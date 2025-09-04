Czas na pożegnanie z Katowicami. Świetne wieści dla Polaków. Wszystko jasne przed wyjściem na parkiet

Polacy bardzo dobrze spisują się w mistrzostwach Europy. Wygrali trzy mecze, a przegrali tylko z Francją, którą trener Igor Milicić określa jako kandydata do złotego medalu. Przed ostatnią kolejką w grupie jeszcze nie wszystko było jasne. Francja, Polska i Izrael miały po tyle samo punktów. Jako pierwsi na parkiet wyszli Francuzi i rozbili Islandczyków.

Najciekawiej zapowiadało się spotkanie Słowenia - Izrael. Zespół gwiazdy NBA Luki Doncicia pokonał tylko Islandię i Belgię. Gdyby wygrał z Izraelczykami, wyprzedziłby ich w tabeli. Rywale są jednak w formie - minimalnie ulegli Polakom, a pokonali Francuzów. Wygrana Izraelczyków oznaczała, że pozostają na pierwszym miejscu w grupie. Tak się jednak nie stało - Słoweńcy pokazali moc i wygrali.

Przeciwnikiem Polaków są Belgowie, którzy odnieśli tylko jedno zwycięstwo (pokonali Islandczyków). Biało-czerwoni przed meczem znali wyniki w swojej grupie, ale zapewniali, że chcą wygrać i nie zamierzają kalkulować. - W ogóle nie myślę o tym, także przygotowujemy się do spotkania z Belgią, jak do najważniejszych meczów - podkreśla szkoleniowiec.

Dla trenera Milicicia spotkanie będzie miało też osobiste znaczenie. Okazuje się, że trener Belgów Dario Gjergja to jego przyjaciel. I razem nawet współpracują. - Faktycznie pomagałem mu przy skautingu różnych drużyn. Obaj jesteśmy Chorwatami, ale rywalizacja będzie zacięta. Przed meczem i w trakcie nie będziemy przyjaciółmi, a wręcz będziemy wrogami. Dopiero po wszystko wróci do normalności - zapewnia Milicić. - Może zdarzyć się, że wynik tego meczu nie będzie istotny, ale w tej chwili w ogóle nie rozpatrujemy tego w ten sposób. Chcemy drużynę jak najbardziej zregenerować, żeby każdy mógł zagrać po 40 minut i wygrać.

Koszykarze rozegrali cztery mecze w ciągu sześciu dni i są poobijani. Na dodatek kilku z nich chorowało, a najbardziej wirus dotknął Kamila Łączyńskiego. We wtorek rozgrywający podniósł się z łóżka i zagrał niezły mecz z Francją - sześć punktów i osiem asyst.

Polacy żegnają się z katowickim Spodkiem. Rozegrali tu cztery spotkania, które na żywo obejrzało ponad 36 tysięcy kibiców. Na deser zostało im spotkanie z Belgią, która już straciła szanse na awans.

- Musimy skupić się naszych zasadach defensywnych. Jeśli będziemy je egzekwować, zabierzemy rywalom większość ich możliwości. Kluczowym zawodnikiem jest Manu Lecomte. To ich generał i motor napędowy. Musimy ograniczyć jego poczynania - twierdzi Marcin Woźniak, asystent trenera. - Drugim groźnym rywalem jest Andy Van Vliet, gracz z pozycji 4 i 5. Jemu z kolei trzeba utrudnić rzuty za trzy. Do tej pory przeciwnicy nie radzili sobie pod względem ofensywy. Kluczowym aspektem będzie realizacja założeń, agresja i odpowiednie rotacje.

