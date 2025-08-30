Partner merytoryczny: Eleven Sports

Atak rakietowy wygonił polskiego superstrzelca z Izraela. "Masz pytania o koszykówkę?"

Andrzej Klemba

Kariera Jordana Loyda jest związana m. in. z Izraelem. Grał tam dwa razy, ale ostatniej przygody nie wspomina dobrze. W związku z trwającym konfliktem w Strefie Gazy postanowił przerwać kontrakt. Podczas mistrzostw Europy nie chce o tym rozmawiać, a dziś Polska zmierzy się w drugim meczu grupowym mistrzostw Europy z Izraelem.

Jordan Loyd mija Lukę Doncicia
Jordan Loyd mija Lukę DonciciaMateusz Birecki/REPORTEREast News

Pierwsza jego przygoda z ligą izraelską to sezon 2017/2018. Loyd po występach w letniej lidze NBA zdecydował się na podpisanie kontraktu z Hapoelem Ejlat. I świetnie tam się odnalazł. Został trzecim strzelcem ligi i zagrał też w meczu gwiazd. Wróci jednak do Stanów Zjednoczonych, a z Toronto Raptors sięgnął po mistrzostwo NBA.

Druga przygoda w Izrealu była dużo krótsza i zakończyła się nagle. Kiedy 14 lipca 2024 roku podpisał kontrakt z Maccabi Tel Awiw, wiedział doskonale, że w październiku poprzedniego roku konflikt izraelsko-palestyński wybuchł ze zdwojoną mocą. Dwa miesiące później Loyd rozwiązał umowę. W opublikowanym oświadczeniu przyznał, że zastanawiał się nad przylotem do Izraela.

    "Kiedy latem podpisywałem kontrakt, sprzeciwiłem się obawom większości mojej rodziny. Dostałem informacje, ale zaryzykowałem i zostawiłem rodzinę, myśląc, że sytuacja się poprawia. Miałem nadzieję, że to się wkrótce skończy i będziemy mogli ponownie połączyć się w Tel Awiwie." - napisał.

    Wyjaśnił też powody rozwiązania umowy. "Wygląda na to, że sytuacja się pogorszyła, a po historycznym ataku na początku miesiąca, którego byłem świadkiem niepewność była po prostu zbyt duża ".

      Chodzi o atak rakietowy, który 1 października 2024 roku przeprowadzi Iran. Na Izrael spadło wówczas około 200 rakiet. To było za dużo dla Loyda. Postanowił rozwiązać kontrakt. Wyjechał do Europy i jest zawodnikiem AS Monaco. "Odchodzę z ciężkim sercem, ale także ze świadomością, że mam ogromne szczęście, bo mogę zarabiać na życie grając w piłkę. Ludzie przeżywają trudne chwile i mogę tylko mieć nadzieję, że to się skończy." - dodał.

      Dziś Loyd stanie naprzeciwko kilku zawodników, z którymi krótko grał w Maccabi. - Dobrze znam Romana [Sorkina - przyp. red] i Rafiego [Menco]. To są dobrzy przyjaciele, ale w meczu oczywiście nie ma przyjaciół. Spróbują zrobić wszystko, by nas zatrzymać. A my zrobimy to samo - zapewnia Loyd, który w pierwszym meczu Eurobasketu przeciwko Słowenii zdobył aż 32 punkty.

      Nie chciał komentować przerwania kontraktu z Maccabi. Na moje pytanie o powód wyjazdu z Izraela uciął. - Masz pytania o koszykówkę? Tylko na takie pytania odpowiadam - stwierdził Loyd.

      Igor Milicić: My też mamy wiele gwiazd, choć może nie za takie miliony. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

