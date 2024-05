Od lat piłkarskie z piłkarskimi turniejami kojarzone są oficjalne utwory, które federacje piłkarskie wybierają na oficjalny hymn danych mistrzostw. W pamięci kibiców z pewnością zapadły takie piosenki jak kultowa "Waka Waka" Shakiry z mistrzostw świata w RPA w 2010 roku, czy też "We are one" stworzonej przez Pitbulla we współpracy z Jennifer Lopez i Claudią Leitte. Jeśli chodzi o polskich kibiców, to mogą oni szczególnie pamiętać hymn "Endless Summer" Oceany z Euro 2012 zorganizowanego w Polsce i Ukrainie oraz "This One's For You" Davida Guetty i Zary Larsson z Euro 2016, kojarzący się z dobrym występem Biało-Czerwonych, którzy doszli do ćwierćfinału. Teraz poznaliśmy oficjalną piosenkę Euro 2024.

Reklama