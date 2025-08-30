Afera na Eurobaskecie. Polacy wygwizdali hymn Izraela. Gortat wkroczył do akcji

Tegoroczny Eurobasket - którego współorganizatorem jest nasz kraj - nie mógł rozpocząć się lepiej dla naszej reprezentacji. W swoim premierowym meczu w katowickim Spodku "Biało-Czerwoni" sensacyjnie ograli Słowenię z Luką Donciciem w składzie. Podbudowani tym niezwykle cennym triumfem przystąpili do sobotniego meczu z Izraelem.

Już przed meczem było jasne, że temu spotkaniu będzie towarzyszyła napięta, wykraczająca poza sport atmosfera. Najlepszym tego przykładem były strajki przeciwko działaniom Izraela wobec Palestyny, zorganizowane w bliskiej okolicy Spodka.

Przy fontannie na środku ronda gen. Ziętka zebrały się lewicowe organizacje. Było kilkadziesiąt osób z transparentami "Stop ludobójstwu w Gazie", "52 tysiące Palestyńczyków w tym 17 tysięcy dzieci zamordowanych przez Izrael", "Państwo Izrael jest prawdziwym terrorystą. Wolna Palestyna", "Izrael, mordercy od 1948", "To jest ludobójstwo". (...) Bliżej hali Spodek pojawiło się kilkunastu przedstawicieli "Młodzieży wszechpolskiej". Stanęli z transparentem: "Kiedyś Niemcy, dzisiaj Żydzi, cały świat ich zbrodnie widzi"

Eurobasket 2025: Polska - Izrael. Polscy kibice wygwizdali hymn Izraela

Gorąco zrobiło się także tuż przed meczem w samej arenie zmagań. Zebrani na trybunach polscy fani postanowili bowiem wygwizdać i wybuczeć hymn Izraela, który wybrzmiał z głośników.

Rozwiń

Na te wydarzenia zareagował błyskawicznie w mediach społecznościowych nasz był reprezentant, błyszczący niegdyś na parkietach NBA Marcin Gortat.

- Jak by inaczej mogło być w czasie hymnu reprezentacji Izraela - napisał na platformie "X", dodając przy tym wiele mówiący hasztag #szkoda.

Rozwiń

Wydarzeń z katowickiego Spodka nie sposób nie połączyć z tym, co wydarzyło się w meczu eliminacji do Ligi Konferencji z udziałem Rakowa Częstochowa, podczas którego kibice izraelskiego klubu Maccabi Haifa wywiesili haniebny transparent, w którym nawali Polaków mordercami. Wobec tamtych zdarzeń nie pozostało obojętne nasze środowisko polityczne na czele z prezydentem Karolem Nawrockim oraz członkami rządu.

Protest przed meczem Polska - Izrael na Eurobaskecie [WIDEO] Andrzej Klemba TV Interia

Mateusz Ponitka Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Marcin Gortat Jacek Slomion Reporter