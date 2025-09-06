Bośniacy narzekają przed meczem z Polakami. I prowokują trenera

Bośniacy już osiągnęli historyczny sukces, bo pierwszy raz w mistrzostwach Europy awansowali do fazy pucharowej. I zdają sobie sprawę, że stoją przed szansą, by znaleźć się w czołowej ósemce. Akurat w tej parze trudno bowiem wskazać faworyta.

- Wyglądamy całkiem świeżo, ale najważniejsza w tym meczu będzie psychika. Mamy wielkie marzenie, ale nie możemy spalić się przed spotkaniem. Gramy z drużyną, która dwa lat temu pokonała nas w kwalifikacjach olimpijskich. Wygra ten, który lepiej utrzyma nerwy na wodzy - twierdzi Adis Bećiragić, trener Bośniaków.

Polacy dwa lata temu wygrali w kwalifikacjach olimpijskich, ale szkoleniowiec biało-czerwonych to bagatelizuje. - Statystyki zostawiam wam dziennikarzom, my jesteśmy od grania. To nie ma absolutnie żadnego znaczenia, co było dwa lata temu czy 15. To zupełnie inny zespół. Oni grają inną koszykówkę, my też gramy inną. Wtedy byli oparci na indywidualnościach, a teraz są bardziej zespołem. My jesteśmy tego świadomi, także absolutnie nie ma do czego wracać - podkreśla Igor Milicić.

Jusup Nurkić, gwiazda drużyny i zawodnik Utah Jazz tak charakteryzuje Polaków w bośniackich mediach: - To specyficzna drużyna ze świetnym trenerem, który stara się zamykać rywalom pozycje do rzutów. Dużo ryzykują, bo właściwie broną strefą i wiemy, jak możemy ich atakować.

Adis Bećiragić, trener Bośniaków po przylocie do Łotwy zaczął narzekać. Był bardzo zadowolony z hotelu na Cyprze, co innego w Rydze. - To zupełnie inny poziom. Słabe pokoje i kiepskie jedzenie. Skoro tak jednak jest, to trudno - skarży się w bośniackich mediach.

Padają pytania o wczesną porę meczu (o godz. 11), ale obie strony są tu zgodne. - Nie ma problemu. Mogę grać w koszykówkę nawet o piątej rano - zapewnia Nurkić.

Trener Milicić: - Gramy o nietypowej porze, ale my zwykle tak trenowaliśmy, dlatego to nie będzie żadnym problemem. Bioenergia jest przyzwyczajona na wysiłek od wcześniejszych godzin.

Szkoleniowiec urodził się w 1976 roku w Jugosławii w mieście Slavonski Brod. Na początku lat 90. XX wieku to państwo się rozpadło i podzieliło się na kilka innych m.in. Chorwację oraz Bośnię i Hercegowinę. Część Slavonksiego Brodu zostało po stronie bośniackiej, a część po chorwackiej. Milicić przez 14 lat mieszkał w Bośni, ale jest Chorwatem.

Bośniackie media mu o tym przypominają. - To był piękny okres mojego życia. Mieszkałem przy granicy, dwa miasta dzieliła rzeka, ale łączył most. Dlatego do tej pory kojarzą mnie z Bośnią. I w tamtejszych mediach trochę prowokują, ale mnie to nie obchodzi - zapewnia Milicić.

Czarnogóra - Czechy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport