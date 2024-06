I do tego gracze z ligi polskiej - Nika Kwekweskiri z Lecha Poznań, bohater barażowego starcia z Grecją, czy Otar Kakabadze z Cracovii. Ten skład dostał szansę, jakiej nie miało tak wiele poprzednich pokoleń gruzińskich zawodników. Gruzja nie grała na dużej imprezie za czasów Kachy Kaładze, braci Arweładze czy dawniejszej epoki Aleksandra Iaszwiliego. Gra teraz. Starcie z Turcją to historyczny moment dla kraju, to debiut Gruzji i całego Kaukazu na wielkiej imprezie piłkarskiej.

Nic dziwnego, że do Dortmundu na to spotkanie przybyło tak wielu kibiców gruzińskich. Zjeżdżali się pociągami z całych Niemiec i to, co rzucało się szczególnie w oczy, to ogromna liczba kobiet. - To u nas nic dziwnego. Specyfika kraju - tłumaczy Tamuna, jedna z tych przybyłych do Dortmundu kibicek. - W Gruzji bardzo wiele kobiet interesuje się futbolem zupełnie na równi z mężczyznami i wiele kobiet jeździ na mecze. Tak już mamy.