostały zniszczone. Na półmetku pojedynku z Litwą sytuacja pozostawała otwarta, gospodarze prowadzili zaledwie jednym punktem. Wszystko popsuła trzecia kwarta przegrana przez Polskę aż 6:16. Litwini poczuli krew, dorzucając w ostatniej kwarcie kolejne osiem "oczek" przez co ostatecznie zwyciężyli 88:69.

Polacy nie tylko nie zagrali na Igrzyskach Olimpijskich, ale zabrakło ich również na kolejnych mistrzostwach świata zorganizowanych przez Japonię, Indonezję oraz Filipiny. Zespół prowadzony już przez Igora Milicia skompromitował się w eliminacjach, już na początkowym etapie nie wychodząc z grupy z Niemcami, Izraelem oraz Estonią. Warto wspomnieć, że wówczas do kolejnego etapu wychodziły aż trzy z czterech zespołów.

Zespół Milicia swój moment chwały zanotował w 2023 roku. Podczas ostatniego Eurobasketu w Niemczech Polacy zadziwili cały świat wyrzucając z turnieju bardzo mocną Słowenię ze wspomnianym już Donciciem na czele. Tamten turniej Polska zakończyła na czwartej lokacie.

Już w czwartek Polacy będą mieli okazję do ponownego pognębienia słoweńskiej gwiazdy koszykówki. Relację ze spotkania Polski ze Słowenią będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport. Start o godzinie 20:30.

Igor Milicić: Wiem, że są różne opinie, ale Jordan Loyd to zawodnik, którego potrzebujemy Polsat Sport Polsat Sport

W 2022 roku Mateusz Ponitka przyćmił Lukę Donicia AP East News

Aleksander Balcerowski AFP