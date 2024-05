Reprezentacja Niemiec zainauguruje Euro 2024 meczem ze Szkocją. Ponadto gospodarze zmierzą się z w grupie z Węgrami i Szwajcarią. Piłkarze Juliana Nagelsmanna są zdecydowanymi faworytami do awansu, ale kibice z pewnością marzą, by ich kadrze udało się wygrać pierwsze od 1996 roku mistrzostwa Europy, tym bardziej że rozgrywane są właśnie na ich ziemi. Niemiecka prasa twierdzi, iż w walce o mistrzostwo Starego Kontynentu zabraknie Matsa Hummelsa, która zdobywając bramkę w półfinale Ligi Mistrzów przeciwko PSG na Parc des Princes, przypieczętował niespodziewany awans Borussii Dortmund do finału.

