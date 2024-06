Oba zespoły przystępowały do tego meczu w skrajnie innych humorach. Szkocja została rozbita w spotkaniu otwierającym mistrzostwa Europy, przegrała z Niemcami 1:5, grając całą drugą połowę w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Ryana Porteousa. Z kolei Szwajcaria pokonała Węgry 3:1, rozwiewając pogłoski części ekspertów o słabym przygotowaniu do turnieju.

W pierwszych minutach było widać, że to wyspiarze są podrażnieni wydarzeniami z pierwszej kolejki grupowej. Założyli wysoki pressing i starali się przejąć inicjatywę. Lepiej z piłką przy nodze radzili sobie ich przeciwnicy, ale po rzucie rożnym narazili się na kontrę. Przeprowadził ją Billy Gilmour, podał do McGregora, ten już wewnątrz pola karnego wycofał futbolówkę do Scotta McTominaya. Pomocnik Manchesteru United uderzył na bramkę, a interweniujący Fabian Schar zupełnie zmylił swojego bramkarza i trafił do własnej bramki. Wydawało się, że będzie to drugi gol samobójczy tego dnia na Euro, ale UEFA dokonała korekty i zapisała trafienie McTominayowi.