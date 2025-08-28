Brak Sochana szansą dla innych. Takie słowa przed pierwszym meczem, to będzie klucz

Eurobasket 2025 miał należeć do Jeremiego Sochana. Koszykarz San Antonio Spurs przyjechał na zgrupowanie, ale bardzo szybko musiał je opuścić. "Kilka dni temu, po jednym z treningów Jeremy Sochan zgłosił sztabowi medycznemu ból łydki. Badania kontrolne wykazały, że niezbędna będzie przerwa od treningów i meczów. Niestety, zawodnik nie zdążyłby dojść do pełnego zdrowia do EuroBasketu" - brzmiało oficjalne oświadczenie. Polak wrócił do USA, aby wyleczyć kontuzję i przygotować się do sezonu NBA.

Pozostali reprezentanci dalej w pocie czoła przygotowywali się do turnieju, który startuje w czwartek. Brak 22-latka to oczywiście spora strata dla reprezentacji, ale eksperci twierdzą, że nie należy załamywać rąk.

Na pewno tracimy bardzo dużo na jego braku. To przecież świetny i wszechstronny zawodnik, który pomagałby nam przede wszystkim w obronie. W ataku też mógł być ważnym ogniwem. Niestety taki jest sport i kontuzje się zdarzają

Były koszykarz i uczestnik Eurobasketu 91' i 97' znalazł jednak także pozytywy związane z brakiem naszego jedynaka w NBA. - Z drugiej strony w sportach zespołowych pojawia się wtedy szansa dla innych. Każdy musi dać siebie trochę więcej, żeby żeby tą lukę po Sochanie zapełnić. Może wyjdzie to nam na dobre? - zastanawia się.

Brak Sochana szansą dla innych. Jordan Loyd będzie liderem?

W buty największej gwiazdy reprezentacji będzie starał się wejść Jordan Loyd. 32-latek pod koniec lipca otrzymał polskie obywatelstwo i ma za sobą zaledwie kilka meczów towarzyskich w barwach narodowych. Jego CV jest jednak imponujące: to mistrz NBA 2019 oraz zawodnik, który od kilku sezonów z powodzeniem występuje na parkietach Euroligi.

- Ma on potężne doświadczenie i to widać od pierwszego meczu. Jest to gracz wysokiej klasy i ma bardzo dużą łatwość stwarzania sytuacji rzutowych i zdobywania punktów. Potrafi też świetnie podawać do kolegów. Nie robi nic na siłe i zdaje sobie sprawę ze swoich umiejętności - mówi Zieliński. - Największym problemem jest to, że nie miał zbyt wiele czasu, aby zgrać się z resztą zespołu. Takie rzeczy przychodzą z czasem - dodaje.

Zieliński przyznaje, że planem minimum dla reprezentacji jest wyjście z grupy, a siłą kadry jest zespołowość oraz to, że turniej rozgrywamy w Katowicach. Legenda Śląska Wrocław brała udział w mistrzostwach Europy 1991 i 1997. Wtedy Polacy zajmowali siódme miejsce.

- Świetnie wspominam tamte turnieje. To były jednak trochę inne czasy, inne eliminacje do turniejów. Grało mniej zespołów w finałach. Sam awans dawał już ogromną radość - wspomina.

"Biało-czerwoni" w 1997 roku byli o krok od strefy medalowej. W ćwierćfinale górą była Grecja (72:62), ale Polacy przez większą część spotkania byli stroną przeważającą. - Jakbyśmy wygrali to byśmy weszli do czwórki. Stare dzieje - mówi Zieliński, który będzie ściskał kciuki za młodszych kolegów.

Mecz Polska - Słowenia rozpocznie się w czwartek o godz. 20:30. Relację tekstową będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Jeremy Sochan Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Jeremy Sochan LUKE HALES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Polacy wznieśli puchar! Ceremonia medalowa Ligi Narodów 2025. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport