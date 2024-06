Zagrali "va banque", dramat w ostatniej sekundzie meczu. Rywale byli bezlitośni [WIDEO]

Co to było za widowisko. Turcja pokonała debiutującą w wielkiej imprezie Gruzję 3-1, ale mecz można uznać za najlepszy, jaki do tej porty odbył się podczas Euro 2024. Zwycięzcy ostatniego gola w ostatniej akcji meczu, po tym jak rywal stracił piłkę, wykonując rzut rożny, a do ataku poszedł bramkarz Giorgi Mamardaszwili. W drużynie Gruzji zagrało dwóch piłkarzy znanych z polskich boisk.