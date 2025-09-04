Partner merytoryczny: Eleven Sports

Czas na pożegnanie z Katowicami. Świetne wieści dla Polaków. Wszystko jasne przed wyjściem na parkiet

Andrzej Klemba

Andrzej Klemba

Reprezentacja Polski rozegra ostatni mecz grupowy mistrzostw Europy. Z kapitalną atmosferą w katowickim Spodku pożegna się spotkaniem z Belgią (godz. 20:30, relacja interia.pl). Polacy znali już wyniki pozostałych meczów swojej grupy i wiedzieli, że niezależnie od wyniku zajmą drugie miejsce w grupie.

Ponad 36 tysięcy kibiców dopingowało Polaków w Spodku
Ponad 36 tysięcy kibiców dopingowało Polaków w Spodku£ukasz G¹gulskiPAP

Polacy bardzo dobrze spisują się w mistrzostwach Europy. Wygrali trzy mecze, a przegrali tylko z Francją, którą trener Igor Milicić określa jako kandydata do złotego medalu. Przed ostatnią kolejką w grupie jeszcze nie wszystko było jasne. Francja, Polska i Izrael miały po tyle samo punktów. Jako pierwsi na parkiet wyszli Francuzi i rozbili Islandczyków.

Zobacz również:

Najciekawiej zapowiadało się spotkanie Słowenia - Izrael. Zespół gwiazdy NBA Luki Doncicia pokonał tylko Islandię i Belgię. Gdyby wygrał z Izraelczykami, wyprzedziłby ich w tabeli. Rywale są jednak w formie - minimalnie ulegli Polakom, a pokonali Francuzów. Wygrana Izraelczyków oznaczała, że pozostają na pierwszym miejscu w grupie. Tak się jednak nie stało - Słoweńcy pokazali moc i wygrali.

Przeciwnikiem Polaków są Belgowie, którzy odnieśli tylko jedno zwycięstwo (pokonali Islandczyków). Biało-czerwoni przed meczem znali wyniki w swojej grupie, ale zapewniali, że chcą wygrać i nie zamierzają kalkulować. - W ogóle nie myślę o tym, także przygotowujemy się do spotkania z Belgią, jak do najważniejszych meczów - podkreśla szkoleniowiec.

Zobacz również:

Mateusz Ponitka i Jordan Loyd patrtzą w tym samym kierunku
Eurobasket 2025

Takiego strzelca Polska dawno nie miała. Kapitan odsłania kulisy sprowadzenia gwiazdy

Andrzej Klemba
Andrzej Klemba

    Dla trenera Milicicia spotkanie będzie miało też osobiste znaczenie. Okazuje się, że trener Belgów Dario Gjergja to jego przyjaciel. I razem nawet współpracują. - Faktycznie pomagałem mu przy skautingu różnych drużyn. Obaj jesteśmy Chorwatami, ale rywalizacja będzie zacięta. Przed meczem i w trakcie nie będziemy przyjaciółmi, a wręcz będziemy wrogami. Dopiero po wszystko wróci do normalności - zapewnia Milicić. - Może zdarzyć się, że wynik tego meczu nie będzie istotny, ale w tej chwili w ogóle nie rozpatrujemy tego w ten sposób. Chcemy drużynę jak najbardziej zregenerować, żeby każdy mógł zagrać po 40 minut i wygrać.

    Koszykarze rozegrali cztery mecze w ciągu sześciu dni i są poobijani. Na dodatek kilku z nich chorowało, a najbardziej wirus dotknął Kamila Łączyńskiego. We wtorek rozgrywający podniósł się z łóżka i zagrał niezły mecz z Francją - sześć punktów i osiem asyst.

    Zobacz również:

    Rezerwowi reprezntacji Polski podczas mistrzostw Europy
    Eurobasket 2025

    Polacy dostali w kość. Tego wciąż brakuje. "Trzeba znaleźć sposób"

    Andrzej Klemba
    Andrzej Klemba

      Polacy żegnają się z katowickim Spodkiem. Rozegrali tu cztery spotkania, które na żywo obejrzało ponad 36 tysięcy kibiców. Na deser zostało im spotkanie z Belgią, która już straciła szanse na awans.

      - Musimy skupić się naszych zasadach defensywnych. Jeśli będziemy je egzekwować, zabierzemy rywalom większość ich możliwości. Kluczowym zawodnikiem jest Manu Lecomte. To ich generał i motor napędowy. Musimy ograniczyć jego poczynania - twierdzi Marcin Woźniak, asystent trenera. - Drugim groźnym rywalem jest Andy Van Vliet, gracz z pozycji 4 i 5. Jemu z kolei trzeba utrudnić rzuty za trzy. Do tej pory przeciwnicy nie radzili sobie pod względem ofensywy. Kluczowym aspektem będzie realizacja założeń, agresja i odpowiednie rotacje.

      Zobacz również:

      Polsat SportPolsat Sport

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja