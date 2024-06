Miniony piątek z pewnością był dla Michała Probierza niczym rollercoaster. Selekcjoner musiał do północy przekazać do UEFA ostateczną listę zawodników powołanych na nadchodzące mistrzostwa Europy. Jako, że biało-czerwoni grali wtedy z Ukrainą, trener postanowił poczekać z ostateczną decyzją do ostatniej chwili. Pojawiały się głosy, że tak naprawdę jeszcze przed pierwszym gwizdkiem owa lista była gotowa. Głos w sprawie zabrał jeden z piłkarzy, który ostatecznie zostanie w domu.